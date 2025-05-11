Фанаты гадают о скрытом смысле времени в трейлере Grand Theft Auto 6

Второй трейлер Grand Theft Auto 6 стал настоящим событием для поклонников серии, особенно на фоне официального переноса релиза на 26 мая 2026 года. Но внимательные фанаты нашли в ролике деталь, которая спровоцировала волну теорий — на циферблате часов и экране планшета мелькает одно и то же время: 11:08.
На Reddit обсуждение вспыхнуло с новой силой. Некоторые геймеры считают, что это скрытая подсказка от Rockstar. Среди предположений — возможная дата третьего трейлера (11 августа или 8 ноября), либо старт предзаказов. Более пессимистичные пользователи уверены, что это намек на новое объявление о переносе игры.
Однако находятся и скептики, которые считают, что искать в этом смысл не стоит. По их мнению, совпадение времени — всего лишь случайность или техническая ошибка при монтаже.
Не фанаты, а сектанты божества ГТА
Не, сектанты ждут выхода дс2)
Этим "фанатам" палец в гта 6 покажи, будут искать и в нём смысл.
🤣🤣🤣 ну так и есть
это время когда я сру
Мне пожалуйста rdr3 заверните
Вон мафия новая выходит, вот тебе дешёвая rdr3, 3 части возможно уже не будет, их интересует только гта онлайн, а рдр провалился с треском.
Тут гадать нечего, персонаж наверно часто будет подкалывать главных героев.
Ну понеслась
все фанаты одинаковы
"Чем бы себя дитя не тешила" щас этот Трейлер будут обсасывать и изучать под лупой до тех пор пока Rockstar не выпустит 3й Трейлер по GTA 6, вот что значит быть Больным На Голову Фанатам, как говориться "Это уже Клиника" и тут помогут только Врачи со Смирительными Рубашками и Укольчиком в Попу для Усмирение Больного.
Интересно, а они звонили по тому номеру что указан на кассовом аппарате, который вскрывает Джейсен ударом кулака. Вон, когда в Мстители Война бесконечности на раскладушке увидели номер типа Стива Роджерса, стали звонить, только вроде бы там был реальный чей-то номер и тому человеку пришлось сменить его. Кажется эта новость была, там ещё есть где вроде бы созвонились и но там не Крисс Эванс, а кто-то из промо компании, я уже не помню точно.