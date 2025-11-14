Более 200 сотрудников Rockstar подписали открытое письмо с требованием восстановить уволенных коллег

В конце октября студия Rockstar Games, создавшая серию Grand Theft Auto, включая недавно отложенную Grand Theft Auto 6, уволила около 30 сотрудников, обвинив их в ненадлежащем поведении. Компанию быстро обвинили в борьбе с профсоюзами после того, как выяснилось, что каждый пострадавший сотрудник был на сервере Discord с профсоюзным организатором. Более 200 сотрудников Rockstar подписали письмо с требованием восстановить их в должности. Это произошло после протестов в Лондоне у офисов Rockstar и её материнской компании Take-Two Interactive. Ожидается, что протесты распространятся и на другие города в конце этого месяца.

В последнее время новости о Rockstar Games были сосредоточены на GTA 6, особенно учитывая недавнюю задержку. Но сотрудники не собираются упускать эту историю из виду. В ответ на письмо, которое впервые обнаружил Eurogamer, анонимный уволенный сотрудник написал:

Отрадно видеть, как много наших коллег поддерживают нас и призывают руководство к ответу — в то время, когда Rockstar хочет, чтобы мы чувствовали себя запуганными, мои доблестные бывшие коллеги идут прямо к двери нашего начальника, требуя, чтобы наш голос был услышан, и не отступали.

Организатор Независимого профсоюза работников Великобритании Фред Картер назвал действия Rockstar «беспрецедентным в игровой индустрии актом подрыва профсоюза». Картер также отметил, что офисы Rockstar в Великобритании пользуются Программой налоговых льгот для видеоигр, которая, по словам Картера, предоставляет студии «440 миллионов фунтов стерлингов налоговых льгот в Великобритании». По словам Картера, использование этой льготы и одновременное подобное отношение к сотрудникам демонстрирует «бессердечное и вопиющее пренебрежение как к средствам существования работников, так и к букве закона».

Один из пользователей сабреддита r/Games оставил особенно едкий комментарий, отражающий общую ситуацию. Он написал:

Это можно было бы назвать шуткой на радио о какой-нибудь злой корпорации в ранних играх GTA. Просто невероятно, во что невероятный успех превратил эту студию.

GTA часто превозносят как сатиру на американский образ жизни, вплоть до того, что один из соучредителей Rockstar недавно заявил, что серия «настолько тесно связана с Америкой […], что [следующая игра] не будет работать так же где-либо ещё». Как может функционировать сатирическая игра, если компания, её создавшая, достойна самой язвительной сатиры?