Фанаты GTA 6 "догадались", почему игру перенесли на 26 мая 2026 года

В начале мая Rockstar Games перенесла релиз Grand Theft Auto 6 на 26 мая 2026 года. Геймеры давно пытались вычислить возможную дату выхода, например, предполагая, что экшен выпустят 17 сентября — в годовщину релиза GTA 5. Теперь же, когда чёткие сроки определены, поклонники увлеклись другим — ищут смысл в выбранной дате.
Например, пользователь соцсети X с ником @cyberboiuk предположил, что 26 мая — явный намёк на Бонни и Клайда — пару преступников, которые во времена Великой депрессии в США грабили банки и убили около 13 человек. 23 мая 1934 года оба попали в засаду и были убиты. @cyberboiuk утверждает, что преступников похоронили именно 26 мая. Эти данные слегка неточны: Клайда предали земле на закате 25 мая, а вот его подругу — и правда 26 мая.
Клайд Бэрроу и Бонни Паркер
Теория не лишена смысла: главными героями GTA 6 тоже будет влюблённая пара грабителей — Джейсон и Люсия. С другой стороны, предполагать можно всё что угодно: поклонники постоянно строят теории, но Rockstar их не подтверждает, но и не опровергает. Бывший дизайнер Rockstar Games Бен Хинчклифф признался, что разработчики обожают морочить игрокам головы и побуждают тех охотиться за разными намёками и пасхалками.
GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК пока не подтверждён, но уже есть намёки, что такую версию разрабатывают. Глава издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник обещает, что игра будет новаторской и превзойдёт ожидания геймеров.
Потому что хотят выбить три шестёрки?) ГТА 6 - 2026 - Май 26))) 666 😁
Больше скажу: в этих самых скот-сетях пиплы свадьбу на этот день планируют,а особо продвинутые - рождение детей.
Только май, дружище, это пятый месяц, так на всякий случай
Чтобы получить тришестерки можно шестую часть любой серии выпустить 6 июня любого года
Вы прикиньте вот на сколько нынешние геймеры фанатики). Это просто пздц, искать в дате переноса скрытый смысл. Вы там совсем епанулись? Кто-то хочет выйти из жизни, кто-то строит теории из ничего. Куда катится мир)
Нынешние? Они всегда были такими. Это просто свой пласт геймеров
Никогда не понимал этого восторженного шума вокруг гта 5... А перенос игры, по моему мнению, скорее связан с выходом успешных, и что более важно, относительно недорогих экспедиции 33, сплитфикшн и ккд 2 на фоне которых, цена новой гта выглядела бы максимально непривлекательно.
Раньше не такие были. Никто не кричал о повестках на каждом углу, никто особо не искал скрытый смысл и не строил шизотеорий.
Геймер с остро повышенной шизофренией
Нет. Лет 10 назад, такими дебилами точно не были
GTA 4 переносили. RDR переносили. GTA 5 переносили. RDR 2 переносили. О чём тут догадываться? Таким проектам всегда нужно время на доработку.
Ну и раз уж зашла речь, рекомендую кино с Костнером и Харрельсоном "В погоне за Бонни и Клайдом / The Highwaymen" (2019)
полистал щас на рутубе, тягомотина ещё та
Потому что не успевают доделать. С логическим мышлением у этих фанатов явно проблемы...
Загадки , теории ...
Главное носить
больные люди, по ним дурка плачет
Так они тоже умрут?