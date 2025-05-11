Бывший сотрудник Rockstar North подтвердил, что активная разработка GTA 6 стартовала в 2018 году

Бывший сотрудник Rockstar North Дэвид О'Райли подтвердил, что активная разработка GTA 6 стартовала в 2018 году, а не сразу после выхода GTA 5, как считали многие фанаты. Он проработал над новым тайтлом с 2018 по 2023 год и заявил, что команда взялась за проект вскоре после завершения Red Dead Redemption 2.

Ранее ходили слухи, будто шестая часть культовой серии находится в производстве более 10 лет. Однако слова О'Райли опровергают это, указывая на более реальный срок — около восьми лет. Интересно, что еще в 2018 году игра фигурировала под кодовым названием Americas, а релиз тогда предполагался в 2021–2022 годах.

Выход игры запланирован на 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версия пока официально не подтверждена.