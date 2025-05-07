Деформация мышц, пот и физика волос: игровой художник оценил трейлер GTA 6

3D-художник и разработчик игр Франческо Пьяченти, также известный как FR3NKD, прокомментировал новый трейлер GTA 6. В социальных сетях он оценил детализацию различных аспектов экшена: графику, физику и многое другое.
Разработчик обратил внимание, что Rockstar Games серьезно подошла к проработке движений тела: добавлены физика колебаний и деформация мышц для реалистичной анимации. Также есть стекающий пот, сложная физика волос и правдоподобное поведение воды при движении транспорта.
Пот стекает с тела персонажа
Реалистичная деформация мышц
Реалистичные отражения в зеркалах машины
Свет, проходящий через стекло, создает преломления
Пиво образует реалистичную пену и пузырьки
Машины реалистично пачкаются
Высококачественные объемные облака
Волосы имеют довольно сложную физическую симуляцию
Части тела покачиваются, когда персонажи двигаются
Монеты в кассовом аппарате с разным отливом
Металлический забор выглядит как полноценная 3D-геометрия
Енот роется в мусорном баке
Травинки смоделированы индивидуально
Проекция света полицейской машины на стене
Вода реалистично деформируется, когда по ней проплывает транспорт
Высокодетализированные взрывы
Листья скапливаются у зданий
Эффект параллакса с окклюзией на песке
Плотность трафика значительно возросла
Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на 2026 год.
GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают. Ранее на выход второго трейлера отреагировал бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей.
Реалистично, реалистично, реалистично, только и вижу что всё реалистично и это они решили всего лишь по трейлеру, который даже не живой геймплей, себя накручивают и думают что всё радужно так будет, если в трейлере увидели, наивные. Себе же хуже делаете если всё почти будет не так как вы себе воображали. Не надо строить теории по видосу, который легко могут разрабы так разукрасить, что замучаетесь лапшу с ушей снимать, которой хватит накормить небольшой городок. Дождитесь нормального живого геймплея, чтоб что-то можно было говорить о качестве графики, особенно тогда это судить, когда игра уже ушла на золото.
Вот тебе трейлер RDR 2 на PC, всё также как и в жизни
Ну так это на PC, да и то не как в жизни, не надо преувеличивать. Тут видно сразу что снято на игровом движке, а не пререндер, а вот трейлер гта новой это явно пререндер больше, а не игровой. Хотя не так, может игровой но приукрашен для публики. Но всё же склоняюсь к пререндеру, тем более сонсоль.
На консолях не многим хуже, честный HDR так воообще на ПК так и не прикрутили и он остался эксклюзивом XS.
Единственный проект, который выглядит по-настоящему некстгеново. Радует, что выходит на консолях текущего поколения, есть подозрения, что минимальным требованиями будут 3060/6600XT и 3600/12400F.
значит на 1050ти спокойно пойдёт
Ну как бы нормальные системки то будут, хорошо что у меня 4060, на ней точно потянет
нормальные системки. cейчас 13400f 11к в днс стоит. 3060 от 20 до 25. не так и дорого выходит.
До 27 года ждать, так что ещё успеешь обновиться на что-то более мощное
Плакала моя 5090
Такой графон только PS5 потянет.
чел если сами Rockstar пишут что GTA 6 пойдет на Xbox Series S которая имеет 4 TFLOPS то RTX 3060 TI должна вполне подойти неговоря уже про RTX 5090 на 32GB GDDR7 когда в PS5 Pro 16GB GDDR6 и AMD Ryzen 7 3800XT
Чел, сталкер 2 тоже вышел на сериес с- чекни в Ютубе, как оно выглядит и играется на этом убогом обрезке.
Скока можно блиииииин! Игра выйдет не раньше чем через год. А новостных постов про неё тьма уже, остановитесь!!!!)))
Мне норм. Игра явно выйдет отличной
А потом будет как с Division 1
ни разу не обманули, почему сейчас должны? тем более подтверждено что записано на обычной пс5 и заметны небольшие просадки кадров.
Он про Рокстар говорит, а не про Юбисофт, так что иди штаны отмывай.
Не въехал я сразу, каюсь, моя вина. Думал о дивижке речь, но это моя проблема. Пардон. Но наивно верить что всё идеально будет лучше не надо, чтоб потом обидно не было. А то любят люди себя накручивать, а когда выходит, это не то что они ждали.
Ну Рокстар пока не подводили насчёт этого, а как выйдет посмотрим
Уверен, трафик включён на максимум для хорошей картинки трейлера. Возможно(надеюсь) в настройках будет ползунок трафика, как в прошлых частях. Настоящий городской трафик(как и многие другие особенности реального мира) убили бы прохождение и веселье в GTA.
Такая детализация похвальна конечно(помянем душевные и физические силы кранчаших рабов R*), но сгодится только для кат-сцен и фоторежима. Все эти пузырики в пиве и капельки на потных сиськах мало чего прибавят в геймплее. Надеюсь детали открытого мира, его населения и возможностей игрока будут не менее проработаны, чем визуал.
прибавят, поверь, я буду жить в этой игре!
Вот так сюрприз, трейлер выглядит реалестично, никто же так никогда не делал.
Пошли разборы пикселей, реализм в трейлере из катсцен, офигенный анализ. Фанаты гта как всегда.
В трейлере все не плохо а как будет в игре мы увидим только на релизе когда нить. И то как обычно пока доить будут лишь приставочников.
Почему листья скапливающие у стены это какая-то симуляция, может статичные, которые там будут постоянно лежать? А отражения от полицейской машины на стене, этого разве в 5 части нету? Кстати ещё вспоминаю что по одному из трейлеров гта5, писали дотошные что будут разрушения, но там была просто скритованная катсцена с машиной.
облака ток.убогие
А у слепошарых зумеров все равно разницы между 5 и 6 нету)
2026 год , 26 мая , 60 серия видеокарт . Gta 6
Это радует все фичи гта пока в игре- насилие, голая натура, теоретически свобода действий и подобное.
GTA Vice City остается непреодолимой вершиной по графике и физике
Капец, че за графодрочер это описывает... Мой пк это все в 30 фпс на мининимум потянет.
что то мало новостей про гта 6 )
Ща будут теории пачками клепать, будут находить спаривающихся насекомых на листьях, нитки на одежде рассмотрят, бирки, вдруг на бирке будет шифр к разработке игры, этож "фанаты" игры, а они такие все с причудами, особенно за бугром.
Возможно игра так же уделит нас и продолжительностью игры! Кто знает, вдруг она будет продолжительнее чем предыдущие части))
Дожить бы до её выхода. Одно из немногих вещей ради которых стоит жить.
Не плохо конечно но на каком железе это будет работать?
Что за бред? Это всего лишь была реклама без реального геймплея
и что тут удивительного, в той же ластухе всё это было уже, когда выйдет эта, ей уже 6 лет будет, вбухать 2 лярда она не может выглядеть как 5я, за 13 лет какой то прогресс должен же быть, был бы конечно кринж если бы как 5я выглядела или чуть лучше
Хоссспаде, ну и душнилы на комментах. Просто вспомните, как все кричали, что трейлеры рдр2 нереалистичны, такого быть не может- а потом выходит игра, которая превзошла ожидания многих. А учитывая постоянную прогрессию от игры к игре, можно смело ожидать от рокстар очередного прорыва.
Он это все в катсценах увидел? Каков молодец!
Ну все, началось, теперь все будут под физику подгонять.