Grand Theft Auto 6 19.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 599 оценок

CD Projekt RED подшутили над переносом GTA VI и получили шквал критики от разгневанных фанатов

2BLaraSex 2BLaraSex

После очередного переноса GTA VI, создатели Cyberpunk 2077 отметились в комментариях под официальным постом в социальной сети X, процитировав свой собственный пост 2020 года, в котором обещали, что задержек больше не будет. Это был явный намек на слова Штрауса Зельника, который уверял всех, что игра точно выйдет 26 мая 2026 года.

Шутка CD Projekt RED не прошла гладко. Игроки напомнили, что даже несмотря на переносы, релиз Cyberpunk 2077 прошел далеко не гладко. А некоторые уверены, что даже сейчас игра представляет собой забагованный кусок кода.

После вашего провала вы смеете шутить?
Разница в том, что GTA 6 не выйдет в том состоянии, в котором была выпущена ваша игра.
Ваша игра даже не близко. Даже GTA 3 была лучше, чем Cyberbug, и попробуйте изменить мое мнение.
Ваша игра 5 лет спустя все еще представляет собой забагованный кусок кода.
Я прошел вашу игру бесплатно, потому что она была настолько сломана, что всем вернули деньги.
Мы знаем, что GTA VI будет отличной игрой на старте, а не такой, как ваша.
Ваш запуск был одним из самых позорных в истории игр.

Нашлись и те, кто поддержал поляков:

Ответы меня поражают. Я знаю, что вы все очень эмоциональны из-за задержки, но CDPR вовсе не подшучивают над Rockstar, они поддерживают задержку, говоря: "Не повторяйте ту же ошибку, которую совершили мы", и я безумно уважаю их за это.

Провал Cyberpunk 2077 в 2020 году, полный багов и разочарований, до сих пор отзывается эхом. Второй перенос GTA VI вызвал не только недовольство у игроков, но и надежду на качество. Твит CDPR стал зеркалом их прошлого, отразившим гнев фанатов, которые не готовы простить ошибки даже в виде сарказма.

31
55
Комментарии:  55
MNM 777

помним помним , релиз киберпанка на кинцолях )

27
byrger2023

На пс 5 не было релиза

3
Максим Кузнецов 700

Только на пс5 про и на пс6 она выйдет через год-два, а на пк ждать года 4

4
MNM 777 byrger2023

Да я знаю , что на нынешнем поколении кинцолей он был чуть позже . Я имею в виду , что если GTA 6 релизнут с выходом новых кинцолей , может повториться ситуация с ps4 и боксом и опять условная ps 5 сразу же превратиться в тыкву )

1
-zotik-

Молодца, так этих польских бездарей)

24
Рио Фокс

Как же пригорит у "свидетелей GTA" когда 6 часть выйдет редкостным калом. А в нынешние времена, я лично в этом нисколько не сомневаюсь. Однако да, свою стоимость этот кусок кода сделанный индусами, определённо окупит, пусть хоть стоимость будет 200$ за фуллпрайс.

18
Константин335
когда 6 часть выйдет редкостным калом

Только в фантазиях хейтеров игра будет калом. А для остальных ГТА 6 затмит все проекты на ближайший год точно после выхода, это будет шедевр. Впрочем от Рокстар только шедевры и выходят

4
AffaBeL3 Константин335

Какой шедевр ? Помойки ? Какой год ? Там часов 40 и больше делать нечего ( всратый сюжет как обычно , минимум изменений , дада и это все твое чудо гта будет ) заглатывай дальше у роков

7
Константин335 AffaBeL3

Если бы они делали фигню, то таких продаж игр у них не было бы. А то что конкретно вам не нравится, ну так абсолютно всем и не может нравится, но это лишь ваше субъективное мнение. А объективно Рокстар делает шедевры

2
откуда ж они это интересно знают.из будущего пишут?

11
Agentdead

Из подвала пишут. За миску манки игру тестируют.

3
Константин335

Ну так можно судить по прошлым проектам студии. Гта 5 и РДР 2 вышли отличными играми, как и более ранние игры

JIoMTuK Константин335

Более поздние, это какие?)

Ясос Убибу

Ну соглашусь, у них нету права шутить на такие темы. Слишком лицемерно..

11
Twiceasniceasguys
8
MNM 777
1
Most ancient

А почему бы и нет?! Что нашли в этой гта понять не могу?! И да, перенос за переносом говорит лишь об одном, что эта шляпа выйдет такой же гав...ой как и все последние игры! Почему рэдов можно обсирать а этих пиндосов нет?! Они что, неприкасаемые?!

8
Константин335

Если ты не можешь понять, это не значит что игра плохая, просто не для тебя

Sneaky Pete Константин335

А почему не рассматривается вариант, что игра действительно будет плохой ? Придет время - все увидим

LogicDisciple Константин335

но это и не значит, что она будет хорошей, в отличие от киберпанка, который таки стал отличной игрой и большой вехой вообще во всей игровой индустрии последних лет

Иваныч из Тулы

Вся эта критика не имеет значения, так как ГТА всё равно продастся миллионами копий.

4
Константин335

Да пусть шутят. Хоть Киберпанк и хорошая игра, вот только ГТА 6 будет в несколько раз лучше

3
Max P

ГТА 5 разве хорошая ?

3
Magnusss

вы делите шкуру неубитого медведя

Константин335 Max P

Да

2
Scorpion_GamePlay

А их игры вообще не выйдут. Ну что такого то

2
