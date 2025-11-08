Бывший разработчик Saints Row: "Если GTA 6 выйдет и окажется ужасной, Господи, помилуй индустрию..."

Грядущий релиз Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, вероятно, станет самым важным за всю историю. По мнению Криса Стокмана, одного из создателей оригинальной Saints Row, любая попытка напрямую конкурировать с GTA в жанре открытого мира сегодня обречена на провал.

В эксклюзивном интервью для FRVR Стокман заявил, что серия Grand Theft Auto давно перестала быть просто игрой и превратилась в "образ жизни" благодаря феноменальному успеху GTA Online. По мнению Стокмана, GTA 6 находится в такой лиге, что конкурировать с ней бессмысленно. Единственный шанс для других студий появится лишь в случае катастрофического провала самой игры от Rockstar.

Эта игра, скорее всего, станет самой грандиозной за всю историю, и я скажу так - единственный шанс для кого-то по-настоящему с ней потягаться - это если они сами допустят оглушительный промах. Если она выйдет и окажется ужасной, Господи, помилуй индустрию... даже представить страшно, верно? Это будет повторение истории с E.T., но только хуже из-за нынешних бюджетов. Это будет полнейшая катастрофа. Я не жду, что это случится, но если уж случится... о, Господи.

Тем не менее, Стокман видит возможности для других студий. По его мнению, не стоит стремиться быть номером один - вместо этого нужно сосредоточиться на четкой идентичности и разумном бюджете.

Индустрия больше, чем когда-либо, в том смысле, что люди жаждут игр. Я считаю, что вполне возможно быть "номером два". Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться занять это место, если вы правильно действуете. Не нужно сходить с ума, будьте сосредоточены, не смотрите на GTA как на путеводную звезду.

Этот подход когда-то уже сработал: в 2006 году Saints Row успешно заняла нишу альтернативы GTA, предложив игрокам свой уникальный стиль в ожидании GTA IV. Хотя сейчас будущее серии Saints Row под вопросом, ее первоначальный успех доказывает, что найти свою аудиторию в тени гиганта - вполне реальная задача.