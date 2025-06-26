До 96 игроков в GTA 6 Online? Новые слухи звучат слишком амбициозно

GTA Online стала одной из самых успешных игр в истории, превратившись в настоящий феномен индустрии. С момента запуска в 2013 году она приносит колоссальные доходы Rockstar Games, продолжая развиваться и поддерживаться спустя более 10 лет. Но на горизонте уже виднеется её преемник — GTA 6 Online, о котором начали циркулировать всё более амбициозные слухи.

Инсайдер под ником Fravillys, ранее сообщавший о ранних версиях GTA 6 времён Дэна Хаузера, теперь утверждает, что Rockstar планирует не просто обновить GTA Online, а полностью переосмыслить её. Один из главных шагов — устранение надоевших всем загрузок, меню и приглашений. В новой системе игроки смогут напрямую взаимодействовать друг с другом в разных сессиях, перемещаясь почти бесшовно.

Кроме того, компания якобы планирует радикально увеличить масштаб мультиплеера. Сейчас в лобби GTA Online может быть максимум 32 игрока, но в GTA 6 это число может быть увеличено до 64, а в идеале — до 96. Это звучит грандиозно, особенно если учесть, что уже при 32 игроках карта может превратиться в хаос из ракетных ударов, воздушных боёв и драк за углом каждого магазина.

Такой скачок в масштабах потребует огромной игровой карты, и всё указывает на то, что Vice City и прилегающие территории будут куда более обширными, чем Лос-Сантос. Если карта станет больше, наполнение её живыми игроками — логичный шаг, чтобы избежать ощущения пустоты. Однако не исключено, что в плотных городских районах это приведёт к серьёзным проблемам с производительностью даже на консолях нового поколения и мощных ПК.

Подобные слухи нужно воспринимать с долей скепсиса: Fravillys не является проверенным инсайдером, и Rockstar традиционно хранит молчание до последнего. Всё внимание компании сейчас сосредоточено на одиночной кампании GTA 6, релиз которой запланирован на 26 мая 2026 года для Xbox Series X|S и PS5. Онлайн-компонент, скорее всего, представят позже — возможно, уже после релиза.

Тем не менее, сама идея мультиплеера нового поколения, в котором 96 человек могут свободно взаимодействовать в огромной Vice City без загрузок и приглашений, звучит как амбициозная мечта, к которой Rockstar, возможно, действительно стремится. Будущее GTA Online может стать не просто эволюцией, а настоящей революцией.