"Дайте волю фантазии": бывший сотрудник Rockstar раскрыл план разработки GTA 6 с безграничными возможностями

Один из элементов, отличающих игры Rockstar Games с открытым миром от всех остальных, — это огромный масштаб и внимание к деталям их сеттинга. Это не случайность, а результат практически неограниченных бюджетов и философии дизайна без творческих ограничений, которая, по словам бывшего звукорежиссёра Rockstar Роба Карра (Red Dead Redemption, Grand Theft Auto 5), недавно в новом интервью Kiwi Talkz, сделает Grand Theft Auto 6 игрой, не похожей ни на одну другую.

Можно дать волю фантазии/ Как творческий человек, я никогда не сталкивался с творческими ограничениями как с проблемой. Одна из вещей, которую Rockstar делает исключительно хорошо, — это открытый мир/ Первое, что вы спрашиваете на любой работе: каковы ограничения? Знаете, какие ограничения у нас здесь есть, и вы указываете технические ограничения. Например, каждый звуковой банк должен быть X, Y и Z; это ваши ограничения для каждой миссии. Это технические ограничения. Ну, а каковы творческие ограничения? Их нет. Дайте волю фантазии.

Такой «неограниченный» подход к разработке приводит к созданию каждого игрового элемента в огромных масштабах.

Это значит, что если вы хотите сделать звуки шагов и вам нужно 10 000 разных уникальных звуков для этого, пожалуйста. Потому что у нас быстро накопится много всего, а потом мы что-нибудь уберём, если это не понадобится. Например, да, вы сделали 10 000 звуков шагов. Нужны ли нам 10 000? Вероятно, нет. Ну, давайте тогда ограничимся примерно 100.

Однако такой огромный масштаб не попадает в финальную версию, и затем, по словам бывшего разработчика Rockstar Games, его сокращают по мере необходимости ближе к концу разработки.

Но может ли это стать довольно сложным? Очевидно, что такие игры, как Red Dead Redemption 1 и GTA 5, огромны по масштабу, верно? Поэтому количество звуков, которые нужно будет создать, просто невероятно. Проще уменьшить объём, переборщить и убрать лишнее, чем сделать недостаточно и потом в конце проекта доработать на 5 или 10%, верно?

Судя по тому, что этот план разработки существует уже давно, и что Rockstar, как сообщается, внедрила такие детализированные системы, как система процедурного разбития стекла, есть очень большая вероятность, что Grand Theft Auto 6 сейчас находится на этапе «сокращения» перед своим запуском в ноябре этого года.

С таким планом разработки и общим бюджетом, который, как ожидается, составит около 3 миллиардов долларов, Grand Theft Auto 6 обещает стать лучшей игрой с открытым миром.