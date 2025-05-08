Digital Foundry проанализировали второй трейлер GTA 6 и сомневаются в 60 к/с на консолях

Несмотря на то, что выход GTA 6 запланирован только на 2026 год, Rockstar, по крайней мере, представила новый трейлер игры. Опять же, мы не увидели чистого игрового процесса, но представленная графика удивила игроков.

Поскольку Rockstar уже подтвердила, что трейлер работает в реальном времени на PS5, многие задаются вопросом, , какой будет производительность игры. Комментируя этот вопрос, канал Digital Foundruy заявил, что мы вряд ли увидим игру с режимом 60 кадров в секунду.

В игре присутствуют некоторые довольно тяжелые элементы, такие как трассировка лучей для освещения. Добавьте к этому огромный открытый мир и впечатляющую графику, и консоли вряд ли смогут достичь скорости в 60 кадров в секунду.

Я бы хотел ошибаться, но есть некоторые вещи, которые они не могут вырезать. От глобальное освещение с трассировкой лучей вы не можете избавиться. Это неотъемлемая часть того, как работает игра. Даже избавление от отражений с трассировкой лучей может заставить сцены выглядеть немного иначе, если бы игра была художественно оформлена вокруг этого. И они повсюду в трейлере. Так что они, очевидно, сделали их частью игры. Когда у вас есть RTGI, огромный открытый мир, эти вещи, как правило, не работают хорошо при 60 кадрах в секунду.

Анализируя трейлер, канал утверждает, что некоторые его части уже близки к 1080p в собственном разрешении. Это означает, что увеличение частоты кадров в игре до 60 кадров в секунду потребует еще более агрессивного масштабирования, что приведет к нежелательному качеству изображения. Однако они не исключают режим 40 кадров в секунду или, по крайней мере, с неограниченной частотой кадров.

Мы уже смотрим эти кинематографические ролики в их разрешении. Мы знаем, что оно выше 1080p, но в некоторых отношениях оно не намного выше 1080p. И тогда придется говорить о снижении разрешения, чтобы достичь 60 кадров в секунду. Какое разрешение мы будем использовать при масштабировании FSR1? Вам действительно нужен такой уровень разрешения? Все указывает на то, что это игра со скоростью 30 кадров в секунду, возможно, с режимом 40 кадров в секунду.

Grand Theft Auto 6 выйдет 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S|X.