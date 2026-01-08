Джейсон Шрейер: финальная версия Grand Theft Auto 6 пока не готова, Rockstar может снова отложить релиз

Grand Theft Auto 6 остаётся одной из самых ожидаемых игр в истории индустрии. Её релиз обещает стать событием мирового масштаба и потенциально рекордным по продажам. Однако, как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрейер, игра пока ещё не полностью готова.

В новом выпуске подкаста Button Mash Шрейер рассказал, что на момент последней проверки разработчики продолжают дорабатывать уровни, миссии и решают, какие элементы войдут в финальную версию.

«На данный момент игра ещё не полностью готова в плане контента, — рассказал он. — Люди продолжают финализировать уровни и миссии, и решают, что именно попадёт в релиз»

Он пояснил, что обычно сначала проект становится «функционально завершённым», когда все ключевые механики готовы, а затем переходит к стадии окончательной доработки и исправления ошибок. Даже после этого разработчики могут захотеть добавить что-то новое, если это улучшит игру.

Первоначально GTA 6 планировалось выпустить в 2025 году, затем релиз был перенесён на май 2026, а сейчас официальная дата — 16 ноября 2026 года. По словам Шрейера, пока трудно сказать, состоится ли релиз именно в ноябре:

«Трудно утверждать с полной уверенностью, что игра выйдет в этот срок. Но сейчас ощущение более реальное, чем в случае осени 2025 или мая 2026».

Журналист также отметил, что Rockstar стремится к идеальному релизу. В случае необходимости студия может воспользоваться временным запасом до конца финансового года, который заканчивается 31 марта, чтобы доработать проект.

«Это не значит, что задержка неизбежна, но опция всегда остаётся, — говорит Шрейер. — И как мы видели на примере предыдущих игр Rockstar, студия не боится переносить релиз, чтобы сделать всё идеально».