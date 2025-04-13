EMPRESS пообещала взломать Grand Theft Auto 6, если с DRM-защитой игры не справятся другие взломщики

Вчера взломщица Empress сообщила пользователям о том, что планирует вернуться ко взломам игр с защитой Denuvo позже в этом году:
Один из пользователей так же поинтересовался у нее на счет взлома будущей PC-версии Grand Theft Auto 6. Empress заявила, что взломает защиту в игре, если с ней не справятся другие взломщики:
Я сомневаюсь, что Rockstar будут использовать Denuvo. Но какой бы ни была защита, если её не взломают другие неудачники — я занесу её в свой "зал славы" и взломаю сама.
В своё время именно Empress первой взломала защиту Red Dead Redemption 2, которая продержалась невзломанной почти год. Это стало одним из самых громких взломов за последние годы:
Однако с тех пор в защите Rockstar Games успешно разобралась и группа Razor1911, которая в прошлом году выпустила обновленный взлом Red Dead Redemption 2, а так же взломала Red Dead Redemption:
Поэтому если Rockstar Games не придумает что-то нового с DRM для Grand Theft Auto 6, то есть вероятность, что услуги Empress в данном случае и не потребуются.
Тебе не надоело этого сумасшедшего постить, который только балаболит и ничего не делает?
так-то это жирная свинота, лезба-трансгреба.
Её отпустили из психушки? Она опять начала привлекать внимание высказываниями.
А другие это кто? Я имею ввиду кто ещё ломает новые версии денуво?
Мне вообще пох на взломы, но тут отвечу - другие, это те, кто взломает гта6, например разор, поскольку рокстар не ставит обычно денуву, у них своя защита. А вообще, ты бы новость почитал, там все это написано.
EMPRESS пообещала взломать Grand Theft Auto 6
Может, стоит для начала дождаться хотя бы анонса пц-версии?
А траффик как гнать до этого анонса?
Надоела уже со своими обещаниями. Видимо из за страха потерять свой "зал славы", вылезла из своей норы после того, как кто то заявил, что создает прогу для взлома денуво. Я уже если честно и забыл про нее. А судя по тому, что все это только на словах и нет новых взломанных игр можно и дальше не вспоминать.
взломала пару игр и теперь выделывается. В где все остальные новинки? только пустой трёп
Я думаю, что защиту с этой поделки снимут через 10 минут после релиза без всяких Эмпресс.
Хорошо конечно, но игра ещё не скоро выйдет.
У кого-то биполярка…
Она/оно/он/они уже почти всех задолбала/-о/-и своим чсв. Пусть идёт на все 4 стороны, мир не остановится
То ломаю, то не буду ломать, то собираюсь. Всё таки это действительно женщина, видимо:)
С таким непостоянством, ценность её* заявлений очень низка.
Пускай переживает, что бы её жопу после такого балабольства не взломали 😆😆😆😆😆
ок
Говорил(а) уже подобное, что не забросил(а) и т. п., тупо чтобы люди знали, что вот, смотрите, я еще живой(ая), кидайте мне донаты.
Тактика любого автора с Patreon и т. п. подписочных сервисов.
это просто слова ,игр вагон не взломанных ,а уже рассуждает об том что неизвестно когда выйдет
это когда она в 30м году собирается?)
А уже все давно придумано у Рокстар для жта6, называется - обязательный онлайн как у последних Кал Оф Дути
Болтовня, болтовня, одна болтовня. Лучше бы пока другими проектами занялась и действительно показала, что может взламывать последние версии денуво
Пусть для начала взломает сервера рокстар и покажет нам новый трейлер. А то с предыдущего полтора года уже прошло.
Да пошло оно, к этому существу доверия нет, одни обещали.
Триумфально вернулась - пообещала взломать игру, которая непойми-когда выйдет 🤙 // Кейт Фостер
empress иди на йух
и чсв свое забери
Даша корейка из дурки сбежал? Пытается привлечь внимание...
Собачка говорит гав, коровка - му, а недокракер как депутат - обещаю.
Похоже она ещё не знает...