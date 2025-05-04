Фанаты GTA 6 "догадались", почему игру перенесли на 26 мая 2026 года

В начале мая Rockstar Games перенесла релиз Grand Theft Auto 6 на 26 мая 2026 года. Геймеры давно пытались вычислить возможную дату выхода, например, предполагая, что экшен выпустят 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. Теперь же, когда чёткие сроки определены, поклонники увлеклись другим — ищут смысл в выбранной дате.

Например, пользователь соцсети X с ником @cyberboiuk предположил, что 26 мая — явный намёк на Бонни и Клайда — пару преступников, которые во времена Великой депрессии в США грабили банки и убили около 13 человек. 23 мая 1934 года оба попали в засаду и были убиты. @cyberboiuk утверждает, что преступников похоронили именно 26 мая. Эти данные слегка неточны: Клайда предали земле на закате 25 мая, а вот его подругу — и правда 26 мая.

Клайд Бэрроу и Бонни Паркер

Теория не лишена смысла: главными героями GTA 6 тоже будет влюблённая пара грабителей — Джейсон и Люсия. С другой стороны, предполагать можно всё что угодно: поклонники постоянно строят теории, но Rockstar их не подтверждает, но и не опровергает. Бывший дизайнер Rockstar Games Бен Хинчклифф признался, что разработчики обожают морочить игрокам головы и побуждают тех охотиться за разными намёками и пасхалками.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК пока не подтверждён, но уже есть намёки, что такую версию разрабатывают. Глава издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник обещает, что игра будет новаторской и превзойдёт ожидания геймеров.