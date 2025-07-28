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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 463 оценки

Бывший сотрудник Rockstar рассказал о подходе компании к созданию трейлеров: они внезапные и в первоочередном приоритете

AceTheKing AceTheKing

По словам бывшего сотрудника Rockstar Games, Дэвида О’Рейли, участвовавший в разработке Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, компания использует уникальный подход к созданию трейлеров для своих игр, отличающийся от стандартной практики игровой индустрии. Rockstar давно отказалась от презентаций на крупных игровых шоу в пользу внезапных релизов трейлеров.

Процесс создания роликов в Rockstar представляет собой тщательно организованную работу, где трейлер становится абсолютным приоритетом. Все обнаруженные в нем баги исправляются в первую очередь, даже если остальные элементы игры еще не готовы. Как отмечает О’Рейли, это объясняет различия между финальной версией игры и ее трейлером - ролик демонстрирует идеализированную версию проекта, созданную специально для презентации.

Особенностью подхода Rockstar является строгая секретность - даже сотрудники студии часто не знают точной даты выхода трейлера, который может появиться совершенно неожиданно. Этот метод компания успешно применяла при анонсе Grand Theft Auto 6, выпустив второй трейлер без предупреждения сразу после новости о переносе игры.

Как подчеркивает О'Рейли, создание игрового трейлера - это коллективная работа, требующая особого внимания к деталям и тщательной "маскировки" незавершенных элементов, чтобы произвести нужное впечатление на аудиторию. Такой подход позволяет Rockstar поддерживать уникальную репутацию и вызывать ажиотаж вокруг своих проектов.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
iNosferatu

Спасибо КЭП!

А то мы всем пг думали, что все трейлеры роков выходили и выходят во всем известные даты, которые сами роки объявляли заранее!

12
UpcomingHansel

Этот мусор, кроме школьников, кому - то интересен?

9
boxis11

Ну конечно че, трейлер из одних катсцен.

7
Johnny Rotten

Нет, ты просто слепошарый обыватель пеге.

9
Rey4rtRO

А должна быть приоритетной разработка игры. Мб так быстрее бы рожали, чем раз в 10 лет.

6
YummyBayard

А им куда торопится?

3
-zotik-

Как юбики с асасинами?

2
Rey4rtRO -zotik-

Обязательно бросаться в крайности?

2
Пyшкин

такой жинерик гг, редактор рылы завезут? а то затрещины просит сильна

3
LIMITRON

Да конечно , выложили трейлер без предупреждения в рандомное время и бац через неделю ты узнаешь что второй трейлер уже существует

3
Миханик Шестеренкин

Да, если ты живешь в Мухопопе и интернет у тебя только по праздникам, или данная франшиза тебе просто не интересна.

1
LIMITRON Миханик Шестеренкин

даже не смотрел, посмотрю когда пк версия будет

то есть в 2040 году, учитывая ебн**ое отношение коков к пк игрокам!

sa1958

Получается что реклама на первом месте.

2
Gridon

Раскрыт секрет Полишинеля что реклама должна быть красивой

1