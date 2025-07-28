Бывший разработчик GTA: игроки могут предпочесть 30 FPS в GTA 6 - ради графики

Несмотря на желание многих игроков увидеть Grand Theft Auto 6 в стабильных 60 кадрах в секунду, один из бывших технических лидеров Rockstar считает, что 30 FPS могут оказаться лучшим выбором для новой части культовой серии.

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), работавший над классическими GTA эпохи PS2 и PS3, прокомментировал в соцсети X обсуждение производительности GTA 6 на консолях. По его словам, добиться 60 FPS — это вопрос компромисса, и, возможно, Rockstar предпочтёт качество графики.

«Это компромисс. При 30 FPS можно отрисовывать в два раза больше полигонов, чем при 60 FPS. В соревновательных экшенах важно выбрать высокую частоту кадров, но в случае с GTA вы можете захотеть визуальных деталей», — объяснил Вермей.

На фоне слухов о масштабности GTA 6, которые ставят под сомнение возможность запуска игры в 60 FPS даже на PS5 Pro, мнение бывшего разработчика звучит особенно актуально. Он уверен: при огромном открытом мире, детализированной графике и кинематографичной атмосфере игрокам, возможно, будет важнее не частота, а визуальное погружение.

GTA 6 выйдет в 2026 году, но споры о балансе между производительностью и качеством изображения, похоже, только начинаются.