Джейсон Шрайер в шоке, что из-за его вырванных из контекста слов о переносе GTA 6 акции Take-Two упали почти на 5%

Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg и один из самых уважаемых источников информации в индустрии, оказался в эпицентре финансового шторма. После его участия в подкасте Button Mash, где он осторожно рассуждал о сложностях разработки GTA 6 и заявил, что не удивится как выходу в срок, так и задержке игры, часть сообщества вырвала его слова из контекста.
Результат не заставил себя ждать: на платформе Polymarket ставки на вероятность переноса взлетели до 66%, а панические настроения мгновенно отразились на бирже. Сам Шрайер, ошеломленный такой реакцией, выступил с жестким опровержением в соцсетях.
Сегодня днем акции Take-Two упали на 4,26% из-за слухов о задержке выхода GTA 6, основанных на подкасте, в котором я не говорил о такой задержке.
Этот инцидент наглядно демонстрирует невероятную чувствительность рынка к любым новостям о GTA 6 - самом ожидаемом развлекательном продукте десятилетия. Take-Two возлагает на проект колоссальные финансовые ожидания, и любая неопределенность, даже рожденная домыслами, воспринимается инвесторами как сигнал к действию.
Официальная дата релиза Grand Theft Auto 6 по-прежнему не изменилась - 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.
От скромности он не умрет.
А нахрена вообще продавать акции Take Two даже в случае переноса? Очевидно, что игра всё равно в один момент выйдет и акции в цене улетят в космос, на чём можно будет заработать.
Или наоборот, рухнут на дно
Нет, слишком много культистов.
нефиг хайпить и балаболить если тебе команду не дали.
Все понимают, что есть вероятность что игра будет повесточным шлаком, к тому же там латиносы которых щимит Трамп.
Почему вероятность - так и будет
А кто должны жить в Майами, коренные американцы которые сейчас в резервациях/загонах тусуются или понаехавшие белые отбросы из старого света?
Это всё копипстеры новостей на ПГ виноваты. Разбивают одно интервью на 10 новостных заголовков.))
Шок-контент, Шрайер узнал, как работает рынок
...рано или поздно допи3дится и будет найден где-нибудь на дне озера. Крыс не любят ни в одной стране, а ищеек не любят еще больше.
ну так ещё бы это их дойная корова на ближайшие 10 лет точно!
понять не имею что такое акции. разработчики просто получать с продажи игры деньги, и вычислят всем зарплату по 100 тысяч, на этом все
Если нужно по дешевке купить акции, мы теперь знаем к кому обратиться.