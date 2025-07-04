Бывший разработчик Rockstar: GTA 7 обойдётся дешевле GTA 6 благодаря ИИ

GTA 6, готовящаяся к выходу в мае 2026 года, уже считается самым дорогим проектом в истории видеоигр. Однако, по мнению бывшего технического директора Rockstar Games Оббе Вермеия, следующая часть серии — GTA 7 — может обойтись студии значительно дешевле благодаря активному внедрению искусственного интеллекта в процессы разработки.

Выступая в подкасте KIWI TALKZ, Вермей поделился наблюдениями о грядущих изменениях в игровой индустрии. Он убеждён, что уже в ближайшие годы ИИ сможет заменить большую часть трудоёмких задач, ранее выполнявшихся вручную — от создания карт до постановки кат-сцен.

«Основной объём работы в GTA 7, скорее всего, будет выполнен с помощью ИИ. Многие элементы можно будет создавать автоматически, что существенно снизит затраты времени и ресурсов», — заявил он.

Вермеий уверен, что именно традиционный, «ручной» подход к разработке делает GTA 6 самым дорогостоящим проектом за всю историю индустрии:

«Я думаю, GTA 6 останется самой крупной и дорогой игрой, потому что многие задачи в ней выполнялись людьми. Но через пять лет всё изменится — и крупные студии будут использовать ИИ всё активнее, хотим мы того или нет.»

Хотя GTA 7, вероятно, будет ещё масштабнее и технологичнее, бывший разработчик Rockstar не ожидает повторения расходов, которые компания понесла при создании шестой части. Более того, он полагает, что наглядные плоды автоматизации мы увидим уже в течение 10–15 лет.

На фоне ожидания одного из самых громких релизов десятилетия, слова Вермеия поднимают важный вопрос: как именно искусственный интеллект изменит производство блокбастеров, и останется ли в них место для человеческого творчества?