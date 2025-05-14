Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, GTA 6 и многие другие игры со сценами 18+ могут попасть под запрет в США

Скандальный законопроект, недавно внесённый в Конгресс США, может привести к серьёзным последствиям для всей индустрии видеоигр. Речь идёт о Interstate Obscenity Definition Act (IODA) — инициативе, представленной сенатором-республиканцем Майком Ли, которая предлагает установить единое федеральное определение «непристойности» и усилить контроль за распространением откровенного контента через интернет.
Хотя на первый взгляд документ направлен против онлайн-порнографии, его формулировки настолько расплывчаты, что под угрозой оказываются даже такие проекты, как Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, The Witcher 3 и даже грядущая GTA 6. Все эти игры содержат элементы наготы, сцены сексуального характера или позволяют игрокам взаимодействовать с откровенными ситуациями, что потенциально может быть расценено как «непристойность» по новой трактовке.
Геймеры уже успели выразить серьезную обеспокоенность за будущее игровой индустрии в посте на Reddit, который набрал тысячи голосов. Модераторы игровых сообществ, обычно избегающие политических тем, не стали удалять обсуждение из-за его актуальности и широты реакции. По мнению участников обсуждения, принятие IODA может стать началом масштабной волны цензуры в видеоиграх, где авторы и издатели будут вынуждены удалять или радикально смягчать любые взрослые сцены, чтобы избежать блокировки на американском рынке.
Особую тревогу вызывает тот факт, что IODA — часть более широкого проекта Project 2025, предложенного консервативным аналитическим центром Heritage Foundation. Этот план включает в себя инициативы по криминализации порнографии и регулированию цифрового контента. Если закон будет принят, его последствия могут оказаться разрушительными: под удар попадут не только нишевые продукты, но и крупнобюджетные хиты, давно ставшие частью культурного мейнстрима.
Впрочем, пока что IODA — лишь законопроект, и до реального принятия ещё далеко. Тем не менее, с учётом политической обстановки и структуры поддерживающих инициативу сил, эксперты не исключают, что документ может получить поддержку, особенно как элемент пиара для правительства.
Несмотря на неясность формулировок и неопределённость судьбы инициативы, ясно одно — в любом виде законопроект уже оказывает сдерживающее влияние на индустрию. Вряд ли разработчики и издатели смогут позволить себе проигнорировать американский рынок, а значит, в будущем стоит ожидать менее откровенных, более «приглаженных» версий даже от самых смелых игровых франшиз.
Страшно представить, если бы пользователи на Reddit не выразили серьёзную обеспокоенность. Наверное тогда этой новости не было бы.
Трамп наш президент. Он не допустит.
Крупные игры с маркировкой 18+ по секс контенту могут максимум женской сосок или жопу показать.
Ну кто то что то сказал и что из этого новость создавать? Этих предложений сотни каждый день и не один обычно не проходит. Пернул старпер гатц быстрее бложик ради бонусов сделал
А как же новости когда у нас что-то на рассмотрении. Буквально на днях новость с фигурками была. Полезно знать, что такой бред во всем мире есть
Так выбирают новость по кринжовее что бы активность поднять
Славно. Такой вещи не место в играх. Вред порнографии уже доказан научно, а еще ранее о вреде этого говорили Священные Писания. Когда религия и наука сходятся во мнении относительно чего-то - значит это так. Поэтому такой чуши в играх быть не должно. Нормально делайте и не попадёте под запрет.
А вред самой порнографии не в играх и его триллионного бизнеса вы не хотите обсудить? И нет никакого вреда порнографии, вредно лишь то что сами люди от нее зависимы, сахар и алкоголь еще никто не запретил. Правым дали шанс, но кроме запретов за всё хорошее они чето пока делают полную хню...
трамп болтун,сегодня одно ,завтра другое,не удивлюсь если снова начнут повесточку возвращать ...
Все, ждём открытия центров психологической помощи ГТА адептов в США.
Эротика и порнография это разные вещи и речь в законопроекте идет в основном о порно, а не сексуализации, а тоесть игры на подобии GTA 6 и тем более Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 это не затронет, так как там нет чисто порнографического контента не считая голых сисек, что относится к элементам откровенной эротики, а не порнографии... но все будет зависит от контекста.
Стоит напомнить, что это не первая таковая попытка принят подобный закон республиканцами и в те разы этот закон не зашел дальше проектов и даже до чтения в парламенте недобирался
И я перечитал статьи и сам проект... там речь о порнграфии... так что успокойтесь... и этот закон сейчас яро критикуют
Так же там есть очень идиоткая трактовка в законе :
Under current law, for content to be labeled as obscene, it must meet three criteria:
1. Appeal to prurient (sexual) interests [ Обращение к похотливым (сексуальным) интересам. ], - что и стало причиной скандала
2. Offend contemporary community standards,[ Оскорблять современные общественные нормы ] - тут вообще непонятно, так как в законе нет сносок и перечисления, что таковым является.
3. Lack serious literary, artistic, political, or scientific value.[Не имеют серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности. ] - причем тут вообще эти ценности непристойностям, по этой трактовке на территории США запретят 90% контента
( добавил бы источник, но хз можно ли, так как это новосной сайт с рекламой и тд )
Ну и под конец стоит отметить, что все новостные сайты пишут об отсутствии поддержки со стороны парламента в отношении этого закона... по крайней мере сейчас.
Как то странно когда поднимают такую тему. У них же есть рейтинги доступа к контенту по возрасту. Они присваиваются фильмам и играм. И там с этим строго. И если ребенок смог добраться, то это уже вопрос к родителям. Но видимо чиновники в целом одинаково мыслят)
Такой контент даёт слишком много "свободомыслия" и поднимает не простые вопросы на разнообразные темы, а мыслительный процесс нужно как можно больше упрощать и направлять в нужное русло, так что как по мне "не за горами" то время когда игры всецело станут информационным оружием как ютаб и его аналоги.
Вот она вам новая повесточка.))
Политики и мамаши против игр и за моральные ценности? Никогда такого не было, и вот опять...
А политики это так чисто для прикола, да?))
БУГАГА. Раньше рынок США был свободным в этом плане, а теперь и он встал на одну ступень с Европой.
Спасибо за новый тренд🙃
Да они еще повестку не могут запретить, куда им там еще до клубнички.
Пусть в начале повестку запретят, это главное на данный момент для игр☝️ // Nvidia Power
Хороший элемент пиара, понятно где клоуны