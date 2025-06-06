Более 700 интерактивных зданий и ограничения на ношение оружия: инсайдер раскрыл несколько деталей GTA 6

Свежая утечка от инсайдера Gaming Detective раскрыла новые подробности о GTA 6. Согласно источнику, в игре будет более 700 интерактивных зданий — игроки смогут заходить в бары, банки, аптеки, магазины и даже автосалоны. Такой уровень детализации обещает сделать виртуальный мир Вайс-Сити по-настоящему живым и насыщенным.

Изменения коснутся и системы оружия. Арсенал станет более реалистичным и ограниченным — теперь у персонажа будет меньше слотов для хранения, и носить с собой весь арсенал, как раньше, не получится. Это нововведение направлено на улучшение баланса и погружения в игровой процесс.

Rockstar Games пока не дала официальных комментариев, однако студия ранее заявляла, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой в серии. Релиз ожидается в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.