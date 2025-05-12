Фанаты Grand Theft Auto 6 создали сообщество на Reddit, посвященное ягодицам Люсии

По всей видимости Rockstar Games правильно расставила акценты в недавнем трейлере Grand Theft Auto 6: как стало известно, демонстрация ягодиц Люсии в трейлере не осталась без внимания - фанаты игры уже создали сообщество на Reddit, которое посвящено её пятой точке.
Фанаты Люсии уже пытаются посчитать из скольки полигонов состоят её ягодицы и могут ли они побить ягодицы 2B из Nier: Automata состоящие из 300 тысяч полигонов. Несмотря на то, что на данный момент сообщество не слишком активное, вероятно это изменится с новыми трейлерами и релизом игры - когда появится больше материала для обсуждений.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.
Уж лучше пусть в тренде будет нормальная жопа нормальной девахи, чем очередная рожа сильной нонбинарной черепахи, хоть кто-то из западных игроделов осмеливается показать первое
Ну ничего из этого тоже же норма.
Далба#бы запаланили
Наконец-то появился смысл существования Reddit.
Е...тым нет покоя.
И таких в наше время всё больше.
Сообщество древних натуралов детектед.
Рокстар тем самым показали, что натуралов в разы больше. Я хоть не заостряю на этом внимание, но в гта 5 подобного было меньше, а тут рокстар решили в этом плане выстрелить. Быть может из-за рокстар игрокомпании охотнее откажутся от платных услуг SBI и им подобных. Хотя бы за это рокстар можно будет сказать спасибо
Я вообще думал вот о чём. Ген. директор Rockstar кучу раз повторял, что 6 часть выйдет осенью в этом году. Возможно в игре была какая-то часть DEI, но после прихода Трампа, правила поменялись и тут они решили взять доп. время на выпиливание всего того кала.
Да да да звучит как "теория" , но прибавить к этому шумиху с оскорблением белой девушкой подростка негра , где её поддержало огромное кол-во людей. И вспомнить 1 трейлер (сплошные черные 0опы) и кипишь вокруг цивилизации с её афроженским полководцем монголов , где создателей в рассизме обвинили. То вполне себе оправданный перенос , на выпиливание всей дичи.
Не исключено, но маловероятно. Все же в этом плане они независимы и кого-то оскорбить не боялись, но то, что они стали помягче факт.
Хорошая теория. А может после ухода Дэна Хаузера видение проекта уже не то, как в прошлых частях и новые сценаристы, директоры решили поднажать на жопы и сексуализированность (ни в коем случае не считаю это плохим), но опять же взять тот же стеллар блейд, там кроме жопы ГГ и смотреть то не на что. Будем надеяться, что после ухода главного визионера серии она будет продолжать держать планку и в плане сюжета, и гэгов.
Теперь из каждого кадра и пикселя,будут высасывать новость о GTA 6.
Из жопы будут высасывать...
очень ценная информация😁
Это уже паранойя! ПИПЕЦ мир сходит с ума! Сообщество дебилов лучше создайте! Это будет правильней! :)
фанаты гта страшные люди) мало того что везде ищут аналогии то вот теперь и до жоп добрались
занюхнуть бы их!
Чем только фанаты не занимаются
как они играть то будут за нее одной левой рукой
стеллар блейд типа прошли же
идиократия набирает обороты...
Имя ей, капитализм
Ягодицы у неё желейные. // Владимир Мурадян
Делать им больше нечего что ли.?
Дуреют от этой прикормки...
Фанаты существа неадекватные зачастую...
Надеюсь будет мод, чтобы сделать ее попу как у Йоко Оно
Ну то что зачётная попка - это хорошо, но считать полигоны на булках - это уже как то перебор
Вот же кому до заняться нечем.🤣
Ёб утся можно)))
Больные люди это, а не фанаты
Новость, которую мы заслужили
Ух страшно даже представить, что будет, когда игра выйдет и это общество пополнится н-ым количеством модеров... Представлять не будем, будем разглядывать)