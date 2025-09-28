Бывший соучредитель Rockstar Дэн Хаузер рассказал о GTA 6 и своих прошлых проектах

В интервью на Comic-Con бывший соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер откровенно рассказал о своей прошлой работе в студии, в частности, о долгожданной Grand Theft Auto 6.

Хаузера, покинувшего Rockstar в 2020 году и основавшего своё новое творческое предприятие Absurd Ventures, спросили о его отношении к предстоящему выходу GTA 6 в 2026 году, в разработке которой он не участвует.

Для меня всегда было большой честью работать над чем-то настолько масштабным, и, знаете ли, я написал сценарии для последних 10 или 11 из них. Так что, думаю, мир, вероятно, уже пресытился GTA. Они всегда представляют собой новую историю. Так что это не будет просто история, которую я придумал, или набор персонажей, которых я разработал. Я думаю, это будет захватывающе. Игра будет отличной, я уверен.

Когда Хаузера попросили выделить личные любимые проекты за время работы в Rockstar, он указал на несколько. Он назвал Red Dead Redemption 2 наиболее полной реализацией своего творческого замысла, высоко оценив её сюжетную и тематическую глубину. Он также отметил эволюцию повествования в GTA 4, плавное взаимодействие трёх главных героев в середине GTA V и эмоциональное завершение Red Dead Redemption. Помимо этих важных этапов, Хаузер подчеркнул особое удовлетворение от работы над проектами, которые на тот момент были по сути новой интеллектуальной собственностью, такими как Red Dead Redemption, GTA 3 и Bully.

Хотя Хаузер больше не связан напрямую с самыми культовыми франшизами Rockstar, его вклад в их создание по-прежнему глубоко ощутим. Работая в Absurd Ventures, он стремится применить свой опыт в новых проектах, продолжая создавать увлекательные игры с захватывающим сюжетом и после окончания работы в Rockstar.