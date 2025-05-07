Деформация мышц, пот и физика волос: игровой художник оценил трейлер GTA 6

3D-художник и разработчик игр Франческо Пьяченти, также известный как FR3NKD, прокомментировал новый трейлер GTA 6. В социальных сетях он оценил детализацию различных аспектов экшена: графику, физику и многое другое.

Разработчик обратил внимание, что Rockstar Games серьезно подошла к проработке движений тела: добавлены физика колебаний и деформация мышц для реалистичной анимации. Также есть стекающий пот, сложная физика волос и правдоподобное поведение воды при движении транспорта.

Пот стекает с тела персонажа

Реалистичная деформация мышц

Реалистичные отражения в зеркалах машины

Свет, проходящий через стекло, создает преломления

Пиво образует реалистичную пену и пузырьки

Машины реалистично пачкаются

Высококачественные объемные облака

Волосы имеют довольно сложную физическую симуляцию

Части тела покачиваются, когда персонажи двигаются

Монеты в кассовом аппарате с разным отливом

Металлический забор выглядит как полноценная 3D-геометрия

Енот роется в мусорном баке

Травинки смоделированы индивидуально

Проекция света полицейской машины на стене

Вода реалистично деформируется, когда по ней проплывает транспорт

Высокодетализированные взрывы

Листья скапливаются у зданий

Эффект параллакса с окклюзией на песке

Плотность трафика значительно возросла

Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на 2026 год.

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают. Ранее на выход второго трейлера отреагировал бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей.