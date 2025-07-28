Бывший сотрудник Rockstar рассказал о подходе компании к созданию трейлеров: они внезапные и в первоочередном приоритете

По словам бывшего сотрудника Rockstar Games, Дэвида О’Рейли, участвовавший в разработке Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, компания использует уникальный подход к созданию трейлеров для своих игр, отличающийся от стандартной практики игровой индустрии. Rockstar давно отказалась от презентаций на крупных игровых шоу в пользу внезапных релизов трейлеров.

Процесс создания роликов в Rockstar представляет собой тщательно организованную работу, где трейлер становится абсолютным приоритетом. Все обнаруженные в нем баги исправляются в первую очередь, даже если остальные элементы игры еще не готовы. Как отмечает О’Рейли, это объясняет различия между финальной версией игры и ее трейлером - ролик демонстрирует идеализированную версию проекта, созданную специально для презентации.

Особенностью подхода Rockstar является строгая секретность - даже сотрудники студии часто не знают точной даты выхода трейлера, который может появиться совершенно неожиданно. Этот метод компания успешно применяла при анонсе Grand Theft Auto 6, выпустив второй трейлер без предупреждения сразу после новости о переносе игры.

Как подчеркивает О'Рейли, создание игрового трейлера - это коллективная работа, требующая особого внимания к деталям и тщательной "маскировки" незавершенных элементов, чтобы произвести нужное впечатление на аудиторию. Такой подход позволяет Rockstar поддерживать уникальную репутацию и вызывать ажиотаж вокруг своих проектов.