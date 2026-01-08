Эксперты опасаются: гиперреалистичные игры вроде GTA 6 могут оказывать негативное влияние на психику

Релиз Grand Theft Auto 6, ожидаемый в конце 2026 года, поставит новый технологический рекорд по графическому реализму. Однако психологи и разработчики предупреждают: беспрецедентная детализация виртуального мира может нести риски для психики игроков, стирая грань между игровым насилием и реальностью.

GTA 6 обещает небывалую детализацию: физика воды, имитирующая настоящие волны, еноты, роющиеся в мусорках, и акулы у побережья. По словам бывшего дизайнера Rockstar Бена Хинчклиффа, "Реализм GTA 6 потрясет людей". Но именно эта потрясающая достоверность вызывает тревогу у экспертов: не станет ли игра, стремящаяся к абсолютному реализму, симулятором жестокости, лишенным спасительной дистанции, которую раньше создавала условная графика?

Независимый разработчик Рашид Абудейда считает, что мы уже живем в очень темном и хаотичном мире, и в этом контексте еще более тревожно разрабатывать игры, в основном вращающиеся вокруг реалистичных актов убийства. Он опасается, что насилие в играх вроде GTA 6 может стать близким к реальным актам террора и войны.

Однако не все эксперты согласны с тем, что гиперреализм автоматически делает игры опаснее. Профессор игровых исследований Брунельского университета Таня Кшивинска призывает к более дифференцированному взгляду:

Хотя игры способны создавать визуальную иллюзию реальности, существует множество других признаков, которые указывают на то, что это игры. Игровой процесс - это комплексный опыт, включающий графику, звук, геймдизайн и свободу действий. GTA всегда балансировала на грани абсурда и сатиры, используя гротескную физику и гиперболизированные сюжеты, что служит мощным сигналом для игрока: это все же условный мир.

Тем не менее, на фоне предстоящего релиза GTA 6 разговор о психологическом воздействии гиперреализма, особенно в сочетании с остросоциальным или жестоким контентом, становится как никогда актуальным. Многие специалисты задаются вопросом, не приведет ли визуальное совершенство к новому витку давних споров о влиянии игр на агрессию, даже несмотря на отсутствие однозначных научных доказательств такой связи.