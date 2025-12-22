Бывший аниматор Rockstar Games считает, что GTA 6 отчасти перенесли из-за проблем с профсоюзом

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк в интервью для Esports Insider заявил, что перенос выхода Grand Theft Auto 6 на осень 2026 года и отсутствие новостей связаны с внутренним кризисом в компании, вызванным профсоюзной активностью.
По словам Йорка, увольнения нескольких десятков разработчиков в начале ноября, официально объясненные борьбой с утечками, создали в студии серьезное напряжение. Компания, по его мнению, сейчас переживает период сильной турбулентности и сознательно старается не привлекать к себе излишнего внимания. Этим же может объясняться и отмена запланированных демонстраций игры для публики.
Экс-аниматор подчеркивает, что ситуация с попытками создания профсоюза не является основной причиной переноса релиза, но выступает дополнительным дестабилизирующим фактором, осложняющим разработку и без того масштабного проекта.
Ранее представители Rockstar Games объясняли очередной сдвиг даты выхода желанием дополнительно улучшить качество игры. При этом инсайдеры сообщают, что с точки зрения контента проект уже полностью готов.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S.
Мне кажется все проще. Пока продаются прежние части и их многочисленные переиздания и объем продаж устраивает издателя смысла в выпуске новой части нет. Тем более она ведь как всегда не выйдет на ПК одновременно с консольщиками, а то ещё и будет эксклюзивом одной из консольных платформ. Ну а дабы народ не забывал, происходят вбросы вроде этого.
"При этом инсайдеры сообщают, что с точки зрения контента проект уже полностью готов" - так контент под игру готов или игра готова- или всё только альфа билд у игры а контент на бумажке?
да скорее всего среднее между альфа и бета. передоделывают переосмысляют тянут резину пилят бюджет получают зп делают вид усердной работы в общем всё как положено м огромной богатой конторе
