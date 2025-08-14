Бывший сотрудник BioWare считает, что выход GTA 6 может спасти индустрию от засилья второсортных сервисных игр

Марк Дарра, ветеран индустрии и бывший исполнительный продюсер BioWare, работавший над такими сериями, как Dragon Age и Baldur's Gate, поделился своим мрачным видением текущего состояния игровой индустрии. По его мнению, 2025 год оказался еще более «жестоким», чем провальный 2024-й, а одной из главных причин кризиса является одержимость издателей сервисными играми. Однако, по его словам, именно Grand Theft Auto 6 может стать тем событием, которое заставит индустрию измениться.

В недавнем интервью Дарра заявил, что для крупных издателей было бы очень выгодно, если бы у каждого из них было по пять сверхприбыльных сервисных игр, а другие проекты их по просту не интересуют. Эта «фантазия топ-менеджеров», по его мнению, толкает компании на рискованные авантюры, которые приводят к громким провалам вроде Anthem или Concord и массовым увольнениям.

Дарра считает, что настоящим поворотным моментом, который определит вектор развития индустрии на годы вперед, станет релиз Grand Theft Auto 6. Именно ее успех или неудача покажут, готовы ли издатели и дальше гнаться за моделью «огромный бюджет — сервисная модель» или им придется пересмотреть свои подходы.

Спросите меня еще раз, когда выйдет GTA 6. Если она не продастся тиражом в 70, 80 миллионов копий, как GTA 5, то это будет что-то означать что-то очень плохое для всех. Но если это будет самый успешный запуск за все время, тогда посмотрим.

— говорит Дарра.

Таким образом, по мнению ветерана индустрии, вся игровая отрасль, по сути, затаила дыхание в ожидании GTA 6. Ее релиз станет лакмусовой бумажкой: он либо укрепит текущую высокорискованную модель разработки, либо заставит издателей обратить внимание на менее масштабные, но более творческие и качественные проекты, доказав, что игроки устали от бесконечного потока однотипных сервисных игр. В любом случае после релиза этой игры второсортных сервисных игр станет меньше и они либо эволюционирует в нечто качественно новое, или исчезнут как пережиток прошлого.