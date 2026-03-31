Для GTA 6 записали 35 000 новых реплик, а звуки толпы собирали в реальных казино Флориды

В сети появилась новая крупная утечка, раскрывающая интересные детали разработки Grand Theft Auto 6. Информация была получена из документов американского профсоюза Гильдии киноактеров - SAG-AFTRA. Выяснилось, что Rockstar Games продолжает активно насыщать открытый мир игры деталями, недавно завершив дополнительный этап записи озвучки и сбора реалистичных окружающих звуков.

Сообщается, что сюжетная линия проекта была озвучена еще до июля 2024 года. Однако с начала декабря 2025 года разработчики вернулись в студию, чтобы расширить контент, который ранее был вырезан или отложен. В новых сессиях приняли участие более 300 актеров, записавших как минимум 35 000 строк дополнительных диалогов. Этот объем работ полностью посвящен случайным встречам, побочным заданиям из серии «Чужаки и чудаки» и поведению неигровых персонажей. Из-за высокой нагрузки профсоюз даже был вынужден временно сокращать рабочие смены актеров с четырех до двух часов ради защиты голосовых связок.

Если верить утечке, прохожие в Вайс-Сити получат уникальные реакции на время суток, будут комментировать вход и выход героя из помещений, а также генерировать позитивные или негативные реакции на события внутри внутриигровых социальных сетей. Помимо студийной работы, разработчики отправляли специалистов на локации штатов Флорида и Джорджия в октябре-ноябре прошлого года для записи фоновых шумов и голосов толпы. Чтобы достичь максимальной аутентичности, эмбиент записывали на территории внедорожного парка Moccasin Creek, на курортах Lani Kai Island и Suwannee River Rendezvous, а также в реальных игорных заведениях, таких как Miccosukee Casino и Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa.

Напомним, что несмотря на свежую информацию о дополнительных сессиях записи озвучки в начале 2026 года, официальная дата выхода игры пока остается неизменной. Релиз GTA 6 по-прежнему намечен на осень 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.