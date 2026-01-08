Джейсон Шрейер: финальная версия Grand Theft Auto 6 пока не готова, Rockstar может снова отложить релиз

Grand Theft Auto 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии. Её релиз обещает стать событием мирового масштаба и потенциально рекордным по продажам. Однако, как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрейер, игра пока ещё не полностью готова.
В новом выпуске подкаста Button Mash Шрейер рассказал, что на момент последней проверки разработчики продолжают дорабатывать уровни, миссии и решают, какие элементы войдут в финальную версию.
«На данный момент игра ещё не полностью готова в плане контента, — рассказал он. — Люди продолжают финализировать уровни и миссии, и решают, что именно попадёт в релиз»
Он пояснил, что обычно сначала проект становится «функционально завершённым», когда все ключевые механики готовы, а затем переходит к стадии окончательной доработки и исправления ошибок. Даже после этого разработчики могут захотеть добавить что-то новое, если это улучшит игру.
Первоначально GTA 6 планировалось выпустить в 2025 году, затем релиз был перенесён на май 2026, а сейчас официальная дата — 16 ноября 2026 года. По словам Шрейера, пока трудно сказать, состоится ли релиз именно в ноябре:
«Трудно утверждать с полной уверенностью, что игра выйдет в этот срок. Но сейчас ощущение более реальное, чем в случае осени 2025 или мая 2026».
Журналист также отметил, что Rockstar стремится к идеальному релизу. В случае необходимости студия может воспользоваться временным запасом до конца финансового года, который заканчивается 31 марта, чтобы доработать проект.
«Это не значит, что задержка неизбежна, но опция всегда остаётся, — говорит Шрейер. — И как мы видели на примере предыдущих игр Rockstar, студия не боится переносить релиз, чтобы сделать всё идеально».
Как долго эти нигеры., над патчем работают 🤣
Grand Theft Auto VI:
Будучи обладателем только ПК то не считаю, что переносы для обделенной платформы сделают хуже. Шутить про бетатест на консолях не буду, но многие сложные элементы уже будут работать из коробки, когда игру будут портировать\выпускать на ПК.
Ну RDR2 переносили два раза, это база для рокстар, так что не удивлюсь, если перенесут еще раз)
до ноября почти год ещё, так то воды и нытья ещё будет много
Ну на их месте я бы выпустил игру в 2027 году, сразу на пс и пк.
Размечтался, если они дтолько для плойки переносят сколько раз, значит ПК версией никто не занимается
том хендерсон надежней шрайера будет по инсайдам, не нагоняйте жути за год до релиза