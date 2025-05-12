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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 275 оценок

Фанаты Grand Theft Auto 6 создали сообщество на Reddit, посвященное ягодицам Люсии

AceTheKing AceTheKing

По всей видимости Rockstar Games правильно расставила акценты в недавнем трейлере Grand Theft Auto 6: как стало известно, демонстрация ягодиц Люсии в трейлере не осталась без внимания - фанаты игры уже создали сообщество на Reddit, которое посвящено её пятой точке.

Фанаты Люсии уже пытаются посчитать из скольки полигонов состоят её ягодицы и могут ли они побить ягодицы 2B из Nier: Automata состоящие из 300 тысяч полигонов. Несмотря на то, что на данный момент сообщество не слишком активное, вероятно это изменится с новыми трейлерами и релизом игры - когда появится больше материала для обсуждений.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

43
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Putnik_Dirar

Уж лучше пусть в тренде будет нормальная жопа нормальной девахи, чем очередная рожа сильной нонбинарной черепахи, хоть кто-то из западных игроделов осмеливается показать первое

23
Сергей Понащенко

Ну ничего из этого тоже же норма.

1
pioitk

Далба#бы запаланили

17
Tiger Goose

Наконец-то появился смысл существования Reddit.

13
darth nox

Е...тым нет покоя.

12
Ahnx

И таких в наше время всё больше.

3
JustA_NiceGuy

Сообщество древних натуралов детектед.

5
luVol

Рокстар тем самым показали, что натуралов в разы больше. Я хоть не заостряю на этом внимание, но в гта 5 подобного было меньше, а тут рокстар решили в этом плане выстрелить. Быть может из-за рокстар игрокомпании охотнее откажутся от платных услуг SBI и им подобных. Хотя бы за это рокстар можно будет сказать спасибо

6
JustA_NiceGuy luVol

Я вообще думал вот о чём. Ген. директор Rockstar кучу раз повторял, что 6 часть выйдет осенью в этом году. Возможно в игре была какая-то часть DEI, но после прихода Трампа, правила поменялись и тут они решили взять доп. время на выпиливание всего того кала.

3
Phoentice JustA_NiceGuy

Да да да звучит как "теория" , но прибавить к этому шумиху с оскорблением белой девушкой подростка негра , где её поддержало огромное кол-во людей. И вспомнить 1 трейлер (сплошные черные 0опы) и кипишь вокруг цивилизации с её афроженским полководцем монголов , где создателей в рассизме обвинили. То вполне себе оправданный перенос , на выпиливание всей дичи.

luVol JustA_NiceGuy

Не исключено, но маловероятно. Все же в этом плане они независимы и кого-то оскорбить не боялись, но то, что они стали помягче факт.

jaller0461 JustA_NiceGuy

Хорошая теория. А может после ухода Дэна Хаузера видение проекта уже не то, как в прошлых частях и новые сценаристы, директоры решили поднажать на жопы и сексуализированность (ни в коем случае не считаю это плохим), но опять же взять тот же стеллар блейд, там кроме жопы ГГ и смотреть то не на что. Будем надеяться, что после ухода главного визионера серии она будет продолжать держать планку и в плане сюжета, и гэгов.

InboxM

Теперь из каждого кадра и пикселя,будут высасывать новость о GTA 6.

4
JustA_NiceGuy
2
ZAUSA
Теперь из каждого кадра и пикселя,будут высасывать новость о GTA 6.

Из жопы будут высасывать...

3
ALEX-220

очень ценная информация😁

3
igor lvov

Это уже паранойя! ПИПЕЦ мир сходит с ума! Сообщество дебилов лучше создайте! Это будет правильней! :)

2
Суровый Нуб

фанаты гта страшные люди) мало того что везде ищут аналогии то вот теперь и до жоп добрались

2
Аналиус

занюхнуть бы их!

2
Константин335

Чем только фанаты не занимаются

1
ivan pron

как они играть то будут за нее одной левой рукой

1
Человек-Анекдот

стеллар блейд типа прошли же

2
MalevolentGalileo

идиократия набирает обороты...

1
besnovaty1986

Имя ей, капитализм

1
Пользователь ВКонтакте

Ягодицы у неё желейные. // Владимир Мурадян

1
sa1958

Делать им больше нечего что ли.?

1
Rams pg

Дуреют от этой прикормки...

1
Lekrefo

Фанаты существа неадекватные зачастую...

Kontr Strik

Надеюсь будет мод, чтобы сделать ее попу как у Йоко Оно

Master Sema

Ну то что зачётная попка - это хорошо, но считать полигоны на булках - это уже как то перебор

Олег Дудин

Вот же кому до заняться нечем.🤣

SERgik 777

Ёб утся можно)))

211186

Больные люди это, а не фанаты

Kristina P

Новость, которую мы заслужили

Langlitz

Ух страшно даже представить, что будет, когда игра выйдет и это общество пополнится н-ым количеством модеров... Представлять не будем, будем разглядывать)