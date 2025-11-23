Будущее игр по мнению Дэна Хаузера: Креативность против прибыли

Соучредитель Rockstar Games и бывший главный сценарист почти всех основных игр серии Grand Theft Auto, за исключением предстоящей GTA 6, считает, что игровая индустрия сталкивается с «опасностью» излишней концентрации на зарабатывании денег вместо создания интересных игр.
Главный сценарист GTA и Red Dead Redemption 2, Дэн Хаузер, появился в программе Sunday Brunch на Channel 4, чтобы поговорить о своих прошлых и будущих проектах, где его также спросили о том, куда в целом движется игровая индустрия. По словам ветерана Rockstar, игровая индустрия может пойти по одному из двух путей.
«Она может пойти — вы знаете, как и во всем — либо в действительно интересном направлении, либо в сторону, которая слишком сосредоточена на зарабатывании денег», — сказал Хаузер.
«Я думаю, что с любым коммерческим искусством всегда существует эта опасность отвлечься на деньги, но все еще есть большая творческая сцена для создания таких живых нарративных опытов».
При этом Хаузер был не столь уверен в предсказании победителя и как бы разделил трофей пополам. «Я думаю, что оба направления будут успешными», — сказал он. «Я думаю, что будет два пути. Мы уже видели это в некоторых областях игровой индустрии, где они оба как бы выигрывают».
Тем не менее, Хаузер прав в том смысле, что разработчики всех размеров по-прежнему выпускают отличные игры и одновременно добиваются большого успеха.
Где они, отличные игры 2025 года?
Согласен! Меня только KCD2 заинтересовала. Одна игра за целый год. Пипец....ну зато есть время старые игры посмотреть,перепройти;)
Экспедиция 33, Сплит Фикшен, ККД2, Альтрес, Силк Сонг, Tainted Grail, Диспач, Арк Райдерс, Мафия, Новый дум, Anno
Это накидал по памяти из того, что мне прям очень зашло. Это не считая кучи других игр, которые просто норм, и огромного количества офигенной индюшатины, у которой прям расцвет.
Уверен, другие вам еще накидают не меньше достойных релизов. Этого мало что?)
всё что ты перечислил средняк, это как бы я перечислил лучшие игры в этом году Inazuma.Eleven.Victory.Road и Digimon Story Time Stranger - и 100% ты про них не знаешь да и многие не знают уже давно нет игр что все ссались кипятком - а всё что выходит начинаются по мелкому свои фанаты - корчое нету в за последние 5 лет чтоб прям всех собрать и обьеденить - всё что выходит средняк средником.
Да ладно - шо, опять ;)
Лет 10 назад это мнение было бы актуально. Сейчас игровая индустрия нацелена на то как дороже продать, желательно частями и с донатами, посредственный продукт.
У Рокстар только деньги на уме
Бизнес сосредоточен на получении максимальной прибыли................
Та не. Бизнес существует чтобы всем людям хорошо сделать!
Это он индюшатину имел в виду? Второе направление-то?)
Или это, или одно из двух.
Хоть сейчас, хоть 30 лет назад, игровые компании это бизнес.
Убрать к чертям цензуру, снизить затраты на производство и будет вал хороших игр :)