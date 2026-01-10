Джейсон Шрайер в шоке, что из-за его вырванных из контекста слов о переносе GTA 6 акции Take-Two упали почти на 5%

Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg и один из самых уважаемых источников информации в индустрии, оказался в эпицентре финансового шторма. После его участия в подкасте Button Mash, где он осторожно рассуждал о сложностях разработки GTA 6 и заявил, что не удивится как выходу в срок, так и задержке игры, часть сообщества вырвала его слова из контекста.

Результат не заставил себя ждать: на платформе Polymarket ставки на вероятность переноса взлетели до 66%, а панические настроения мгновенно отразились на бирже. Сам Шрайер, ошеломленный такой реакцией, выступил с жестким опровержением в соцсетях.

Сегодня днем ​​акции Take-Two упали на 4,26% из-за слухов о задержке выхода GTA 6, основанных на подкасте, в котором я не говорил о такой задержке.

Этот инцидент наглядно демонстрирует невероятную чувствительность рынка к любым новостям о GTA 6 - самом ожидаемом развлекательном продукте десятилетия. Take-Two возлагает на проект колоссальные финансовые ожидания, и любая неопределенность, даже рожденная домыслами, воспринимается инвесторами как сигнал к действию.

Официальная дата релиза Grand Theft Auto 6 по-прежнему не изменилась - 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.