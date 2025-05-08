Digital Foundry проанализировали второй трейлер GTA 6 и сомневаются в 60 к/с на консолях

Несмотря на то, что выход GTA 6 запланирован только на 2026 год, Rockstar, по крайней мере, представила новый трейлер игры. Опять же, мы не увидели чистого игрового процесса, но представленная графика удивила игроков.
Поскольку Rockstar уже подтвердила, что трейлер работает в реальном времени на PS5, многие задаются вопросом, , какой будет производительность игры. Комментируя этот вопрос, канал Digital Foundruy заявил, что мы вряд ли увидим игру с режимом 60 кадров в секунду.
В игре присутствуют некоторые довольно тяжелые элементы, такие как трассировка лучей для освещения. Добавьте к этому огромный открытый мир и впечатляющую графику, и консоли вряд ли смогут достичь скорости в 60 кадров в секунду.
Я бы хотел ошибаться, но есть некоторые вещи, которые они не могут вырезать. От глобальное освещение с трассировкой лучей вы не можете избавиться. Это неотъемлемая часть того, как работает игра. Даже избавление от отражений с трассировкой лучей может заставить сцены выглядеть немного иначе, если бы игра была художественно оформлена вокруг этого. И они повсюду в трейлере. Так что они, очевидно, сделали их частью игры. Когда у вас есть RTGI, огромный открытый мир, эти вещи, как правило, не работают хорошо при 60 кадрах в секунду.
Анализируя трейлер, канал утверждает, что некоторые его части уже близки к 1080p в собственном разрешении. Это означает, что увеличение частоты кадров в игре до 60 кадров в секунду потребует еще более агрессивного масштабирования, что приведет к нежелательному качеству изображения. Однако они не исключают режим 40 кадров в секунду или, по крайней мере, с неограниченной частотой кадров.
Мы уже смотрим эти кинематографические ролики в их разрешении. Мы знаем, что оно выше 1080p, но в некоторых отношениях оно не намного выше 1080p. И тогда придется говорить о снижении разрешения, чтобы достичь 60 кадров в секунду. Какое разрешение мы будем использовать при масштабировании FSR1? Вам действительно нужен такой уровень разрешения? Все указывает на то, что это игра со скоростью 30 кадров в секунду, возможно, с режимом 40 кадров в секунду.
Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.
60 фпс не нужон
Играть в 30 фпс - это конечно, зашкварно, Но хотя ладно, если они стабильне и график фреймтайма ровный-это ещё куда не шло. Но вот если это 30 кадров с просадками, даже если это просадка до 25 кадров - вот это уже реально зашкварно. А так вообще минимум нужно от 45-50 ФПС. а в идеале 60. Ну, по крайней мере, для меня идеал - 60.
Проблема в том, что кол-во кадров при текущей методике формирования изображения с ростом разрешения тоже должно расти для сохранения плавности. Физику никуда не денешь больше точек больше кол-во кадров нужно, если по простому говорить.Причём кадры должны быть желательно именно настоящие, а не липовые вроде того же чёрного кадра или кадра из двухполукадров предыдущего и следующего.
Возможно
к сожалению да но не только разрешения но и диагали. но с этим можно было бы поборотся каким нибудь плавныйм дейнозером, который убирал белый шум у аналогого тв и матрицами с плавным затвором чтоб там цвета переключались плавно и медленно.
а так только апскейлы спасение игорства. к сожалению апскелы не будут с низким фпс типа 15-20. тама ужо чета посерьезнее нада
Ну я могу спокойно играть и в 40 фпс и разницы не замечу если было бы больше, а вот если меньше 40 то уже заметно
Да пофиг вообще на эти 60 кадров, в одиночной игре достаточно и от 40 фпс
Неправильно указана игра для поста. Монк, давай исправляй уже)
Прошка бы вытянула 60 фпс, но старый проц не даст этого сделать, есть куча тестов где фпс такой же как и на младшей.
да вы че, там будет 320фпс при 16к
Логично слишком чудесно чтобы быть истиной.