Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 627 оценок

Бывший технический директор Rockstar: GTA 6 не станет игрой за $100 - ставку снова сделают на GTA Online

IKarasik IKarasik

Слухи о том, что Grand Theft Auto 6 выйдет с ценником в $100, вряд ли соответствуют реальности. Так считает бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермеей, принимавший участие в разработке предыдущих частей серии.

По его словам, Rockstar заинтересована не в завышенной стартовой цене, а в максимально широкой аудитории на запуске. Ключевую роль здесь сыграет онлайн режим GTA 6, который, как ожидается, станет развитием GTA Online и будет приносить доход в течение многих лет за счёт внутриигровых покупок.

Вермеей отмечает, что попытка заработать дополнительные $30 с каждой копии может, наоборот, сократить базу игроков. Гораздо выгоднее выпустить игру по стандартной цене — предположительно около $70 — и затем зарабатывать на сервисной модели.

При этом он не сомневается, что GTA 6 станет самым дорогим проектом в истории индустрии. Однако в будущем, по его мнению, рост бюджетов может замедлиться благодаря использованию ИИ, процедурной генерации и автоматизации рутинной работы, особенно в создании контента и анимаций.

ОгурчикЮрец

Если это правда, то желаю гта провалится. (Только такому не бывать, хлебушки купят)

Опять, сделают сюжетку на тяп, ляп.

И начнут мусор клепать для онлайна мусорного.

22
DezkQ

А есть другие варианты ? ) Этож золотая жила, а все ЖыТыа после 2 и так го8но )

8
CRAZY rock GAME DezkQ

Вот именно что их игра успешная не из за сильной истории а из за онлайна, если они выпустят хоть одну игру с хорошей историей но там не будет онлайна то она с треском провалится. У многих кампаний почему то проблем с этим нет))) Sony, CD PROJECT 🤷🤷🤷

3
MLone

А когда у GTA был вменяемый сюжет? Все части строились на том, чтобы каждому сюжетному персонажу угодить. И у каждого был с десяток заданий (сходи убей, взорви, укради, проследи и т.д.). Естественно, игра построена чисто на фане, поездить на тачке подавить шл*х. Хороший поставленный сюжет? Не, не слышал.

6
Altered
9
CRAZY rock GAME

Потом будут то и дело портировать до 2030 года, многие думают что игра успешная из за какого то сильного сюжета, отнюдь дело только в грамотном онлайне и все. Сюжет обычный, как во многих играх, в GTA 4 был грамотный, серьёзный подход к сюжету, персонажи запоминались 👍, а 5 часть какой то симулятор

6
Punisher1

Фанатики онлайна проспонсируют и будут потом 10 лет просить новую часть а почему еë нет я ведь поддержал в онлайне скины и машинки.

5
Egik81

Прощупают рынок. Найдут т.н. равноценную цену. Помимо онлайн версии не стоит забывать, что эта серия известная тем, что между частями в ней выходят, хренова туча переизданий.

2
Пользователь ВКонтакте

Будет стоить все 200 баксов! // Максим Долматов

1
askazanov

Естественно, она станет игрой свыше 100 баксов, ведь многим хомячкам пофиг на цену))))

1
Майкл Скотт

Как раз таки хомячье типа тебя из за цены и трясется 🤣

Пользователь ВКонтакте

Сколько бы не стоила, всë равно купят многие // Алишер Тухтаев

Xendor04051990

Если так, то хотя бы чтобы было возможность в одиночку проходить миссии.

Александр Гоголев

Назови они хоть 200 долларов, она продастся еще лучше, чем 5ая часть. Зачем в таком случае им понижать цену? Непонятно.

