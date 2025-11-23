Будущее игр по мнению Дэна Хаузера: Креативность против прибыли

Соучредитель Rockstar Games и бывший главный сценарист почти всех основных игр серии Grand Theft Auto, за исключением предстоящей GTA 6, считает, что игровая индустрия сталкивается с «опасностью» излишней концентрации на зарабатывании денег вместо создания интересных игр.



Главный сценарист GTA и Red Dead Redemption 2, Дэн Хаузер, появился в программе Sunday Brunch на Channel 4, чтобы поговорить о своих прошлых и будущих проектах, где его также спросили о том, куда в целом движется игровая индустрия. По словам ветерана Rockstar, игровая индустрия может пойти по одному из двух путей.

«Она может пойти — вы знаете, как и во всем — либо в действительно интересном направлении, либо в сторону, которая слишком сосредоточена на зарабатывании денег», — сказал Хаузер.

«Я думаю, что с любым коммерческим искусством всегда существует эта опасность отвлечься на деньги, но все еще есть большая творческая сцена для создания таких живых нарративных опытов».

При этом Хаузер был не столь уверен в предсказании победителя и как бы разделил трофей пополам. «Я думаю, что оба направления будут успешными», — сказал он. «Я думаю, что будет два пути. Мы уже видели это в некоторых областях игровой индустрии, где они оба как бы выигрывают».

Тем не менее, Хаузер прав в том смысле, что разработчики всех размеров по-прежнему выпускают отличные игры и одновременно добиваются большого успеха.