Блогер приехал в офис Rockstar и стал лично донимать разработчиков о задержке GTA 6

Ожидание новых подробностей о GTA 6 у некоторых фанатов явно вышло из-под контроля. В конце сентября ютубер и тиктокер под ником backonboulevard прилетел в Эдинбург и отправился к офису Rockstar North, где, по его словам, пытался «получить ответы» о третьем трейлере и возможной задержке релиза. На опубликованных кадрах он обращается к сотрудникам с вопросами «когда задержка?» и «где следующий трейлер?». Ответов в ролике нет, но автор заявляет, что «узнал» о якобы готовящемся анонсе нового трейлера и переносе на 28 октября — эти сведения никем не подтверждены.
Поведение блогера вызвало резкую реакцию сообщества. Контент-криэйторы и игроки назвали подобные вылазки «навязчивыми» и «детскими», призвав «дать людям спокойно работать». На фоне слухов о переносах руководство Take-Two и ранее уверяло, что ожидание «того стоит», однако официальных комментариев по самому визиту или «утечке» от Rockstar не последовало.
Rockstar пока ограничилась парой трейлеров, краткими биографиями персонажей и несколькими скриншотами, поэтому любая зацепка быстро раздувается в соцсетях. Но визиты к офисам с расспросами сотрудников — уже другая граница, о чём напомнили многие разработчики и журналисты.
Напомним, в сети продолжают обсуждать и другие «инсайды» по GTA 6 — в частности, сообщение о том, как якобы устроен пролог игры и чем отличаются вводные главы Джейсона и Люсии. Подробности — в нашем прошлом материале.
Официально выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Чего не сделаешь ради контента)
На что не пойдут маркетологи рокстаров ради прогрева гоев
Тут спорно, по крайней мере рокстар еще не делали плохих игр, чего только стоит РДР 2
Ты про унылую бродилку в раздутом мире, перегруженную ненужными механиками?
Уже как то пофигу на эту гта 6. Я честно дайн лайт ве бист гораздо больше ждал)
Держи в курсе, с тобой свяжутся))
Он и держит;)
Было бы здорово, если бы небольшая инди‑студия запустила непрерывный прямой эфир разработки — как реалити‑шоу, только о создании игры. Камеры в офисе, живые рабочие моменты, обсуждения дизайна и баг‑фиксы в реальном времени — от первой идеи до релиза. Такое шоу стало бы уникальным экспериментом: прозрачный процесс, искренние эмоции команды и возможность наблюдать за творческим рождением проекта. К тому же аудитория, вовлечённая в реальную работу, скорее всего охотно поддержала бы студию донатами, превращая зрителей в настоящих со‑творцов.
И тут вбегает Ив Гиймо, пукает кому-то в лицо и убегает
Надо у тебя в офисе прямой эфир сделать - вдруг халявишь и не создаёшь креативные моменты🤣
Работа над игрой это блин РАБОТА
А стримы по отдельным этапам и так есть у инди разработчиков кто хочет. Да не только инди, перед релизом Отсосина Вальгалы их художник стримил.
А потом такие возле офисов и магазинов в палатках бомжуют, пристают к прохожим.
Больше ожидания. Через месяц эта игра надоест как и 5 часть, в свое время была пройдена на ps3 до 100% и переигрывать не хотелось, онлайн докачался до 20 уровня и блевать от него хотелось
он немножечко больной )))