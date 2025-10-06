Дебютный ролик по GTA 6 в два раза превосходит по просмотрам второй трейлер игры

Спустя почти год после выхода первого трейлера Grand Theft Auto 6 фанаты вновь обсуждают статистику просмотров на официальном YouTube-канале Rockstar Games. Как заметили пользователи под, первый ролик GTA 6 собрал 266 миллионов просмотров, тогда как второй — лишь 133 миллиона. При этом трейлер пятой части, опубликованный ещё 12 лет назад, по-прежнему удерживает внушительные 123 миллиона просмотров.

Некоторые аналитики уже успели объяснить такую разницу достаточно простыми причинами и дело не в том, что градус ожидание игроков снизился. Во-первых, первый трейлер был долгожданным — фанаты ждали его более десяти лет, а его публикация сопровождалась масштабной утечкой и мгновенным вирусным эффектом. Во-вторых, второй ролик, вышедший неожиданно, без предварительного анонса и промо-кампании, просто не получил такого же импульса интереса. Кроме того, отмечают комментаторы, популярность YouTube снизилась из-за перехода части аудитории на TikTok и другие платформы, где Rockstar не размещала свои видео.

На момент написания новости, страница Rockstar Games в YouTube насчитывает 12,5 миллионов подписчиков и более 396 видео, а трейлеры GTA 6 занимают верхние позиции по просмотрам на игровом канале.

Ранее мы рассказывали о другом громком расследовании, связанном с Rockstar — внутри компании годами существовала схема по продаже данных пользователей, что может угрожать безопасности игроков GTA 6. Подробнее об этом можно прочитать в этой новости.

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК, по данным инсайдеров, находится в разработке и выйдет позднее.