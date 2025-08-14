Бывший сотрудник BioWare считает, что выход GTA 6 может спасти индустрию от засилья второсортных сервисных игр

Марк Дарра, ветеран индустрии и бывший исполнительный продюсер BioWare, работавший над такими сериями, как Dragon Age и Baldur's Gate, поделился своим мрачным видением текущего состояния игровой индустрии. По его мнению, 2025 год оказался еще более «жестоким», чем провальный 2024-й, а одной из главных причин кризиса является одержимость издателей сервисными играми. Однако, по его словам, именно Grand Theft Auto 6 может стать тем событием, которое заставит индустрию измениться.
В недавнем интервью Дарра заявил, что для крупных издателей было бы очень выгодно, если бы у каждого из них было по пять сверхприбыльных сервисных игр, а другие проекты их по просту не интересуют. Эта «фантазия топ-менеджеров», по его мнению, толкает компании на рискованные авантюры, которые приводят к громким провалам вроде Anthem или Concord и массовым увольнениям.
Дарра считает, что настоящим поворотным моментом, который определит вектор развития индустрии на годы вперед, станет релиз Grand Theft Auto 6. Именно ее успех или неудача покажут, готовы ли издатели и дальше гнаться за моделью «огромный бюджет — сервисная модель» или им придется пересмотреть свои подходы.
Спросите меня еще раз, когда выйдет GTA 6. Если она не продастся тиражом в 70, 80 миллионов копий, как GTA 5, то это будет что-то означать что-то очень плохое для всех. Но если это будет самый успешный запуск за все время, тогда посмотрим.
— говорит Дарра.
Таким образом, по мнению ветерана индустрии, вся игровая отрасль, по сути, затаила дыхание в ожидании GTA 6. Ее релиз станет лакмусовой бумажкой: он либо укрепит текущую высокорискованную модель разработки, либо заставит издателей обратить внимание на менее масштабные, но более творческие и качественные проекты, доказав, что игроки устали от бесконечного потока однотипных сервисных игр. В любом случае после релиза этой игры второсортных сервисных игр станет меньше и они либо эволюционирует в нечто качественно новое, или исчезнут как пережиток прошлого.
Спасёт, потому что у других издателей, делающий откровенный трешь последний десяток лет, появится веский повод задрать ценник в 100$ за копию игры стандартного издания? Ну, да – этого все и ждут...
Нет, не заставит. Все предпочтут сделать вид, что это "исключение из правил", как с БГ3, и будут дальше клепать недоделки.
Лол.
Бред )))
Интересно из-за GTA6 в 26 году будут ли вообще другие крупные релизы?)
не все играют в гта онлайн тысячи часов, пройдут и начнут следующую игру
Я еще ни разу гта 5 сюжетку не прошел, а мультиплеер мимо. Таких людей думаю достаточно.
Конечно, ведь она на консоли выйдет, а на ПК через годик
"Вон там, у стойки, сидит Евангелина Парр. Она, надо признать, довольно велика. Да что там, даже огромна. Однако при всех своих размерах она, несомненно, отнюдь не такая курва, которая в состоянии перекурвить всех остальных курв." (с) Ведьмак.
для уборки мусора навалим ещё мусора :)
Пока не сделают адекватную систему получения звезд и не добавят возможность складировать трупы в багажник, геймплей так и будет на уровне 4-ой гта.
Ну не знаю, мне кажется одной игры от Рокстар для целой индустрии будет недостаточно чтобы это сделать...поэтому пусть делают МНОГО! Ну там булли какое нето, warriors (ремаке было бы круто), миднайт клаб было бы тоже прикольно, а то из аркадок ток форза, да онлайновый нфс остались.
Забавно. Чел забывает, что у любой монеты есть две стороны. Чего то он не вспоминает, что GTA известна и тем, что это одна из самых известных серий, которая славится бесконечными перевыпусками и переизданиями одной той же части. А подобное игровую индустрию отравляет из года в год. А можно еще вспомнить что последние части славятся экслюзивностью под приставочные платформы....