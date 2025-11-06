Этих Rockstar тоже уволит: разработчики Grand Theft Auto 6 готовят протест против увольнения сотрудников Rockstar Games

Профсоюз Independent Workers’ Union of Great Britain объявил о проведении акций протеста, которые состоятся 6 ноября у лондонских офисов Rockstar North и Take-Two Interactive. Поводом стало увольнение около 40 сотрудников Rockstar Games, которых, по данным профсоюза, лишили работы из-за участия в профсоюзной деятельности.
Организаторы демарша требуют восстановления уволенных работников и официального признания профсоюза со стороны компании. В IWGB заявили, что увольнения - это попытка подавить коллективное движение внутри студии.
Ранее представители Take-Two Interactive отрицали связь увольнений с профсоюзом, заявив, что речь идёт о сотрудниках, допустивших грубые нарушения дисциплины и разглашение конфиденциальной информации.
Ну правильно, нафига много ртов, когда есть бесплатный ИИ )))))
студийные ИИ вообще ни разу не бесплатные, и всё равно за ними надо подчищать перепроверять а ещё надо промт составить такой чтоб выдало именно то что нужно. мороки с ним на самом деле дохренища. проще зарплатку паре лишних человек платить