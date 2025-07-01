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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 417 оценок

Cоздатель GTA Дэн Хаузер выпустит свою книгу о разработке игр под названием A Better Paradise - Volume One: An Aftermath

Solstice Solstice

Изначально проект был выпущен в формате аудиосериала в прошлом году, но теперь будет адаптирован под 464-страничную книгу.

По сюжету его новеллы действия происходят в недалеком будущем, где существует целый игровой мир под названием Daisy's Ark, созданный компанией Tyburna Industries.

В какой-то момент разработка «ковчега» была отменена из-за неких неудачных и тревожных результатов, однако вскоре работа над ним вновь возобновилась.

Новый проект в формате полноценной новеллы расширит повествование аудиосериала из 12 эпизодов и расскажет о первых днях разработки игры.

Судя по всему, это лишь один из многих запланированных романов Хаузером в его студии Absurd Ventures.

Ранее в пресс-релизе студии говорилось, что A Better Paradise является мультимедийным проектом, включая игры и кино.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pastoral

Ну вот , стоит почитать эту книженцию и всё ты можешь делать новый хит Grand Theft Auto 99

1
Johnny Rotten

Лучше бы мемуары выпустил, было бы круто почитать историю Хаузеров.

1
Carissa7517

Ты че бл, мне уведомление про гта 6 пришло, а тут книга какая то, нах ты это суёшь в ленту