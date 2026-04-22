Британское правительство заявило, что не будет пиарить GTA 6, в отличие от Франции с ее Clair Obscur

Великобритания не будет устраивать государственную PR-кампанию вокруг выхода Grand Theft Auto 6, даже несмотря на то, что Rockstar Games - британская студия. Об этом заявил министр креативных индустрий Иэн Мюррей.
В отличие от Франции, которая после успеха Clair Obscur: Expedition 33 открыто чествовала разработчиков и хвалилась достижением, Великобритания намерена сохранять сдержанность. Власти признают, что страна "должна делать больше" для продвижения своих игровых хитов (среди которых GTA, Red Dead Redemption, Forza Horizon и Batman: Arkham), но называют это "национальной чертой" - британцы традиционно склонны преуменьшать свои успехи и избегать самовосхваления. Мюррей заявил:
Если бы мы были США, мы бы уже раздували грудь и маршировали с флагами. Но с культурной точки зрения мы так никогда не делали.
При этом министр добавил, что правительство "очень старается" изменить подход, но признал: в случае с GTA 6 ситуация осложняется скандальной репутацией серии и тем фактом, что игра фактически создана усилиями студий по всему миру, а не только в Британии.
Дядя Сэм если скажет, то будут пиарить во все щели!))))
Я только сейчас узнал, что Рокстар Британская студия, почему-то всегда думал что Американская
Лол, кек. Заметьте — GTA британская игра, ибо разработчик Rockstar North сидит в Эдинбурге. Хотя головной офис Роков в Нью Йорке. Для сведения, во всем мире страну происхождения игр выводят из студии разработчика, а не владельца.
Теперь возьмем Space Marine 2/World War Z — головной офис Saber в США, но игры делала Saber Petersburg. Но. Назовите SM2/WWZ российскими играми (как это и должно быть) и тут же прибежит стадо шизов с воплями, что это нифига не так и вообще русские игры делать не умеют.
Не будут, но лелают. Любое упоминание об игре во всеуслышание уже пиар😅😅 // Виктор Бароменский