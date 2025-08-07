"Это было удивительное путешествие": ветеран Rockstar ставит под вопрос своё появление в GTA 6

Легендарный голос радиостанций Grand Theft Auto — Лазло — с большой долей вероятности не появится в GTA 6. Радиоведущий, сценарист и продюсер Джеффри Кроуфорд Джонс, известный фанатам как Лазлоу, озвучивал самого себя в играх Rockstar начиная с GTA 3, но теперь его путь, похоже, уводит в другое направление.

В интервью Nerd Reactor Лазло признался: «Когда дело доходит до GTA 6 — я сомневаюсь». Он напомнил, что ушёл из Rockstar ещё в 2020 году, чтобы присоединиться к студии Absurd Ventures, которую основал соавтор GTA Дэн Хаузер. Сейчас команда занимается созданием новых IP и нарративных миров, сохранив ту самую творческую атмосферу, что когда-то царила в ранней Rockstar.

«Работа над GTA в течение 20 лет была удивительным путешествием», — вспоминает Лазло. — «Но теперь я снова работаю с людьми, с которыми мы вместе делали эти игры. У нас та же энергия, те же сумасшедшие идеи, и снова весело».

Absurd Ventures недавно анонсировала научно-фантастический проект A Better Paradise, создаваемый в сотрудничестве с Smilegate (Lost Ark). Это, конечно, не GTA 6, но Лазло убеждён: впереди не менее захватывающий этап.

Хотя фанаты всё ещё надеются услышать Лазло в радиоэфире новой GTA, похоже, этот культовый голос остался в прошлом — вместе с эпохой, которую он помог создать.