Близится открытие предзаказов? Обновилась страница GTA 6 в PS Store: появилась поддержка будущих пользовательских оценок

Пользователи заметили, что в магазине PS Store обновилась страница предстоящей Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games.
Теперь на странице появилась поддержка для будущих пользовательских оценок игры. Это, возможно, намекает на скорое открытие предзаказов - выглядит как подготовка Sony и Rockstar Games к весеннему релизу игры.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года.
Если релиз на PC снова отложат на n лет – я думаю, этой компании не стоит заносить ни гроша, ни ломанного рубля. Каким бы хорошим проект не был – за такое отношение надо наказывать материально уже R*.
Материально, рокстар))) она одними читерами на пк окупится раз 50)
И это очень прискорбно... Понимаю, что фанатов и хомячков не отговорить: они хоть трусы сниму ради проектов этой студии.
Какое же глупое мировозрение. Не хочешь не покупай, не заставляют. Рокстар работает ради прибыли, сони и майки им явно платят ооочень хорошо забашляли за полгода год эксклюзивности и это яано покроет с лихвой тех "ой на нас наплевали снова мы не покупаем"
Радуйтесь, пока ее будут чинить на консолях, она на пк выйдет в лучшем виде, уж можно и подождать
вы знали что в ps store до сих пор нет отзывов на игры? которые давно уже есть в стиме и xbox store, позорище, сони боится правды на свои игры?
не. они просто не хотят сталкиваться со всякими движами отмены и прочей неадекватной ерундистикой
То есть с критикой в адрес за последние все сомнительные решении компании и студий под их крылом? Ну, то есть сабж прав насчёт боязни правды. Благо, хоть нынче, некогда эксклюзивные проекты, переползают на другие платформы, где можно выказывать своё мнение о приобретённом продукте; и, если тот оставляет желать лучшего – сообщить об этом издателю/студии и другим игрока (дабы проявить солидарность игрока, и предупредить других не тратить свои кровные на продукт, которые их внимания не стоит – учитываю нынешнюю стоимость игр, это как нельзя кстати...).
И как же они жили без мудрых слрв игроков до этого и как будут жить теперь? Ужас)
блаблабла... бесит уже анриал головного мозка какой то... мыло пенное