Дрейк в эфире: в GTA 6 может появиться собственная радиостанция от суперзвезды

Вокруг GTA 6 продолжают появляться новые слухи, и один из них звучит особенно громко: по словам известного рэпера и продюсера Джермейна Дюпри, в игре появится радиостанция, которую будет вести сам Дрейк. Rockstar Games, похоже, готовит нечто большее, чем просто продолжение культовой серии — это может быть один из самых масштабных и музыкально насыщенных проектов в истории игр.

GTA 6 уже несколько лет находится в разработке. Несмотря на то что дата релиза назначена на 26 мая 2026 года, фанаты с замиранием сердца ждут каждую крупицу информации. Rockstar, обладая колоссальными ресурсами, может позволить себе роскошь времени и бюджета, чтобы довести проект до совершенства. И радиостанции — один из тех элементов, к которому студия всегда подходила с особым вниманием.

Серия GTA славится своими музыкальными подборками и харизматичными ведущими радиостанций. В прошлом мы слышали в эфире таких исполнителей, как Фрэнк Оушен, Кенни Логгинс, Игги Поп и другие. Если утечка подтвердится, Дрейк станет следующей звездой эфира, а возможно, и куратором целого музыкального направления в GTA 6. Джермейн Дюпри также отметил, что Rockstar якобы разработала механизм загрузки эксклюзивных треков, что может дать игрокам доступ к неизданной музыке от крупнейших артистов.

Интересно, что самому Дюпри тоже предложили участие в проекте, но он пока не раскрыл, согласился ли. Впрочем, сам факт подобных предложений говорит о масштабах музыкальной составляющей GTA 6. Пока нет подтверждений, какие именно жанры будут представлены в игре, но можно предположить, что нас ждет смесь хип-хопа, попа, электроники и, возможно, уникальных авторских композиций.

Конечно, как и в случае с любой утечкой, стоит сохранять долю скепсиса. Не исключено, что детали могут измениться или вовсе быть вырезаны к релизу. Но одно ясно точно: музыкальная сцена GTA 6 обещает стать самой амбициозной в истории серии. И если Дрейк действительно станет голосом одной из радиостанций — это будет не просто вишенка на торте, а целый музыкальный пир для игроков.

С нетерпением ждём новых подробностей и официального подтверждения. До выхода GTA 6 осталось менее года, и с каждым днём игра становится всё громче — во всех смыслах этого слова.