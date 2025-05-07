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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 155 оценок

Деформация мышц, пот и физика волос: игровой художник оценил трейлер GTA 6

Simple Jack Simple Jack

3D-художник и разработчик игр Франческо Пьяченти, также известный как FR3NKD, прокомментировал новый трейлер GTA 6. В социальных сетях он оценил детализацию различных аспектов экшена: графику, физику и многое другое.

Разработчик обратил внимание, что Rockstar Games серьезно подошла к проработке движений тела: добавлены физика колебаний и деформация мышц для реалистичной анимации. Также есть стекающий пот, сложная физика волос и правдоподобное поведение воды при движении транспорта.

Пот стекает с тела персонажа

Реалистичная деформация мышц

Реалистичные отражения в зеркалах машины

Свет, проходящий через стекло, создает преломления

Пиво образует реалистичную пену и пузырьки

Машины реалистично пачкаются

Высококачественные объемные облака

Волосы имеют довольно сложную физическую симуляцию

Части тела покачиваются, когда персонажи двигаются

Монеты в кассовом аппарате с разным отливом

Металлический забор выглядит как полноценная 3D-геометрия

Енот роется в мусорном баке

Травинки смоделированы индивидуально

Проекция света полицейской машины на стене

Вода реалистично деформируется, когда по ней проплывает транспорт

Высокодетализированные взрывы

Листья скапливаются у зданий

Эффект параллакса с окклюзией на песке

Плотность трафика значительно возросла

Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на 2026 год.

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают. Ранее на выход второго трейлера отреагировал бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей.

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44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Schong Di

Реалистично, реалистично, реалистично, только и вижу что всё реалистично и это они решили всего лишь по трейлеру, который даже не живой геймплей, себя накручивают и думают что всё радужно так будет, если в трейлере увидели, наивные. Себе же хуже делаете если всё почти будет не так как вы себе воображали. Не надо строить теории по видосу, который легко могут разрабы так разукрасить, что замучаетесь лапшу с ушей снимать, которой хватит накормить небольшой городок. Дождитесь нормального живого геймплея, чтоб что-то можно было говорить о качестве графики, особенно тогда это судить, когда игра уже ушла на золото.

12
Smike56

Вот тебе трейлер RDR 2 на PC, всё также как и в жизни

1
Schong Di Smike56

Ну так это на PC, да и то не как в жизни, не надо преувеличивать. Тут видно сразу что снято на игровом движке, а не пререндер, а вот трейлер гта новой это явно пререндер больше, а не игровой. Хотя не так, может игровой но приукрашен для публики. Но всё же склоняюсь к пререндеру, тем более сонсоль.

5
Kenn1y Schong Di

На консолях не многим хуже, честный HDR так воообще на ПК так и не прикрутили и он остался эксклюзивом XS.

StarfieJId

Единственный проект, который выглядит по-настоящему некстгеново. Радует, что выходит на консолях текущего поколения, есть подозрения, что минимальным требованиями будут 3060/6600XT и 3600/12400F.

7
Человек-Анекдот
Радует, что выходит на консолях текущего поколения

значит на 1050ти спокойно пойдёт

7
Константин335

Ну как бы нормальные системки то будут, хорошо что у меня 4060, на ней точно потянет

no homo

нормальные системки. cейчас 13400f 11к в днс стоит. 3060 от 20 до 25. не так и дорого выходит.

Fronyx Константин335

До 27 года ждать, так что ещё успеешь обновиться на что-то более мощное

Neco-Aheron

Плакала моя 5090

7
ZAUSA

Такой графон только PS5 потянет.

2
TrustingVayne

чел если сами Rockstar пишут что GTA 6 пойдет на Xbox Series S которая имеет 4 TFLOPS то RTX 3060 TI должна вполне подойти неговоря уже про RTX 5090 на 32GB GDDR7 когда в PS5 Pro 16GB GDDR6 и AMD Ryzen 7 3800XT

1
Alex Row TrustingVayne

Чел, сталкер 2 тоже вышел на сериес с- чекни в Ютубе, как оно выглядит и играется на этом убогом обрезке.

Misha Mi

Скока можно блиииииин! Игра выйдет не раньше чем через год. А новостных постов про неё тьма уже, остановитесь!!!!)))

6
SexualHarassmentPanda
4
Neco-Aheron

Мне норм. Игра явно выйдет отличной

4
FLENG

А потом будет как с Division 1

6
Freund Benno

ни разу не обманули, почему сейчас должны? тем более подтверждено что записано на обычной пс5 и заметны небольшие просадки кадров.

5
Комментарий удален
Smike56 Schong Di

Он про Рокстар говорит, а не про Юбисофт, так что иди штаны отмывай.

4
Schong Di Smike56

Не въехал я сразу, каюсь, моя вина. Думал о дивижке речь, но это моя проблема. Пардон. Но наивно верить что всё идеально будет лучше не надо, чтоб потом обидно не было. А то любят люди себя накручивать, а когда выходит, это не то что они ждали.

1
Smike56 Schong Di

Ну Рокстар пока не подводили насчёт этого, а как выйдет посмотрим

Аристов--Черный

Уверен, трафик включён на максимум для хорошей картинки трейлера. Возможно(надеюсь) в настройках будет ползунок трафика, как в прошлых частях. Настоящий городской трафик(как и многие другие особенности реального мира) убили бы прохождение и веселье в GTA.

Такая детализация похвальна конечно(помянем душевные и физические силы кранчаших рабов R*), но сгодится только для кат-сцен и фоторежима. Все эти пузырики в пиве и капельки на потных сиськах мало чего прибавят в геймплее. Надеюсь детали открытого мира, его населения и возможностей игрока будут не менее проработаны, чем визуал.

5
Freund Benno

прибавят, поверь, я буду жить в этой игре!

2
pilko

Вот так сюрприз, трейлер выглядит реалестично, никто же так никогда не делал.

3
Walkan90

Пошли разборы пикселей, реализм в трейлере из катсцен, офигенный анализ. Фанаты гта как всегда.

3
Egik81

В трейлере все не плохо а как будет в игре мы увидим только на релизе когда нить. И то как обычно пока доить будут лишь приставочников.

2
SkyGame

Почему листья скапливающие у стены это какая-то симуляция, может статичные, которые там будут постоянно лежать? А отражения от полицейской машины на стене, этого разве в 5 части нету? Кстати ещё вспоминаю что по одному из трейлеров гта5, писали дотошные что будут разрушения, но там была просто скритованная катсцена с машиной.

2
Extor Menoger

облака ток.убогие

2
Johnny Rotten

А у слепошарых зумеров все равно разницы между 5 и 6 нету)

2
JackBV

2026 год , 26 мая , 60 серия видеокарт . Gta 6

2
KookyPentheus

Это радует все фичи гта пока в игре- насилие, голая натура, теоретически свобода действий и подобное.

1
Комментарий удален
Zodyak

GTA Vice City остается непреодолимой вершиной по графике и физике

2
maksimchik_x_xbox360

Капец, че за графодрочер это описывает... Мой пк это все в 30 фпс на мининимум потянет.

1
MNM 777

что то мало новостей про гта 6 )

Schong Di

Ща будут теории пачками клепать, будут находить спаривающихся насекомых на листьях, нитки на одежде рассмотрят, бирки, вдруг на бирке будет шифр к разработке игры, этож "фанаты" игры, а они такие все с причудами, особенно за бугром.

2
Misha Mi

Возможно игра так же уделит нас и продолжительностью игры! Кто знает, вдруг она будет продолжительнее чем предыдущие части))

BENDJI

Дожить бы до её выхода. Одно из немногих вещей ради которых стоит жить.

SilkySarge

Не плохо конечно но на каком железе это будет работать?

Sergo Gromov

Что за бред? Это всего лишь была реклама без реального геймплея

Ellie Williams

и что тут удивительного, в той же ластухе всё это было уже, когда выйдет эта, ей уже 6 лет будет, вбухать 2 лярда она не может выглядеть как 5я, за 13 лет какой то прогресс должен же быть, был бы конечно кринж если бы как 5я выглядела или чуть лучше

Alex Row

Хоссспаде, ну и душнилы на комментах. Просто вспомните, как все кричали, что трейлеры рдр2 нереалистичны, такого быть не может- а потом выходит игра, которая превзошла ожидания многих. А учитывая постоянную прогрессию от игры к игре, можно смело ожидать от рокстар очередного прорыва.

mrPickles666

Он это все в катсценах увидел? Каков молодец!

Kenn1y

Ну все, началось, теперь все будут под физику подгонять.