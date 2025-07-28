Бывший разработчик GTA: игроки могут предпочесть 30 FPS в GTA 6 - ради графики

Несмотря на желание многих игроков увидеть Grand Theft Auto 6 в стабильных 60 кадрах в секунду, один из бывших технических лидеров Rockstar считает, что 30 FPS могут оказаться лучшим выбором для новой части культовой серии.
Оббе Вермей (Obbe Vermeij), работавший над классическими GTA эпохи PS2 и PS3, прокомментировал в соцсети X обсуждение производительности GTA 6 на консолях. По его словам, добиться 60 FPS — это вопрос компромисса, и, возможно, Rockstar предпочтёт качество графики.
«Это компромисс. При 30 FPS можно отрисовывать в два раза больше полигонов, чем при 60 FPS. В соревновательных экшенах важно выбрать высокую частоту кадров, но в случае с GTA вы можете захотеть визуальных деталей», — объяснил Вермей.
На фоне слухов о масштабности GTA 6, которые ставят под сомнение возможность запуска игры в 60 FPS даже на PS5 Pro, мнение бывшего разработчика звучит особенно актуально. Он уверен: при огромном открытом мире, детализированной графике и кинематографичной атмосфере игрокам, возможно, будет важнее не частота, а визуальное погружение.
GTA 6 выйдет в 2026 году, но споры о балансе между производительностью и качеством изображения, похоже, только начинаются.
А при 15 FPS вообще в 4 раза...... А при 1 FPS вообще Фотореализм.Но дибил и есть дибил.
согласен, идиот полный он
)
Так фанатичной консолоте/ака рабам одной коробки вне зависимости бокс это или плойка - не привыкать, да и вообще человеческий глаз больше 24 кадров/сек не видит - всё что выше создано исключительно с целью прогрева гоев)
Ну как бы отчасти так и есть, аля 144+ фпс в онлайн шутерах чисто маркетинг и развод на покупку железа.
База. Но лохи все равно будут гадить под себя и отрицать.
отрицать что? что чем выше фпс тем лучше? или я тебя не так понял?
С...ольщики уже привыкшие к этому )))))
сколько им железа не дай, всё равно в сраные 30 фпс
всегда предпочитал стабильные 30фпс вместо кукурузных 60
во славу графона
В большинстве игр 30 не отличить от 120, понты количеством кадров в секунду - всего лишь маркетинговый ход, который успешно скормили обывателям
ору
что ты такое несёшь
Адепты секты "минимум 60 фпс" подъехали в комментах. В ГТА нет такой движухи чтобы четко 60+ требовалось, не было в предыдущих частях во всяком случае. В 30 фпс вполне я думаю можно будет играть, главное без просадок ниже)
Для клнсольщиков 30 фпс даже много, ведь они знают что человеческий глаз больше 24х не различает
таким как ты и 10 кадров божья роса
Я консольщик, но вообще не представляю, как можно играть в 30 фпс. Если игра не позволяет выбрать режим performance, то приходится включать "уплавнялку" на телике, чтобы хоть какое-то подобие 60 кадров было.
Мнение сотрудника времен PS2 это конечно авторитет. Готовят почву для оправдания ленивой оптимизации под консоли. Стандарт индустрии уже лет 5 как предлагает режим производительности и режим качества а не безальтернативное мыло. Продавать 30 фпс под соусом кинематографичности ради лишних полигонов на пальме это экономия уровня бог. Рассказы про отсутствие соревновательности пусть оставят для тех кто в GTA Online ни разу не заходил где 60 фпс критически меняют геймплей.
Ну вот пусть консольщики играют в свои 30 кадров. Для меня 30 кадров на ПК, это лагает и тормоза.
Я на 45 согласен.
Неа, минимум 60! )))
для 40 фпс нужен дисплей 120гц с vrr, у тебя есть такой?
Сейчас ради интереса залочил в DRG на 45 кадров. Картинка намного плавнее, чем при 30.
Лишние кадры это всегда плюс. Если конечно они не выше 200.
ну для консолщиков самое то а для пк бояр как я и многие 120 + в 4к с тросировкой на меньшее не согласен
а как быть тем у кого ноут?
С трасировкой лучей в 120 фпс ? да да да с генерацией кадров