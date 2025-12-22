Бывший аниматор Rockstar Games считает, что GTA 6 отчасти перенесли из-за проблем с профсоюзом

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк в интервью для Esports Insider заявил, что перенос выхода Grand Theft Auto 6 на осень 2026 года и отсутствие новостей связаны с внутренним кризисом в компании, вызванным профсоюзной активностью.

По словам Йорка, увольнения нескольких десятков разработчиков в начале ноября, официально объясненные борьбой с утечками, создали в студии серьезное напряжение. Компания, по его мнению, сейчас переживает период сильной турбулентности и сознательно старается не привлекать к себе излишнего внимания. Этим же может объясняться и отмена запланированных демонстраций игры для публики.

Экс-аниматор подчеркивает, что ситуация с попытками создания профсоюза не является основной причиной переноса релиза, но выступает дополнительным дестабилизирующим фактором, осложняющим разработку и без того масштабного проекта.

Ранее представители Rockstar Games объясняли очередной сдвиг даты выхода желанием дополнительно улучшить качество игры. При этом инсайдеры сообщают, что с точки зрения контента проект уже полностью готов.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S.