Фанаты гадают о скрытом смысле времени в трейлере Grand Theft Auto 6

Второй трейлер Grand Theft Auto 6 стал настоящим событием для поклонников серии, особенно на фоне официального переноса релиза на 26 мая 2026 года. Но внимательные фанаты нашли в ролике деталь, которая спровоцировала волну теорий — на циферблате часов и экране планшета мелькает одно и то же время: 11:08.

На Reddit обсуждение вспыхнуло с новой силой. Некоторые геймеры считают, что это скрытая подсказка от Rockstar. Среди предположений — возможная дата третьего трейлера (11 августа или 8 ноября), либо старт предзаказов. Более пессимистичные пользователи уверены, что это намек на новое объявление о переносе игры.

Однако находятся и скептики, которые считают, что искать в этом смысл не стоит. По их мнению, совпадение времени — всего лишь случайность или техническая ошибка при монтаже.