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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 422 оценки

Бывший разработчик Rockstar: GTA 7 обойдётся дешевле GTA 6 благодаря ИИ

IKarasik IKarasik

GTA 6, готовящаяся к выходу в мае 2026 года, уже считается самым дорогим проектом в истории видеоигр. Однако, по мнению бывшего технического директора Rockstar Games Оббе Вермеия, следующая часть серии — GTA 7 — может обойтись студии значительно дешевле благодаря активному внедрению искусственного интеллекта в процессы разработки.

Выступая в подкасте KIWI TALKZ, Вермей поделился наблюдениями о грядущих изменениях в игровой индустрии. Он убеждён, что уже в ближайшие годы ИИ сможет заменить большую часть трудоёмких задач, ранее выполнявшихся вручную — от создания карт до постановки кат-сцен.

«Основной объём работы в GTA 7, скорее всего, будет выполнен с помощью ИИ. Многие элементы можно будет создавать автоматически, что существенно снизит затраты времени и ресурсов», — заявил он.

Вермеий уверен, что именно традиционный, «ручной» подход к разработке делает GTA 6 самым дорогостоящим проектом за всю историю индустрии:

«Я думаю, GTA 6 останется самой крупной и дорогой игрой, потому что многие задачи в ней выполнялись людьми. Но через пять лет всё изменится — и крупные студии будут использовать ИИ всё активнее, хотим мы того или нет.»

Хотя GTA 7, вероятно, будет ещё масштабнее и технологичнее, бывший разработчик Rockstar не ожидает повторения расходов, которые компания понесла при создании шестой части. Более того, он полагает, что наглядные плоды автоматизации мы увидим уже в течение 10–15 лет.

На фоне ожидания одного из самых громких релизов десятилетия, слова Вермеия поднимают важный вопрос: как именно искусственный интеллект изменит производство блокбастеров, и останется ли в них место для человеческого творчества?

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
saa0891
GTA 7 — может обойтись студии значительно дешевле благодаря активному внедрению искусственного интеллекта в процессы разработки.

Но платить за игру вы всё равно будете больше.

16
Святой Джо
1
Кошачий комочек

не факт что выйдет тут 6 часть возможно загнётся

12
JohnRPG

Не загнётся, даже если выйдет полное гуано, одни продажи будут конскими, ибо это же ГТА, "фанаты" и прочие хомячки, раскупят как горячие пирожки.

15
ZAUSA

Нет, глупые людишки, ИИ вас уничтожит до выхода GTA 7.

7
NorutaUz

Кто знает, что там в 40х будет

6
JohnRPG

И будут продавать свой высер за 100$, не считая фулл-прайса за ДЛС и тому подобное.

6
DishonestLythronax

Как говорится, свежо питание, да серится с трудом.

6
Kasumi and Essex

Уже GTA 7?

Дата выхода! Срочно!

— Но ведь ещё GTA 6 готовиться к выходу...

Она уже устарела! Готовиться сразу GTA 7, сделанная при помощи нейросети!

5
WerGC

шестую бы дождаться

5
Пользователь ВКонтакте

// Илья Дегтярёв

2
Nereteresis

Угу, один человек будет генирить с помощю ии ;)

2
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