Автор фейковой утечки из якобы третьего трейлера GTA 6, работал над ней четыре месяца

Перед выходом такой долгожданной игры, как GTA VI, в сети просто обязательно появляются поддельные «трейлеры», созданные фанатами, или слухи «прямо из Rockstar Games». Однако ни одна из подобных мистификаций не оказалась достаточно убедительной, чтобы обмануть большое количество людей — до недавнего времени. Ведь в течение последних недель сообщество жило практически идеально подделанным фрагментом якобы нового трейлера упомянутой игры.

На поддельный утечку попались, в частности, такие популярные аккаунты, как GTAVIoclock или DarkViperAU. Поэтому автор этого «розыгрыша» поделился подробностями своего хитроумного плана.

В поддельной утечке был показан мост, созданный по образцу реальной конструкции в Майами, а также Джейсон, один из главных героев игры, проезжающий по нему. Учитывая, что действие GTA VI развернется в Вайс Сити, то есть в «рокстарской» версии этого города, этот мост действительно может оказаться на карте.

Созданная с нуля, эта короткая сценка разрабатывалась в общей сложности около четырех месяцев. На приведенном выше материале вы можете увидеть, как выглядел этот трудоемкий процесс. Автор отметил, что для того, чтобы «по-настоящему продать» утечку, он использовал грузовик из GTA V и нанес на него адаптированную раскраску Pisswaser, то есть характерной марки пива из вселенной Rockstar. И он попал в самую точку, ведь именно об этой детали упомянутые выше ютуберы обсуждали больше всего.