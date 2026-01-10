ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 637 оценок

Джейсон Шрайер в шоке, что из-за его вырванных из контекста слов о переносе GTA 6 акции Take-Two упали почти на 5%

2BLaraSex 2BLaraSex

Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg и один из самых уважаемых источников информации в индустрии, оказался в эпицентре финансового шторма. После его участия в подкасте Button Mash, где он осторожно рассуждал о сложностях разработки GTA 6 и заявил, что не удивится как выходу в срок, так и задержке игры, часть сообщества вырвала его слова из контекста.

Джейсон Шрейер: финальная версия Grand Theft Auto 6 пока не готова, Rockstar может снова отложить релиз

Результат не заставил себя ждать: на платформе Polymarket ставки на вероятность переноса взлетели до 66%, а панические настроения мгновенно отразились на бирже. Сам Шрайер, ошеломленный такой реакцией, выступил с жестким опровержением в соцсетях.

Сегодня днем ​​акции Take-Two упали на 4,26% из-за слухов о задержке выхода GTA 6, основанных на подкасте, в котором я не говорил о такой задержке.

Этот инцидент наглядно демонстрирует невероятную чувствительность рынка к любым новостям о GTA 6 - самом ожидаемом развлекательном продукте десятилетия. Take-Two возлагает на проект колоссальные финансовые ожидания, и любая неопределенность, даже рожденная домыслами, воспринимается инвесторами как сигнал к действию.

Официальная дата релиза Grand Theft Auto 6 по-прежнему не изменилась - 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

29
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
ZNGRU ZCRUT

От скромности он не умрет.

17
MNM 777
9
lowkek

А нахрена вообще продавать акции Take Two даже в случае переноса? Очевидно, что игра всё равно в один момент выйдет и акции в цене улетят в космос, на чём можно будет заработать.

10
Sneaky Pete

Или наоборот, рухнут на дно

3
M0208 Sneaky Pete

Нет, слишком много культистов.

2
BitMan_and_Roban

нефиг хайпить и балаболить если тебе команду не дали.

8
Tokrem

Все понимают, что есть вероятность что игра будет повесточным шлаком, к тому же там латиносы которых щимит Трамп.

7
Sneaky Pete

Почему вероятность - так и будет

2
Даздрасен Дыклоп

А кто должны жить в Майами, коренные американцы которые сейчас в резервациях/загонах тусуются или понаехавшие белые отбросы из старого света?

Red Salamandra

Это всё копипстеры новостей на ПГ виноваты. Разбивают одно интервью на 10 новостных заголовков.))

5
HellowRainbow

Шок-контент, Шрайер узнал, как работает рынок

2
FatalleZ
Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg и один из самых уважаемых источников информации в индустрии...

...рано или поздно допи3дится и будет найден где-нибудь на дне озера. Крыс не любят ни в одной стране, а ищеек не любят еще больше.

1
SERGEY-SP

ну так ещё бы это их дойная корова на ближайшие 10 лет точно!

DIZNX

понять не имею что такое акции. разработчики просто получать с продажи игры деньги, и вычислят всем зарплату по 100 тысяч, на этом все

Bargainer

Если нужно по дешевке купить акции, мы теперь знаем к кому обратиться.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ