Директор по издательству Larian Studios похвалил GTA 6 за смелое отражение современного общества

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, известной по Baldur's Gate 3, высказался в поддержку подхода Rockstar Games к созданию Grand Theft Auto 6. Он особенно отметил смелость студии в изображении современного общества без прикрас, подчеркнув, что во втором трейлере Rockstar в очередной раз демонстрирует широту и честность своего взгляда на культуру, не пытаясь сгладить углы ради угождения аудитории.

По мнению Дауса, на фоне индустрии, часто идущей на уступки и избегая острых тем из страха, GTA 6 выделяется своей бескомпромиссностью. Он назвал цикл работы Rockstar уникальным: студия выпускает знаковые игры, способные «смирить индустрию», а затем на годы уходит в тень, чтобы подготовить новый прорывной проект.

В заключение разработчик пошутил, назвав мир GTA 6 «утопией» — например, за возможность подавать напитки в стеклянной посуде у бассейна, что, по его словам, стало почти невозможным на Западе после COVID-ограничений.

Напомним, второй трейлер GTA 6 был представлен 6 мая. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии для ПК пока ничего не сообщается.