Бывший разработчик Rockstar считает, что ещё один перенос GTA 6 сильно снизит градус ожидания

Майк Йорк, аниматор, работавший над GTA V и Red Dead Redemption 2, считает, что после недавнего переноси релиза Grand Theft Auto 6 на ноябрь 2026 года разработчики не могут позволить себе ещё одну задержку. В противном случае интерес к игре может, по его мнению, упасть гораздо быстрее и драматичнее, чем осознает руководство компании.

Мы уже так долго ждём GTA 6, что если будет ещё одна задержка, люди, вероятно, ещё меньше станут интересоваться её релизом.

Йорк подчёркивает, что текущая дата релиза не случайна. Ноябрь — идеальное окно продаж. Игра выходит прямо в праздничный сезон, когда игровой рынок находится на пике, и проект такого масштаба практически не сталкивается с конкуренцией. Это даёт Rockstar шанс на впечатляющий финансовый результат, при условии соблюдения сроков.

Бывший аниматор утверждает, что задержки до сих пор связаны с одержимостью Rockstar качеством, а не с проблемами в основе проекта. Он считает, что студии следует сосредоточиться на совершенствовании деталей и графики, чтобы GTA 6 оправдала огромные ожидания фанатов. Для игроков это означает более длительное ожидание, но взамен они получат потенциально более качественную игру.

В то же время Йорк предупреждает, что стратегия «когда будет готово» имеет свои пределы. Годы молчания и неоднократные объявления о задержке привели к тому, что некоторые игроки просто перестали следить за каждой утечкой или слухом о GTA 6. Он считает, что ещё одна задержка может вызвать настоящее разочарование в сообществе и, в крайних случаях, даже оттолкнуть некоторых фанатов от самой франшизы.