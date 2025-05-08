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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 191 оценка

Директор по издательству Larian Studios похвалил GTA 6 за смелое отражение современного общества

butcher69 butcher69

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, известной по Baldur's Gate 3, высказался в поддержку подхода Rockstar Games к созданию Grand Theft Auto 6. Он особенно отметил смелость студии в изображении современного общества без прикрас, подчеркнув, что во втором трейлере Rockstar в очередной раз демонстрирует широту и честность своего взгляда на культуру, не пытаясь сгладить углы ради угождения аудитории.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

По мнению Дауса, на фоне индустрии, часто идущей на уступки и избегая острых тем из страха, GTA 6 выделяется своей бескомпромиссностью. Он назвал цикл работы Rockstar уникальным: студия выпускает знаковые игры, способные «смирить индустрию», а затем на годы уходит в тень, чтобы подготовить новый прорывной проект.

Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

В заключение разработчик пошутил, назвав мир GTA 6 «утопией» — например, за возможность подавать напитки в стеклянной посуде у бассейна, что, по его словам, стало почти невозможным на Западе после COVID-ограничений.

Напомним, второй трейлер GTA 6 был представлен 6 мая. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии для ПК пока ничего не сообщается.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Константин335

Даже Ларианы понимают какой это будет шедевр в игровой индустрии

9
jax baron

современное общество? что показано в гта 6 - это уже было в 2000-2006, 2020 и 2024 даже не пахнет.

4
Gridon

Смелое отражение общества это когда набор интернет приколов про фриков? Рокстары такие бескомпромиссные, что пилят игру с бюджетом в миллиард чисто из любви к искусству, а не ради предзаказов. Ну а стеклянные стаканы у бассейна – это вообще революция и слом системы, да.

2
RandySavage

Типа потому,что толпу жиробасов показали что ли?И чё тут смелого?

2
Майкл Скотт

Ты тупенький совсем? Ок объясню, когда все дофига такие политкоректные, рокстар просто приходят и свою линию гнут высмеивая современное общество, на такое кроме них только создатели южного парка способны, остальные языки в жёпу позосовывали и пытаются угодить всем кому ни попадя

2
5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

Реднекпанк 2073

1
Johnny Rotten

Это вам не юбики и вавра куколдище

1
jax baron

мощно админы за всеми комменты чистят, только они все по игре значиться зачем удалять?

Maikl83

Странно что на волне хайпа второго ролика, они не открыли презаказы по 200 долларов за обычное издание.😁

My life is a game

рано еще
да и 200 долларов слишком много
100 баксов максимум поставят