Более 700 интерактивных зданий и ограничения на ношение оружия: инсайдер раскрыл несколько деталей GTA 6

Свежая утечка от инсайдера Gaming Detective раскрыла новые подробности о GTA 6. Согласно источнику, в игре будет более 700 интерактивных зданий — игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны. Такой уровень детализации обещает сделать виртуальный мир Вайс-Сити по-настоящему живым и насыщенным.
Изменения коснутся и системы оружия. Арсенал станет более реалистичным и ограниченным — теперь у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал, как раньше, не получится. Это нововведение направлено на улучшение баланса и погружения в игровой процесс.
Rockstar Games пока не дала официальных комментариев, однако студия ранее заявляла, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой в серии. Релиз ожидается в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Я и в жизни то редко в эти места захожу. А в автосалоне даже не был ни разу.
Да и ничего нового в этом нет)Я помню еще в пору создания Mafia 2 были "инсайды" о том что мир будет настолько детальным что одинаковых лиц не будет и можно будет заходить чуть ли не в каждую квартиру во всем городе)
Ну вы тоже нашли что сравнивать: разработчиков и финансирование Mafia и разработчиков GTA.
Вот это ой как зря, сколько игр (в особенности шутеров) потеряли в динамике и веселье, когда начала использовать урезанную консольую систему с одновременно доступными только двумя оружиями. Одна из самых глупых идей в индустрии.
игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны
Спасибо бутчеру за отмену переноса!
Опять вводит в заблуждение, негодяй
Давненько не было новостей про GTA6 😉😆😆🤷🙃
Передышка перед осенне-весенним марафоном.
Ну наконец-то я смогу ограбить аптеку и набрать гематоген.
Или боярышника! К слову, система с опьянением в четвертой части была интересно реализована.
"у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал"
если это так, надеюсь оружие можно будет хранить в багажнике автомобиля!
PS, статья старая, раз дата старая! Релиз ожидается в следующем году в мае! это уже всем известно!
Ну так то логично. В рубашку, штаны и лифчик много не спрячешь.
Эммм кто там чё курил?? Релиз ожидается в 2025 поправочка, 2026 год
Автор уже скопипастить даже нормально не может
Слишком много ожиданий,как бы потом не разочароваться