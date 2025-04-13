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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 035 оценок

EMPRESS пообещала взломать Grand Theft Auto 6, если с DRM-защитой игры не справятся другие взломщики

AceTheKing AceTheKing

Вчера взломщица Empress сообщила пользователям о том, что планирует вернуться ко взломам игр с защитой Denuvo позже в этом году:

EMPRESS сообщила о том, что вернется ко взломам игр с Denuvo в этом году - после двух лет перерыва

Один из пользователей так же поинтересовался у нее на счет взлома будущей PC-версии Grand Theft Auto 6. Empress заявила, что взломает защиту в игре, если с ней не справятся другие взломщики:

Я сомневаюсь, что Rockstar будут использовать Denuvo. Но какой бы ни была защита, если её не взломают другие неудачники — я занесу её в свой "зал славы" и взломаю сама.

В своё время именно Empress первой взломала защиту Red Dead Redemption 2, которая продержалась невзломанной почти год. Это стало одним из самых громких взломов за последние годы:

EMPRESS взломала Red Dead Redemption 2

Однако с тех пор в защите Rockstar Games успешно разобралась и группа Razor1911, которая в прошлом году выпустила обновленный взлом Red Dead Redemption 2, а так же взломала Red Dead Redemption:

Группа Razor1911 взломала последнюю версию Red Dead Redemption 2

Поэтому если Rockstar Games не придумает что-то нового с DRM для Grand Theft Auto 6, то есть вероятность, что услуги Empress в данном случае и не потребуются.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
GraF68ru

Тебе не надоело этого сумасшедшего постить, который только балаболит и ничего не делает?

7
Chort Chertilo

так-то это жирная свинота, лезба-трансгреба.

1
Scorpion_GamePlay

Её отпустили из психушки? Она опять начала привлекать внимание высказываниями.

6
666ANUBIS666

А другие это кто? Я имею ввиду кто ещё ломает новые версии денуво?

2
MadDarkGuard

Мне вообще пох на взломы, но тут отвечу - другие, это те, кто взломает гта6, например разор, поскольку рокстар не ставит обычно денуву, у них своя защита. А вообще, ты бы новость почитал, там все это написано.

AndruhaGruz

EMPRESS пообещала взломать Grand Theft Auto 6

2
prowkan

Может, стоит для начала дождаться хотя бы анонса пц-версии?

2
prorock

А траффик как гнать до этого анонса?

Haarfus

Надоела уже со своими обещаниями. Видимо из за страха потерять свой "зал славы", вылезла из своей норы после того, как кто то заявил, что создает прогу для взлома денуво. Я уже если честно и забыл про нее. А судя по тому, что все это только на словах и нет новых взломанных игр можно и дальше не вспоминать.

2
lokdogg

взломала пару игр и теперь выделывается. В где все остальные новинки? только пустой трёп

2
Ahnx

Я думаю, что защиту с этой поделки снимут через 10 минут после релиза без всяких Эмпресс.

2
borsic

Хорошо конечно, но игра ещё не скоро выйдет.

1
Fatum Sibir

У кого-то биполярка…

1
ilya178G
Но какой бы ни была защита, если её не взломают другие неудачники — я занесу её в свой "зал славы" и взломаю сама.

Она/оно/он/они уже почти всех задолбала/-о/-и своим чсв. Пусть идёт на все 4 стороны, мир не остановится

1
Аристов--Черный

То ломаю, то не буду ломать, то собираюсь. Всё таки это действительно женщина, видимо:)

С таким непостоянством, ценность её* заявлений очень низка.

1
UnhappyYegor

Пускай переживает, что бы её жопу после такого балабольства не взломали 😆😆😆😆😆

1
ЛАГАРИУМ

ок

Nimlis

Говорил(а) уже подобное, что не забросил(а) и т. п., тупо чтобы люди знали, что вот, смотрите, я еще живой(ая), кидайте мне донаты.
Тактика любого автора с Patreon и т. п. подписочных сервисов.

shooltz777

это просто слова ,игр вагон не взломанных ,а уже рассуждает об том что неизвестно когда выйдет

ze1n_82

это когда она в 30м году собирается?)

chaospaladin
Поэтому если Rockstar Games не придумает что-то нового с DRM для Grand Theft Auto 6

А уже все давно придумано у Рокстар для жта6, называется - обязательный онлайн как у последних Кал Оф Дути

agula98

Болтовня, болтовня, одна болтовня. Лучше бы пока другими проектами занялась и действительно показала, что может взламывать последние версии денуво

no homo

Пусть для начала взломает сервера рокстар и покажет нам новый трейлер. А то с предыдущего полтора года уже прошло.

Dakini

Да пошло оно, к этому существу доверия нет, одни обещали.

Пользователь ВКонтакте

Триумфально вернулась - пообещала взломать игру, которая непойми-когда выйдет 🤙 // Кейт Фостер

SassyMaelorith

empress иди на йух
и чсв свое забери

это никогда не шрекончитс

Даша корейка из дурки сбежал? Пытается привлечь внимание...

hpi

Собачка говорит гав, коровка - му, а недокракер как депутат - обещаю.

Gradient_Zero

Похоже она ещё не знает...