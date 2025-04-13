EMPRESS пообещала взломать Grand Theft Auto 6, если с DRM-защитой игры не справятся другие взломщики

Вчера взломщица Empress сообщила пользователям о том, что планирует вернуться ко взломам игр с защитой Denuvo позже в этом году:

Один из пользователей так же поинтересовался у нее на счет взлома будущей PC-версии Grand Theft Auto 6. Empress заявила, что взломает защиту в игре, если с ней не справятся другие взломщики:

Я сомневаюсь, что Rockstar будут использовать Denuvo. Но какой бы ни была защита, если её не взломают другие неудачники — я занесу её в свой "зал славы" и взломаю сама.

В своё время именно Empress первой взломала защиту Red Dead Redemption 2, которая продержалась невзломанной почти год. Это стало одним из самых громких взломов за последние годы:

Однако с тех пор в защите Rockstar Games успешно разобралась и группа Razor1911, которая в прошлом году выпустила обновленный взлом Red Dead Redemption 2, а так же взломала Red Dead Redemption:

Поэтому если Rockstar Games не придумает что-то нового с DRM для Grand Theft Auto 6, то есть вероятность, что услуги Empress в данном случае и не потребуются.