Бывший технический директор Rockstar: GTA 6 не станет игрой за $100 - ставку снова сделают на GTA Online

Слухи о том, что Grand Theft Auto 6 выйдет с ценником в $100, вряд ли соответствуют реальности. Так считает бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермеей, принимавший участие в разработке предыдущих частей серии.

По его словам, Rockstar заинтересована не в завышенной стартовой цене, а в максимально широкой аудитории на запуске. Ключевую роль здесь сыграет онлайн режим GTA 6, который, как ожидается, станет развитием GTA Online и будет приносить доход в течение многих лет за счёт внутриигровых покупок.

Вермеей отмечает, что попытка заработать дополнительные $30 с каждой копии может, наоборот, сократить базу игроков. Гораздо выгоднее выпустить игру по стандартной цене — предположительно около $70 — и затем зарабатывать на сервисной модели.

При этом он не сомневается, что GTA 6 станет самым дорогим проектом в истории индустрии. Однако в будущем, по его мнению, рост бюджетов может замедлиться благодаря использованию ИИ, процедурной генерации и автоматизации рутинной работы, особенно в создании контента и анимаций.