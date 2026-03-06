Бывший разработчик Rockstar раскрыл, как культовая миссия из GTA 4 стала прототипом для GTA 5 и GTA 6

В преддверии долгожданного релиза GTA 6 бывший сотрудник Rockstar Games пролил свет на то, как одна из лучших миссий в истории франшизы заложила основу для механик, ставших визитной карточкой современных частей серии.

В эксклюзивном интервью YouTube-блогеру Kiwi Talkz звукоинженер Роб Карр, работавший над GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption и RDR2, рассказал о ключевом значении миссии "Трехлистный клевер" из GTA 4. По словам Карра, именно этот эпизод, в котором Нико Беллик и его сообщники совершают дерзкое ограбление банка, стал концептуальным прототипом для будущих частей. В этой миссии впервые пересеклись сюжетные линии трех протагонистов - Нико, Джонни Клебица и Луиса Лопеса, чьи истории продолжились в дополнениях The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony. Карр отметил:

Если оглянуться назад, становится очевидно, что это был прообраз системы трех персонажей в GTA 5. Это одна миссия, где три сюжетные линии сходятся в одной точке. Только сейчас понимаешь, насколько это было гениально и предопределило дальнейшее развитие серии.

Эти слова перекликаются с уже подтвержденной информацией о грядущей шестой части. Согласно данным из утечек, в GTA 6 игроки вновь смогут переключаться между двумя протагонистами - Джейсоном и Люсией. Более того, инсайды указывают на то, что система станет более гибкой: персонажи смогут свободно исследовать мир вместе, что станет значительным расширением механики из GTA 5, где напарники появлялись лишь в определенные моменты сюжета.



Разработчик также предположил, что многие экспериментальные механики, задуманные еще во время работы над GTA 5, но так и не попавшие в финальную версию игры, будут реализованы в GTA 6. Карр уверен, что игроки увидят знакомые, но значительно расширенные элементы.

Будут вещи, которые присутствовали в GTA 5, но в GTA 6 они превратятся в нечто грандиозное, и вы будете удивляться, как не заметили этого раньше.

Он добавил, что новая часть, вероятно, также позаимствует удачные решения из Red Dead Redemption 2. Эта информация подтверждается и недавними утечками: например, ожидается, что система хранения оружия в багажнике автомобиля будет работать по аналогии с хранением на лошади в RDR2.

Выход GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Ожидается, что масштабная маркетинговая кампания с новой информацией об игре стартует уже летом этого года.