CD Projekt RED подшутили над переносом GTA VI и получили шквал критики от разгневанных фанатов

После очередного переноса GTA VI, создатели Cyberpunk 2077 отметились в комментариях под официальным постом в социальной сети X, процитировав свой собственный пост 2020 года, в котором обещали, что задержек больше не будет. Это был явный намек на слова Штрауса Зельника, который уверял всех, что игра точно выйдет 26 мая 2026 года.
Шутка CD Projekt RED не прошла гладко. Игроки напомнили, что даже несмотря на переносы, релиз Cyberpunk 2077 прошел далеко не гладко. А некоторые уверены, что даже сейчас игра представляет собой забагованный кусок кода.
После вашего провала вы смеете шутить?
Разница в том, что GTA 6 не выйдет в том состоянии, в котором была выпущена ваша игра.
Ваша игра даже не близко. Даже GTA 3 была лучше, чем Cyberbug, и попробуйте изменить мое мнение.
Ваша игра 5 лет спустя все еще представляет собой забагованный кусок кода.
Я прошел вашу игру бесплатно, потому что она была настолько сломана, что всем вернули деньги.
Мы знаем, что GTA VI будет отличной игрой на старте, а не такой, как ваша.
Ваш запуск был одним из самых позорных в истории игр.
Нашлись и те, кто поддержал поляков:
Ответы меня поражают. Я знаю, что вы все очень эмоциональны из-за задержки, но CDPR вовсе не подшучивают над Rockstar, они поддерживают задержку, говоря: "Не повторяйте ту же ошибку, которую совершили мы", и я безумно уважаю их за это.
Провал Cyberpunk 2077 в 2020 году, полный багов и разочарований, до сих пор отзывается эхом. Второй перенос GTA VI вызвал не только недовольство у игроков, но и надежду на качество. Твит CDPR стал зеркалом их прошлого, отразившим гнев фанатов, которые не готовы простить ошибки даже в виде сарказма.
помним помним , релиз киберпанка на кинцолях )
На пс 5 не было релиза
Только на пс5 про и на пс6 она выйдет через год-два, а на пк ждать года 4
Да я знаю , что на нынешнем поколении кинцолей он был чуть позже . Я имею в виду , что если GTA 6 релизнут с выходом новых кинцолей , может повториться ситуация с ps4 и боксом и опять условная ps 5 сразу же превратиться в тыкву )
Молодца, так этих польских бездарей)
Как же пригорит у "свидетелей GTA" когда 6 часть выйдет редкостным калом. А в нынешние времена, я лично в этом нисколько не сомневаюсь. Однако да, свою стоимость этот кусок кода сделанный индусами, определённо окупит, пусть хоть стоимость будет 200$ за фуллпрайс.
Только в фантазиях хейтеров игра будет калом. А для остальных ГТА 6 затмит все проекты на ближайший год точно после выхода, это будет шедевр. Впрочем от Рокстар только шедевры и выходят
Какой шедевр ? Помойки ? Какой год ? Там часов 40 и больше делать нечего ( всратый сюжет как обычно , минимум изменений , дада и это все твое чудо гта будет ) заглатывай дальше у роков
Если бы они делали фигню, то таких продаж игр у них не было бы. А то что конкретно вам не нравится, ну так абсолютно всем и не может нравится, но это лишь ваше субъективное мнение. А объективно Рокстар делает шедевры
откуда ж они это интересно знают.из будущего пишут?
Из подвала пишут. За миску манки игру тестируют.
Ну так можно судить по прошлым проектам студии. Гта 5 и РДР 2 вышли отличными играми, как и более ранние игры
Более поздние, это какие?)
Ну соглашусь, у них нету права шутить на такие темы. Слишком лицемерно..
А почему бы и нет?! Что нашли в этой гта понять не могу?! И да, перенос за переносом говорит лишь об одном, что эта шляпа выйдет такой же гав...ой как и все последние игры! Почему рэдов можно обсирать а этих пиндосов нет?! Они что, неприкасаемые?!
Если ты не можешь понять, это не значит что игра плохая, просто не для тебя
А почему не рассматривается вариант, что игра действительно будет плохой ? Придет время - все увидим
но это и не значит, что она будет хорошей, в отличие от киберпанка, который таки стал отличной игрой и большой вехой вообще во всей игровой индустрии последних лет
Вся эта критика не имеет значения, так как ГТА всё равно продастся миллионами копий.
Да пусть шутят. Хоть Киберпанк и хорошая игра, вот только ГТА 6 будет в несколько раз лучше
ГТА 5 разве хорошая ?
вы делите шкуру неубитого медведя
Да
А их игры вообще не выйдут. Ну что такого то