Бывший сотрудник Rockstar North подтвердил, что активная разработка GTA 6 стартовала в 2018 году

Бывший сотрудник Rockstar North Дэвид О'Райли подтвердил, что активная разработка GTA 6 стартовала в 2018 году, а не сразу после выхода GTA 5, как считали многие фанаты. Он проработал над новым тайтлом с 2018 по 2023 год и заявил, что команда взялась за проект вскоре после завершения Red Dead Redemption 2.
Ранее ходили слухи, будто шестая часть культовой серии находится в производстве более 10 лет. Однако слова О'Райли опровергают это, указывая на более реальный срок — около восьми лет. Интересно, что еще в 2018 году игра фигурировала под кодовым названием Americas, а релиз тогда предполагался в 2021–2022 годах.
Выход игры запланирован на 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия пока официально не подтверждена.
если планировалась в 2021 году значит тем боллее некстгена не будэ
гениальное умозаключение
самый умный пользователь интернета
Ты слепой и не увидел трейлера?
Раскрыл секрет Полишинеля.
Всем адекватным это было понятно, что основные силы работали над РДР2. Два таких проекта параллельно и в полную силу сейчас никто не потянет. Не какой-нить конвейер.
У тех же поляков с их растущими амбициями над продолжение Киберпанка меньше ста душ трудится на этапе концепта, а основа -- над Ведьмаком.
Не говоря уже, что в ГТА5 с онлайн составляющей сразу был заложен долгосрочный жизненный цикл. И до выхода новых консолей, которые могли раскрыть потенциал продолжения, оставалась уйма времени.
К сожалению большинство как тупой скот считает что сразу начали делать. Яркий пример со Сталкером. Тупые решили что они сразу начали после Зова Припяти. Мозгов нет или хз но очевидно что сначала будут прорабатывать концепт, когда более менее нужное направление найдут, начнут полноценно разрабатывать. Но у ГСК тогда были проблемы, компания по сути была банкрот и все ушли. И те первые варианты Сталкера 2 давно уже отправились в архив или в мусор. Текущий они гдето в 2019-2020 начали делать.
Поиграем через Cloud gaming у Xbox))
это что такое?
Покупаешь подписку, покупаешь игру и играешь через приложение или через браузер. А в игры которые есть уже в подписке, можно играть "бесплатно".
не знать что это такое ты не геймер тебе тут не место село
такк это все равно пк версия же
я думал какой то обход ограничений консоли
ну типа ты каким то образом на пк через облако поиграешь в консольную версию гта 6?
Если над RDR 2 работали все студии Рокстар, как это объяснялось, что им нечем было заняться, после успеха GTA 5. То да, с 2018. Если сильно захотеть, можно как Юбики каждые пару лет новую игру выпускать. Вопрос качества.
врет