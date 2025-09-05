Бывший разработчик Rockstar назвал очередные слухи о переносе GTA 6 "попыткой привлечь внимание"

После нескольких месяцев молчания снова появились слухи о возможной задержке Grand Theft Auto 6. На них отреагировал бывший разработчик Rockstar Games Оббе Вермей, ранее точно предсказавший первый перенос.

Он назвал подобные публикации "попыткой привлечь внимание" и напомнил, что выбор мая 2026 года в качестве даты релиза у студии был явно осознанным. По его словам, окончательное решение о релизе примут лишь за пять месяцев до выхода, а до декабря любые подобные разговоры - не более чем спекуляция.

Помимо Вермея, глава Take-Two Штраус Зельник так же уверен, что больше переносов не будет. Ранее он отметил, что Rockstar умеет соответствовать высоким ожиданиям игроков и нацелена повторить это с Grand Theft Auto 6.