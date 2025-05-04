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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 074 оценки

Фанаты GTA 6 "догадались", почему игру перенесли на 26 мая 2026 года

Simple Jack Simple Jack

В начале мая Rockstar Games перенесла релиз Grand Theft Auto 6 на 26 мая 2026 года. Геймеры давно пытались вычислить возможную дату выхода, например, предполагая, что экшен выпустят 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. Теперь же, когда чёткие сроки определены, поклонники увлеклись другим — ищут смысл в выбранной дате.

Например, пользователь соцсети X с ником @cyberboiuk предположил, что 26 мая — явный намёк на Бонни и Клайда — пару преступников, которые во времена Великой депрессии в США грабили банки и убили около 13 человек. 23 мая 1934 года оба попали в засаду и были убиты. @cyberboiuk утверждает, что преступников похоронили именно 26 мая. Эти данные слегка неточны: Клайда предали земле на закате 25 мая, а вот его подругу — и правда 26 мая.

Клайд Бэрроу и Бонни Паркер

Теория не лишена смысла: главными героями GTA 6 тоже будет влюблённая пара грабителей — Джейсон и Люсия. С другой стороны, предполагать можно всё что угодно: поклонники постоянно строят теории, но Rockstar их не подтверждает, но и не опровергает. Бывший дизайнер Rockstar Games Бен Хинчклифф признался, что разработчики обожают морочить игрокам головы и побуждают тех охотиться за разными намёками и пасхалками.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК пока не подтверждён, но уже есть намёки, что такую версию разрабатывают. Глава издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник обещает, что игра будет новаторской и превзойдёт ожидания геймеров.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
X_O_MAX_O_X

Потому что хотят выбить три шестёрки?) ГТА 6 - 2026 - Май 26))) 666 😁

11
bubenson

Больше скажу: в этих самых скот-сетях пиплы свадьбу на этот день планируют,а особо продвинутые - рождение детей.

1
malek07

Только май, дружище, это пятый месяц, так на всякий случай

7
Lyс

Чтобы получить тришестерки можно шестую часть любой серии выпустить 6 июня любого года

2
Гамер132

Вы прикиньте вот на сколько нынешние геймеры фанатики). Это просто пздц, искать в дате переноса скрытый смысл. Вы там совсем епанулись? Кто-то хочет выйти из жизни, кто-то строит теории из ничего. Куда катится мир)

4
PolGhost

Нынешние? Они всегда были такими. Это просто свой пласт геймеров

3
Jimmy.Lee

Никогда не понимал этого восторженного шума вокруг гта 5... А перенос игры, по моему мнению, скорее связан с выходом успешных, и что более важно, относительно недорогих экспедиции 33, сплитфикшн и ккд 2 на фоне которых, цена новой гта выглядела бы максимально непривлекательно.

1
Гамер132 PolGhost

Раньше не такие были. Никто не кричал о повестках на каждом углу, никто особо не искал скрытый смысл и не строил шизотеорий.

UnhappyYegor

Геймер с остро повышенной шизофренией

Yoshemitsu PolGhost

Нет. Лет 10 назад, такими дебилами точно не были

Tiger Goose

GTA 4 переносили. RDR переносили. GTA 5 переносили. RDR 2 переносили. О чём тут догадываться? Таким проектам всегда нужно время на доработку.

2
BrokVud

Ну и раз уж зашла речь, рекомендую кино с Костнером и Харрельсоном "В погоне за Бонни и Клайдом / The Highwaymen" (2019)

2
Юрий Пенкин

полистал щас на рутубе, тягомотина ещё та

Lekrefo

Потому что не успевают доделать. С логическим мышлением у этих фанатов явно проблемы...

MNM 777

Загадки , теории ...

UnhappyYegor

Главное носить

Finni24

больные люди, по ним дурка плачет

maksimchik_x_xbox360

Так они тоже умрут?