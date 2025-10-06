Дебютный ролик по GTA 6 в два раза превосходит по просмотрам второй трейлер игры

Спустя почти год после выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6 фанаты вновь обсуждают статистику просмотров на официальном YouTube-канале Rockstar Games. Как заметили пользователи под, первый ролик GTA 6 собрал 266 миллионов просмотров, тогда как второй — лишь 133 миллиона. При этом трейлер пятой части, опубликованный ещё 12 лет назад, по-прежнему удерживает внушительные 123 миллиона просмотров.
Некоторые аналитики уже успели объяснить такую разницу достаточно простыми причинами и дело не в том, что градус ожидание игроков снизился. Во-первых, первый трейлер был долгожданным — фанаты ждали его более десяти лет, а его публикация сопровождалась масштабной утечкой и мгновенным вирусным эффектом. Во-вторых, второй ролик, вышедший неожиданно, без предварительного анонса и промо-кампании, просто не получил такого же импульса интереса. Кроме того, отмечают комментаторы, популярность YouTube снизилась из-за перехода части аудитории на TikTok и другие платформы, где Rockstar не размещала свои видео.
На момент написания новости, страница Rockstar Games в YouTube насчитывает 12,5 миллионов подписчиков и более 396 видео, а трейлеры GTA 6 занимают верхние позиции по просмотрам на игровом канале.
Ранее мы рассказывали о другом громком расследовании, связанном с Rockstar — внутри компании годами существовала схема по продаже данных пользователей, что может угрожать безопасности игроков GTA 6. Подробнее об этом можно прочитать в этой новости.
Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК, по данным инсайдеров, находится в разработке и выйдет позднее.
про что в итоге новость то? про "СЛАВЬСЯ ВЕЛИКИЙ РОКСТАР! СЛАВЬСЯ СЫН ЕГО ГТА6!"? это всё точно достойно целой статьи на 4 абзаца?
Ну вы что, там серьёзная аналитика на тему количества просмотров разных роликов, которые вышли в разное время. Заставляет задуматься о кале.
лаборатны в поликлине о нём столько не думаю и не рассуждают сколько здесь))
Сони тоже делают свою гта , только вот Лючия у них , какая то стремная
Ладно
Логично учитывая пиар стратегию компании. Подогрев интереса через вбросы в том числе. Тем более учитывая, что по сути GTA одна из немногих коров которая и даёт денежное молоко компании. RDR корова уже старая и омолаживающие процедуры, которые были, не давно конечно помогли, но в целом не решили ситуацию в корне. Нужно новое в этой серии. Ну а касательно кол-во просмотров не будем забывать, что цифровой век на дворе. И при наличии денег накрутить просмотры и рейтинг определённых комментариев и новостей плевое дело даже на подобных помойках. Про ютуб я и не говорю там на этом целый рынок существует. Я вообще удивлён, что не в 3-4 раза, но видимо палится, не хотят и правильно делают. Разумность и выверенность одни из причин успеха.
Вау! Ещё одна аналитика ничего из ничего...
Видео недоступно
Это видео с ограниченным доступом.
Чертов ютуп , ролик удалил (