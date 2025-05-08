Директор по издательству Larian Studios похвалил GTA 6 за смелое отражение современного общества

Директор по издательству Larian Studios Майкл Даус, известной по Baldur's Gate 3, высказался в поддержку подхода Rockstar Games к созданию Grand Theft Auto 6. Он особенно отметил смелость студии в изображении современного общества без прикрас, подчеркнув, что во втором трейлере Rockstar в очередной раз демонстрирует широту и честность своего взгляда на культуру, не пытаясь сгладить углы ради угождения аудитории.
По мнению Дауса, на фоне индустрии, часто идущей на уступки и избегая острых тем из страха, GTA 6 выделяется своей бескомпромиссностью. Он назвал цикл работы Rockstar уникальным: студия выпускает знаковые игры, способные «смирить индустрию», а затем на годы уходит в тень, чтобы подготовить новый прорывной проект.
В заключение разработчик пошутил, назвав мир GTA 6 «утопией» — например, за возможность подавать напитки в стеклянной посуде у бассейна, что, по его словам, стало почти невозможным на Западе после COVID-ограничений.
Напомним, второй трейлер GTA 6 был представлен 6 мая. Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии для ПК пока ничего не сообщается.
Даже Ларианы понимают какой это будет шедевр в игровой индустрии
современное общество? что показано в гта 6 - это уже было в 2000-2006, 2020 и 2024 даже не пахнет.
Смелое отражение общества это когда набор интернет приколов про фриков? Рокстары такие бескомпромиссные, что пилят игру с бюджетом в миллиард чисто из любви к искусству, а не ради предзаказов. Ну а стеклянные стаканы у бассейна – это вообще революция и слом системы, да.
Типа потому,что толпу жиробасов показали что ли?И чё тут смелого?
Ты тупенький совсем? Ок объясню, когда все дофига такие политкоректные, рокстар просто приходят и свою линию гнут высмеивая современное общество, на такое кроме них только создатели южного парка способны, остальные языки в жёпу позосовывали и пытаются угодить всем кому ни попадя
Реднекпанк 2073
Это вам не юбики и вавра куколдище
мощно админы за всеми комменты чистят, только они все по игре значиться зачем удалять?
Странно что на волне хайпа второго ролика, они не открыли презаказы по 200 долларов за обычное издание.😁
рано еще
да и 200 долларов слишком много
100 баксов максимум поставят