Британское правительство заявило, что не будет пиарить GTA 6, в отличие от Франции с ее Clair Obscur

Великобритания не будет устраивать государственную PR-кампанию вокруг выхода Grand Theft Auto 6, даже несмотря на то, что Rockstar Games - британская студия. Об этом заявил министр креативных индустрий Иэн Мюррей.

В отличие от Франции, которая после успеха Clair Obscur: Expedition 33 открыто чествовала разработчиков и хвалилась достижением, Великобритания намерена сохранять сдержанность. Власти признают, что страна "должна делать больше" для продвижения своих игровых хитов (среди которых GTA, Red Dead Redemption, Forza Horizon и Batman: Arkham), но называют это "национальной чертой" - британцы традиционно склонны преуменьшать свои успехи и избегать самовосхваления. Мюррей заявил:

Если бы мы были США, мы бы уже раздували грудь и маршировали с флагами. Но с культурной точки зрения мы так никогда не делали.

При этом министр добавил, что правительство "очень старается" изменить подход, но признал: в случае с GTA 6 ситуация осложняется скандальной репутацией серии и тем фактом, что игра фактически создана усилиями студий по всему миру, а не только в Британии.