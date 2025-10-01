Блогер приехал в офис Rockstar и стал лично донимать разработчиков о задержке GTA 6

Ожидание новых подробностей о GTA 6 у некоторых фанатов явно вышло из-под контроля. В конце сентября ютубер и тиктокер под ником backonboulevard прилетел в Эдинбург и отправился к офису Rockstar North, где, по его словам, пытался «получить ответы» о третьем трейлере и возможной задержке релиза. На опубликованных кадрах он обращается к сотрудникам с вопросами «когда задержка?» и «где следующий трейлер?». Ответов в ролике нет, но автор заявляет, что «узнал» о якобы готовящемся анонсе нового трейлера и переносе на 28 октября — эти сведения никем не подтверждены.

Поведение блогера вызвало резкую реакцию сообщества. Контент-криэйторы и игроки назвали подобные вылазки «навязчивыми» и «детскими», призвав «дать людям спокойно работать». На фоне слухов о переносах руководство Take-Two и ранее уверяло, что ожидание «того стоит», однако официальных комментариев по самому визиту или «утечке» от Rockstar не последовало.

Rockstar пока ограничилась парой трейлеров, краткими биографиями персонажей и несколькими скриншотами, поэтому любая зацепка быстро раздувается в соцсетях. Но визиты к офисам с расспросами сотрудников — уже другая граница, о чём напомнили многие разработчики и журналисты.

Напомним, в сети продолжают обсуждать и другие «инсайды» по GTA 6 — в частности, сообщение о том, как якобы устроен пролог игры и чем отличаются вводные главы Джейсона и Люсии. Подробности — в нашем прошлом материале.

Официально выход GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.