Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, GTA 6 и многие другие игры со сценами 18+ могут попасть под запрет в США

Скандальный законопроект, недавно внесённый в Конгресс США, может привести к серьёзным последствиям для всей индустрии видеоигр. Речь идёт о Interstate Obscenity Definition Act (IODA) — инициативе, представленной сенатором-республиканцем Майком Ли, которая предлагает установить единое федеральное определение «непристойности» и усилить контроль за распространением откровенного контента через интернет.

Хотя на первый взгляд документ направлен против онлайн-порнографии, его формулировки настолько расплывчаты, что под угрозой оказываются даже такие проекты, как Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, The Witcher 3 и даже грядущая GTA 6. Все эти игры содержат элементы наготы, сцены сексуального характера или позволяют игрокам взаимодействовать с откровенными ситуациями, что потенциально может быть расценено как «непристойность» по новой трактовке.

Геймеры уже успели выразить серьезную обеспокоенность за будущее игровой индустрии в посте на Reddit, который набрал тысячи голосов. Модераторы игровых сообществ, обычно избегающие политических тем, не стали удалять обсуждение из-за его актуальности и широты реакции. По мнению участников обсуждения, принятие IODA может стать началом масштабной волны цензуры в видеоиграх, где авторы и издатели будут вынуждены удалять или радикально смягчать любые взрослые сцены, чтобы избежать блокировки на американском рынке.

Особую тревогу вызывает тот факт, что IODA — часть более широкого проекта Project 2025, предложенного консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Этот план включает в себя инициативы по криминализации порнографии и регулированию цифрового контента. Если закон будет принят, его последствия могут оказаться разрушительными: под удар попадут не только нишевые продукты, но и крупнобюджетные хиты, давно ставшие частью культурного мейнстрима.

Впрочем, пока что IODA — лишь законопроект, и до реального принятия ещё далеко. Тем не менее, с учётом политической обстановки и структуры поддерживающих инициативу сил, эксперты не исключают, что документ может получить поддержку, особенно как элемент пиара для правительства.

Несмотря на неясность формулировок и неопределённость судьбы инициативы, ясно одно — в любом виде законопроект уже оказывает сдерживающее влияние на индустрию. Вряд ли разработчики и издатели смогут позволить себе проигнорировать американский рынок, а значит, в будущем стоит ожидать менее откровенных, более «приглаженных» версий даже от самых смелых игровых франшиз.