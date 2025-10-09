Близится открытие предзаказов? Обновилась страница GTA 6 в PS Store: появилась поддержка будущих пользовательских оценок

Пользователи заметили, что в магазине PS Store обновилась страница предстоящей Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games.

Теперь на странице появилась поддержка для будущих пользовательских оценок игры. Это, возможно, намекает на скорое открытие предзаказов - выглядит как подготовка Sony и Rockstar Games к весеннему релизу игры.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года.