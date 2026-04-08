Бывший художник GTA 6 рассказал, почему трейлеры могут отличаться от финальной версии игры

Поклонники продолжают ждать третий трейлер GTA 6, однако бывший сотрудник Rockstar Games напоминает: показанное в роликах не всегда полностью отражает то, как будет выглядеть игра в финальной версии.
Бывший художник окружения Rockstar Дэвид О’Райли, работавший над Red Dead Redemption 2, GTA 5 и GTA 6, рассказал в одном из подкастов, что тоже с интересом ждёт следующий трейлер. По его словам, даже сотрудники студии часто видят готовые ролики уже после своего ухода и могут оценить, насколько изменился проект.
При этом разработчик отметил, что при создании трейлеров студии обычно уделяют особое внимание тем сценам, которые попадают в кадр. Именно эти участки мира получают максимальную полировку и визуальную доработку, тогда как остальные части игры могут находиться на более ранней стадии.
О’Райли подчеркнул, что это обычная практика в индустрии, особенно для масштабных проектов. Поэтому некоторые элементы, показанные в трейлерах, могут измениться к релизу.
Также бывший сотрудник признался, что даже за несколько лет работы над GTA 6 он практически не знал подробностей сюжета. Художники окружения, как правило, занимаются исключительно визуальной частью и не получают полной информации о сценарии. По словам О’Райли, ему было известно лишь то, что в игре будет два главных персонажа.
Опять бывший, да что ж такое.
Прям открытие сделал, бессмысленный пост с инфой, которую и так все знают
Беливеры до сих пор верят, что графен будет один в один как в трейлере
Спасибо КЭП "Дэвид О’Райли" ты нам Америку открыл, а то мы все думали что GTA 6 будет как показана в Трейлере