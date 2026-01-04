ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 631 оценка

Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему физика попы Люсии в GTA 6 такая реалистичная

2BLaraSex 2BLaraSex

Майк Йорк, ранее работавший аниматором в Rockstar Games над GTA V и Red Dead Redemption 2, в ходе стрима раскрыл технические детали создания одного из самых обсуждаемых моментов второго трейлера Grand Theft Auto VI - сцены с реалистичным движением ягодиц Люсии.

Пользователи интернета и игровые издания активно дискутировали о кадре, в котором Люсия в желтом платье идет по палубе катера, а ее движения выглядят невероятно естественно благодаря продвинутой физике. Йорк, отвечая на прямой вопрос зрителей о работе "физики покачиваний" в этой конкретной сцене, описал вероятный метод, использованный его бывшими коллегами.

Вероятнее всего, аниматоры встроили в эту область тела персонажа максимально плотную сетку виртуальных "костей" - элементов скелетной анимации. Эти "кости", связанные с основным каркасом модели, программируются таким образом, чтобы реагировать на инерцию, вес и скорость движения персонажа, создавая реалистичное вторичное движение.

Эксперт подчеркнул, что подобная технология не нова для студии. В Red Dead Redemption 2 схожий подход использовался для анимации длинных плащей и одежды, но тогда это была именно управляемая анимация, а не полноценная физическая симуляция. Для GTA VI, по мнению Йорка, разработчики могли совместить два метода: детальную систему костей для анатомии персонажа и отдельную расчетную симуляцию ткани для самого платья. Именно этот симбиоз и дает финальный эффект гиперреализма, заметный даже в коротком ролике.

Йорк отметил, что не может говорить со 100% уверенностью, так как покинул Rockstar несколько лет назад, однако его объяснение основано на глубоком знании внутренних технологий студии.

Деталь, ставшая предметом обсуждения, иллюстрирует ту исключительную степень внимания к реализму, которую Rockstar Games, судя по всему, стремится достичь в своей новой игре. Релиз Grand Theft Auto VI ожидается осенью 2026 года.

Комментарии:  24
Aleksey Aleshka

Новости которые мы заслужили

18
HellowRainbow

Не заслужили

671

У этого то гиппопотам-бабуина?

15
ratte88

Фанат карликовых досок, спокуху оформи, а не то эта валькирия тебя своими бёдрами задушит.

1
Costollom

А почему такая большая?

9
2BLaraSex

Чтобы было лучше видно физику.

13
Леший3

там у всех такие будут. и больше 😀😀

4
Eclair_93

У нее рост судя по всему небольшой, поэтому так кажется что большая.

2
User_200
4
Лев Левин

я думаю этой дамочке уже пора слезать с гороховой диеты. хехе

User_200 Лев Левин

Обратный клапан сработал

AT_Sagor

Все полигоны в игре пожрала.

1
CyberDark

Не сожрала, а в жопу вставила!

NarutoyZ
Real Slim Shady

Блин, а как в играх делают негров, это же сначало делают модельку белого человека, а потом затемняет его, так ведь? Может на мой вопрос тоже ответит аниматор Рокстара, раз ему настолько делать нех.

Horrifing

Заливкой в пэйнте

7
Леший3 Horrifing

😂😂😂😂

ratte88

Что значит моделька белого человека? Модели изначально цвет не имеют и только после накидывают текстуру, что белой, что чёрной кожи.

Рарпарар

Нашли, к чему придраться))

CyberDark

А у сисек будет такая же физика, или весь буквально бюджет ушел в жопу? :)

User_200

Анимация будет примерно такой

pahalevsha

в 27 релиз . и чё ? сервер для дома собирать ?

nick champion

Лучше про физику авто расскажите.

