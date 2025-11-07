CD Projekt RED подшутили над переносом GTA VI и получили шквал критики от разгневанных фанатов

После очередного переноса GTA VI, создатели Cyberpunk 2077 отметились в комментариях под официальным постом в социальной сети X, процитировав свой собственный пост 2020 года, в котором обещали, что задержек больше не будет. Это был явный намек на слова Штрауса Зельника, который уверял всех, что игра точно выйдет 26 мая 2026 года.

Шутка CD Projekt RED не прошла гладко. Игроки напомнили, что даже несмотря на переносы, релиз Cyberpunk 2077 прошел далеко не гладко. А некоторые уверены, что даже сейчас игра представляет собой забагованный кусок кода.

После вашего провала вы смеете шутить?

Разница в том, что GTA 6 не выйдет в том состоянии, в котором была выпущена ваша игра.

Ваша игра даже не близко. Даже GTA 3 была лучше, чем Cyberbug, и попробуйте изменить мое мнение.

Ваша игра 5 лет спустя все еще представляет собой забагованный кусок кода.

Я прошел вашу игру бесплатно, потому что она была настолько сломана, что всем вернули деньги.

Мы знаем, что GTA VI будет отличной игрой на старте, а не такой, как ваша.

Ваш запуск был одним из самых позорных в истории игр.

Нашлись и те, кто поддержал поляков:

Ответы меня поражают. Я знаю, что вы все очень эмоциональны из-за задержки, но CDPR вовсе не подшучивают над Rockstar, они поддерживают задержку, говоря: "Не повторяйте ту же ошибку, которую совершили мы", и я безумно уважаю их за это.

Провал Cyberpunk 2077 в 2020 году, полный багов и разочарований, до сих пор отзывается эхом. Второй перенос GTA VI вызвал не только недовольство у игроков, но и надежду на качество. Твит CDPR стал зеркалом их прошлого, отразившим гнев фанатов, которые не готовы простить ошибки даже в виде сарказма.