Бывший художник GTA 6 рассказал, почему трейлеры могут отличаться от финальной версии игры

Поклонники продолжают ждать третий трейлер GTA 6, однако бывший сотрудник Rockstar Games напоминает: показанное в роликах не всегда полностью отражает то, как будет выглядеть игра в финальной версии.

Бывший художник окружения Rockstar Дэвид О’Райли, работавший над Red Dead Redemption 2, GTA 5 и GTA 6, рассказал в одном из подкастов, что тоже с интересом ждёт следующий трейлер. По его словам, даже сотрудники студии часто видят готовые ролики уже после своего ухода и могут оценить, насколько изменился проект.

При этом разработчик отметил, что при создании трейлеров студии обычно уделяют особое внимание тем сценам, которые попадают в кадр. Именно эти участки мира получают максимальную полировку и визуальную доработку, тогда как остальные части игры могут находиться на более ранней стадии.

О’Райли подчеркнул, что это обычная практика в индустрии, особенно для масштабных проектов. Поэтому некоторые элементы, показанные в трейлерах, могут измениться к релизу.

Также бывший сотрудник признался, что даже за несколько лет работы над GTA 6 он практически не знал подробностей сюжета. Художники окружения, как правило, занимаются исключительно визуальной частью и не получают полной информации о сценарии. По словам О’Райли, ему было известно лишь то, что в игре будет два главных персонажа.