Grand Theft Auto 6 19.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 601 оценка

Бывший разработчик Saints Row: "Если GTA 6 выйдет и окажется ужасной, Господи, помилуй индустрию..."

2BLaraSex 2BLaraSex

Грядущий релиз Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, вероятно, станет самым важным за всю историю. По мнению Криса Стокмана, одного из создателей оригинальной Saints Row, любая попытка напрямую конкурировать с GTA в жанре открытого мира сегодня обречена на провал.

В эксклюзивном интервью для FRVR Стокман заявил, что серия Grand Theft Auto давно перестала быть просто игрой и превратилась в "образ жизни" благодаря феноменальному успеху GTA Online. По мнению Стокмана, GTA 6 находится в такой лиге, что конкурировать с ней бессмысленно. Единственный шанс для других студий появится лишь в случае катастрофического провала самой игры от Rockstar.

Эта игра, скорее всего, станет самой грандиозной за всю историю, и я скажу так - единственный шанс для кого-то по-настоящему с ней потягаться - это если они сами допустят оглушительный промах. Если она выйдет и окажется ужасной, Господи, помилуй индустрию... даже представить страшно, верно? Это будет повторение истории с E.T., но только хуже из-за нынешних бюджетов. Это будет полнейшая катастрофа. Я не жду, что это случится, но если уж случится... о, Господи.

Тем не менее, Стокман видит возможности для других студий. По его мнению, не стоит стремиться быть номером один - вместо этого нужно сосредоточиться на четкой идентичности и разумном бюджете.

Индустрия больше, чем когда-либо, в том смысле, что люди жаждут игр. Я считаю, что вполне возможно быть "номером два". Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться занять это место, если вы правильно действуете. Не нужно сходить с ума, будьте сосредоточены, не смотрите на GTA как на путеводную звезду.

Этот подход когда-то уже сработал: в 2006 году Saints Row успешно заняла нишу альтернативы GTA, предложив игрокам свой уникальный стиль в ожидании GTA IV. Хотя сейчас будущее серии Saints Row под вопросом, ее первоначальный успех доказывает, что найти свою аудиторию в тени гиганта - вполне реальная задача.

Комментарии:
WerGC

GTA не может быть плохой игрой такого никогда не было в отличие от других подобных

Walkan90

Но и шедевром она точно не является.

fcn_maks Walkan90

Уникальная в своём сеттинге, куча отсылок, особенно если послушать радио, куча шуток даже на казалось бы сложные социальные темы, с точки зрения, что вот грань уже совсем близко.
За инновации я молчу, геймплея всегда куча, механики, качество графики, как вышла в те времена ГТА 4, она просто рвала всё своим движком, ГТА 5 так же шагнула сильно вперёд, особенно в плане актёрского состава, постановки сцен, это уже полноценная многомиллионная ААА игра, а после вышла РДР 2 и разрыв бошки, конкретно сюжет, механики, их там боже сколько, а мир, погода, как и собственно графика, до сих пор играется великолепно.

Короче, я скажу так, каждому своё, я играю в игры Рокстар с третьей части ещё в те бородатые времена и каждый раз ждал их проект, Макс Пейн, Манхант, Булли и так далее, и каждая их игра ловила как кучу критики, что вот, так нельзя, это плохой пример, так и ещё больше положительных отзывов, по деньгам это 100% окуп как любая часть, и называть её как минимум не успешной (как некоторые на ПГ это делают) это совсем некорректно.

Но после ухода ключевых персон, как и время сейчас такое повесточное, ГТА 6 выйдет в любом случае с точки зрения постпродакшена идеал, настоящий ААА за кучу миллионов долларов, но как там в плане шуток, сатир, это уже интересно, ведь с выходом ГТА 6 начнётся новая эпоха игровой индустрии!

AdriftDylan

Я гта 5 купил зачем то в Стиме несколько лет назад,так и не прошел до сих пор.Хотя там уже лучей накрутили и у меня 4070.Но вот скучны мне все эти рокстаровские игры почему то.

Giggity

Понятно 😌

AdriftDylan Giggity

Прохожу сейчас что там за лето Колл оф дьюти взломали 4 части,сюжет очень спорный но играть интересно.Прошел первую пока и половину второй.А жытыа ну блин...Не думаю что 6 шедевром станет,как и Ждалкер 2,чекай.

Eikiti AdriftDylan
A E

Гта5 + повестка = гта6

Генерал Анатолий

GTA разрабатывается под самую массовую аудиторию, то есть глубинный народ, какая повестка? Не дураки там же сидят, они денег хотят заработать, на повестку им начихать, когда в бюджет игры вложены такие деньги, и их надо отбить любой ценой

yariko ookami

Вопрос еще в том как это будет представлено. Даже в ГТА4 были неоднозначные персонажи. Но главные герои там были нормальные и сюжет на повестке, на сколько я помню, там не был завязан.

AdriftDylan yariko ookami

В ГТА 4 там наш Машков.

Mad IVIax

Игра точно не будет ужасной. Перезапуск Saints Row вот был ужасный, Mindseye был супер-ужасный, а ГТА точно не будет

Bibendi

Сама серия Сэйнтс Роу ужасная, а ты про перезапуск.

Mad IVIax Bibendi

Да не, 3-4 фановые, кайфа там можно получить и много, вторая тоже, говорят, хорошая. Они точно не ужасные.

Night Driving Avenger Mad IVIax

Да, вторая тоже хороша была, с удовольствием проходил на ПС3, жаль порт на ПК буквально польский кал. Во времена ПС3/X360 серия вообще была самой успешной альтернативой ГТА, но какие времена - такие и разрабы, вот и получили максимально соевый перезапуск...

jax baron

если реально они делают новый sr то удар будет хорошей по гта - я надеюсь они не упустят момент.

Генерал Анатолий

Если ты правда считаешь Saints Row соперником GTA это как минимум наивно - тут не то что разные весовые категории, а разные виды спорта

Sucy Manbavaran

SR мёртв. Студия разработчик закрыта вроде.

RussianAlex Sucy Manbavaran

Volition - да, закрыта. Права на SR вроде бы у Embracer остались

Gords

С этой ГТА носятся как писаной торбой. Ну провалится и провалится - не они первые, не они последние. Да и вообще, второй коллапс игровой индустрии давно назрел, в первую очередь благодаря всей этой насильно пропихиваемой повестке, а так же плохим техническим и даже игровым состоянием игр на выходе, безмерной жадности, и всему прочему. Непомерно раздувшиеся студии, издатели и корпорации схлопнутся, а их место займут энтузиасты, что, собственно, уже начало происходить.

Гамер132

Это ты так думаешь. Люди просто тупые. После переноса в первый раз дофигища людей пытаюсь самовыпил совершить. После второго ещё больше случаев. Акции компаний падают. Если игра провалится, то это миллиарды разбитых ожиданий, огромные убытки издателя и разраба и т.д.

Валерий Дворников Гамер132

Но опять-таки - мир от этого не рухнет, мировой экономический кризис не грянет, мировая война не начнется. А если люди совершают роскомнадзор из-за ИГРЫ - то так даже лучше, генофонд очистится.

PaPa Sierra

Да когда-то они должны обосраться. Кстати, очень показательно о нас людях. Самая масштабная игра и дорогая - об ублюдках и преступниках, гангстерах, проститутках и прочем отребье. Всё что нужно знать о нас землянах. Наше любимое! Наша основа!

Gords

Всегда так было. Истории о преступниках (и прочем отребье) и тех, кто их ловит, популярны уже не один век.

StickyNethrax

Учитывая, что её будут делать на костыль в виде Xbox series S, то так и будет.

Retro_Gamer

Ну да, типа GTA 5 не выходила на Xbox 360 и PS3, у которых по 256 МБ оперативки.

BLOCK0

3
StickyNethrax Retro_Gamer

Только сколько из неё вырезали контента, что бы она смогла выйти. Я про это. Хочется максимум от игры, а не графический и сюжетный огрызок.

Gang Bangins
По мнению Стокмана, GTA 6 находится в такой лиге, что конкурировать с ней бессмысленно. Единственный шанс для других студий появится лишь в случае катастрофического провала самой игры от Rockstar.

ANANTA - такая: ну да, ну да 🤣🤦‍♂️

Сережаа

Что же такое с той индустрией случиться? А ну да, ничего...

