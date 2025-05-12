Фанаты Grand Theft Auto 6 создали сообщество на Reddit, посвященное ягодицам Люсии

По всей видимости Rockstar Games правильно расставила акценты в недавнем трейлере Grand Theft Auto 6: как стало известно, демонстрация ягодиц Люсии в трейлере не осталась без внимания - фанаты игры уже создали сообщество на Reddit, которое посвящено её пятой точке.

Фанаты Люсии уже пытаются посчитать из скольки полигонов состоят её ягодицы и могут ли они побить ягодицы 2B из Nier: Automata состоящие из 300 тысяч полигонов. Несмотря на то, что на данный момент сообщество не слишком активное, вероятно это изменится с новыми трейлерами и релизом игры - когда появится больше материала для обсуждений.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.