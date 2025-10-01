ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 547 оценок

Блогер приехал в офис Rockstar и стал лично донимать разработчиков о задержке GTA 6

Gutsz Gutsz

Ожидание новых подробностей о GTA 6 у некоторых фанатов явно вышло из-под контроля. В конце сентября ютубер и тиктокер под ником backonboulevard прилетел в Эдинбург и отправился к офису Rockstar North, где, по его словам, пытался «получить ответы» о третьем трейлере и возможной задержке релиза. На опубликованных кадрах он обращается к сотрудникам с вопросами «когда задержка?» и «где следующий трейлер?». Ответов в ролике нет, но автор заявляет, что «узнал» о якобы готовящемся анонсе нового трейлера и переносе на 28 октября — эти сведения никем не подтверждены.

Поведение блогера вызвало резкую реакцию сообщества. Контент-криэйторы и игроки назвали подобные вылазки «навязчивыми» и «детскими», призвав «дать людям спокойно работать». На фоне слухов о переносах руководство Take-Two и ранее уверяло, что ожидание «того стоит», однако официальных комментариев по самому визиту или «утечке» от Rockstar не последовало.

Rockstar пока ограничилась парой трейлеров, краткими биографиями персонажей и несколькими скриншотами, поэтому любая зацепка быстро раздувается в соцсетях. Но визиты к офисам с расспросами сотрудников — уже другая граница, о чём напомнили многие разработчики и журналисты.

Напомним, в сети продолжают обсуждать и другие «инсайды» по GTA 6 — в частности, сообщение о том, как якобы устроен пролог игры и чем отличаются вводные главы Джейсона и Люсии. Подробности — в нашем прошлом материале.

Инсайдер рассказал, как начнётся прохождение GTA 6

Официально выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  17
Константин335

Чего не сделаешь ради контента)

5
HellowRainbow

На что не пойдут маркетологи рокстаров ради прогрева гоев

2
Константин335 HellowRainbow

Тут спорно, по крайней мере рокстар еще не делали плохих игр, чего только стоит РДР 2

HellowRainbow Константин335

Ты про унылую бродилку в раздутом мире, перегруженную ненужными механиками?

2
ImpulsiveIsidoros

Уже как то пофигу на эту гта 6. Я честно дайн лайт ве бист гораздо больше ждал)

5
prorock

Держи в курсе, с тобой свяжутся))

-zotik-
4
Lvinomord prorock

Он и держит;)

1
FireLion1993

Клоун!

2
YouTube_GamesTezi

Было бы здорово, если бы небольшая инди‑студия запустила непрерывный прямой эфир разработки — как реалити‑шоу, только о создании игры. Камеры в офисе, живые рабочие моменты, обсуждения дизайна и баг‑фиксы в реальном времени — от первой идеи до релиза. Такое шоу стало бы уникальным экспериментом: прозрачный процесс, искренние эмоции команды и возможность наблюдать за творческим рождением проекта. К тому же аудитория, вовлечённая в реальную работу, скорее всего охотно поддержала бы студию донатами, превращая зрителей в настоящих со‑творцов.

1
Fl0m4st3r
Камеры в офисе, живые рабочие моменты, обсуждения дизайна и баг‑фиксы в реальном времени

И тут вбегает Ив Гиймо, пукает кому-то в лицо и убегает

ant 36436

Надо у тебя в офисе прямой эфир сделать - вдруг халявишь и не создаёшь креативные моменты🤣

Работа над игрой это блин РАБОТА

А стримы по отдельным этапам и так есть у инди разработчиков кто хочет. Да не только инди, перед релизом Отсосина Вальгалы их художник стримил.

ZAUSA

А потом такие возле офисов и магазинов в палатках бомжуют, пристают к прохожим.

1
Гейб 30 процентный

Больше ожидания. Через месяц эта игра надоест как и 5 часть, в свое время была пройдена на ps3 до 100% и переигрывать не хотелось, онлайн докачался до 20 уровня и блевать от него хотелось

Skaynet Elektrikovich

он немножечко больной )))