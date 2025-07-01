Cоздатель GTA Дэн Хаузер выпустит свою книгу о разработке игр под названием A Better Paradise - Volume One: An Aftermath

Изначально проект был выпущен в формате аудиосериала в прошлом году, но теперь будет адаптирован под 464-страничную книгу.

По сюжету его новеллы действия происходят в недалеком будущем, где существует целый игровой мир под названием Daisy's Ark, созданный компанией Tyburna Industries.

В какой-то момент разработка «ковчега» была отменена из-за неких неудачных и тревожных результатов, однако вскоре работа над ним вновь возобновилась.

Новый проект в формате полноценной новеллы расширит повествование аудиосериала из 12 эпизодов и расскажет о первых днях разработки игры.

Судя по всему, это лишь один из многих запланированных романов Хаузером в его студии Absurd Ventures.

Ранее в пресс-релизе студии говорилось, что A Better Paradise является мультимедийным проектом, включая игры и кино.