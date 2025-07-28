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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 463 оценки

Бывший разработчик GTA: игроки могут предпочесть 30 FPS в GTA 6 - ради графики

IKarasik IKarasik

Несмотря на желание многих игроков увидеть Grand Theft Auto 6 в стабильных 60 кадрах в секунду, один из бывших технических лидеров Rockstar считает, что 30 FPS могут оказаться лучшим выбором для новой части культовой серии.

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), работавший над классическими GTA эпохи PS2 и PS3, прокомментировал в соцсети X обсуждение производительности GTA 6 на консолях. По его словам, добиться 60 FPS — это вопрос компромисса, и, возможно, Rockstar предпочтёт качество графики.

«Это компромисс. При 30 FPS можно отрисовывать в два раза больше полигонов, чем при 60 FPS. В соревновательных экшенах важно выбрать высокую частоту кадров, но в случае с GTA вы можете захотеть визуальных деталей», — объяснил Вермей.

На фоне слухов о масштабности GTA 6, которые ставят под сомнение возможность запуска игры в 60 FPS даже на PS5 Pro, мнение бывшего разработчика звучит особенно актуально. Он уверен: при огромном открытом мире, детализированной графике и кинематографичной атмосфере игрокам, возможно, будет важнее не частота, а визуальное погружение.

GTA 6 выйдет в 2026 году, но споры о балансе между производительностью и качеством изображения, похоже, только начинаются.

38
79
Комментарии: 79
Ваш комментарий
Wersus Pro
При 30 FPS можно отрисовывать в два раза больше полигонов, чем при 60 F

А при 15 FPS вообще в 4 раза...... А при 1 FPS вообще Фотореализм.Но дибил и есть дибил.

38
ConciseYu

согласен, идиот полный он

9
MNM 777

)

5
Комментарий удален
CaMahoney

Так фанатичной консолоте/ака рабам одной коробки вне зависимости бокс это или плойка - не привыкать, да и вообще человеческий глаз больше 24 кадров/сек не видит - всё что выше создано исключительно с целью прогрева гоев)

17
Eclair_93

Ну как бы отчасти так и есть, аля 144+ фпс в онлайн шутерах чисто маркетинг и развод на покупку железа.

11
Mr Hell Eclair_93

База. Но лохи все равно будут гадить под себя и отрицать.

9
Юрий Пенкин Mr Hell

отрицать что? что чем выше фпс тем лучше? или я тебя не так понял?

1
askazanov

С...ольщики уже привыкшие к этому )))))

12
ConciseYu

сколько им железа не дай, всё равно в сраные 30 фпс

10
MunchkiN 616

всегда предпочитал стабильные 30фпс вместо кукурузных 60
во славу графона

10
NewKidsTurbo

В большинстве игр 30 не отличить от 120, понты количеством кадров в секунду - всего лишь маркетинговый ход, который успешно скормили обывателям

6
ConciseYu

ору

4
ConciseYu NewKidsTurbo

что ты такое несёшь

3
Eclair_93

Адепты секты "минимум 60 фпс" подъехали в комментах. В ГТА нет такой движухи чтобы четко 60+ требовалось, не было в предыдущих частях во всяком случае. В 30 фпс вполне я думаю можно будет играть, главное без просадок ниже)

9
Геральт Батькович

Для клнсольщиков 30 фпс даже много, ведь они знают что человеческий глаз больше 24х не различает

5
ConciseYu

таким как ты и 10 кадров божья роса

3
Игривый Пупочек Геральт Батькович

Я консольщик, но вообще не представляю, как можно играть в 30 фпс. Если игра не позволяет выбрать режим performance, то приходится включать "уплавнялку" на телике, чтобы хоть какое-то подобие 60 кадров было.

Gridon

Мнение сотрудника времен PS2 это конечно авторитет. Готовят почву для оправдания ленивой оптимизации под консоли. Стандарт индустрии уже лет 5 как предлагает режим производительности и режим качества а не безальтернативное мыло. Продавать 30 фпс под соусом кинематографичности ради лишних полигонов на пальме это экономия уровня бог. Рассказы про отсутствие соревновательности пусть оставят для тех кто в GTA Online ни разу не заходил где 60 фпс критически меняют геймплей.

8
Алан Битаров

Ну вот пусть консольщики играют в свои 30 кадров. Для меня 30 кадров на ПК, это лагает и тормоза.

8
Рикочико

Я на 45 согласен.

6
askazanov

Неа, минимум 60! )))

2
Юрий Пенкин

для 40 фпс нужен дисплей 120гц с vrr, у тебя есть такой?

3
Рикочико Юрий Пенкин

Сейчас ради интереса залочил в DRG на 45 кадров. Картинка намного плавнее, чем при 30.

Лишние кадры это всегда плюс. Если конечно они не выше 200.

2
CrummyLorcan

ну для консолщиков самое то а для пк бояр как я и многие 120 + в 4к с тросировкой на меньшее не согласен

6
Юрий Пенкин

а как быть тем у кого ноут?

2
PatchyTaran

С трасировкой лучей в 120 фпс ? да да да с генерацией кадров

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