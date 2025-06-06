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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 377 оценок

Более 700 интерактивных зданий и ограничения на ношение оружия: инсайдер раскрыл несколько деталей GTA 6

butcher69 butcher69

Свежая утечка от инсайдера Gaming Detective раскрыла новые подробности о GTA 6. Согласно источнику, в игре будет более 700 интерактивных зданий — игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны. Такой уровень детализации обещает сделать виртуальный мир Вайс-Сити по-настоящему живым и насыщенным.

Изменения коснутся и системы оружия. Арсенал станет более реалистичным и ограниченным — теперь у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал, как раньше, не получится. Это нововведение направлено на улучшение баланса и погружения в игровой процесс.

Rockstar Games пока не дала официальных комментариев, однако студия ранее заявляла, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой в серии. Релиз ожидается в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

18
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
PICTURE ORGANIC
игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны

Я и в жизни то редко в эти места захожу. А в автосалоне даже не был ни разу.

10
Odesseet

Да и ничего нового в этом нет)Я помню еще в пору создания Mafia 2 были "инсайды" о том что мир будет настолько детальным что одинаковых лиц не будет и можно будет заходить чуть ли не в каждую квартиру во всем городе)

BitMan_and_Roban Odesseet

Ну вы тоже нашли что сравнивать: разработчиков и финансирование Mafia и разработчиков GTA.

1
MaxPayne86
Изменения коснутся и системы оружия. Арсенал станет более реалистичным и ограниченным — теперь у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал, как раньше, не получится. Это нововведение направлено на улучшение баланса и погружения в игровой процесс.

Вот это ой как зря, сколько игр (в особенности шутеров) потеряли в динамике и веселье, когда начала использовать урезанную консольую систему с одновременно доступными только двумя оружиями. Одна из самых глупых идей в индустрии.

4
Джо Лупа

игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны

3
clarkkent
Релиз ожидается в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Спасибо бутчеру за отмену переноса!

3
Carissa7517

Опять вводит в заблуждение, негодяй

UralGames83Ru

Давненько не было новостей про GTA6 😉😆😆🤷🙃

2
Миханик Шестеренкин

Передышка перед осенне-весенним марафоном.

2
Brazz20000

Ну наконец-то я смогу ограбить аптеку и набрать гематоген.

2
yariko ookami

Или боярышника! К слову, система с опьянением в четвертой части была интересно реализована.

Lelik_mc_kawai

"у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал"

если это так, надеюсь оружие можно будет хранить в багажнике автомобиля!

PS, статья старая, раз дата старая! Релиз ожидается в следующем году в мае! это уже всем известно!

yariko ookami
Арсенал станет более реалистичным и ограниченным — теперь у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал, как раньше, не получится.

Ну так то логично. В рубашку, штаны и лифчик много не спрячешь.

Liwan

Эммм кто там чё курил?? Релиз ожидается в 2025 поправочка, 2026 год

Максим Кузнецов 700

Автор уже скопипастить даже нормально не может

Керж93

Слишком много ожиданий,как бы потом не разочароваться

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