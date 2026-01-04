Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему физика попы Люсии в GTA 6 такая реалистичная

Майк Йорк, ранее работавший аниматором в Rockstar Games над GTA V и Red Dead Redemption 2, в ходе стрима раскрыл технические детали создания одного из самых обсуждаемых моментов второго трейлера Grand Theft Auto VI - сцены с реалистичным движением ягодиц Люсии.

Пользователи интернета и игровые издания активно дискутировали о кадре, в котором Люсия в желтом платье идет по палубе катера, а ее движения выглядят невероятно естественно благодаря продвинутой физике. Йорк, отвечая на прямой вопрос зрителей о работе "физики покачиваний" в этой конкретной сцене, описал вероятный метод, использованный его бывшими коллегами.

Вероятнее всего, аниматоры встроили в эту область тела персонажа максимально плотную сетку виртуальных "костей" - элементов скелетной анимации. Эти "кости", связанные с основным каркасом модели, программируются таким образом, чтобы реагировать на инерцию, вес и скорость движения персонажа, создавая реалистичное вторичное движение.

Эксперт подчеркнул, что подобная технология не нова для студии. В Red Dead Redemption 2 схожий подход использовался для анимации длинных плащей и одежды, но тогда это была именно управляемая анимация, а не полноценная физическая симуляция. Для GTA VI, по мнению Йорка, разработчики могли совместить два метода: детальную систему костей для анатомии персонажа и отдельную расчетную симуляцию ткани для самого платья. Именно этот симбиоз и дает финальный эффект гиперреализма, заметный даже в коротком ролике.

Йорк отметил, что не может говорить со 100% уверенностью, так как покинул Rockstar несколько лет назад, однако его объяснение основано на глубоком знании внутренних технологий студии.

Деталь, ставшая предметом обсуждения, иллюстрирует ту исключительную степень внимания к реализму, которую Rockstar Games, судя по всему, стремится достичь в своей новой игре. Релиз Grand Theft Auto VI ожидается осенью 2026 года.