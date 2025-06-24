Фанаты GTA 6 нашли, кто играет Брайана Хедера - помогла наклейка Rockstar

Геймеры вновь забавляются с конспирологическими теориями

Один из пользователей Reddit с ником Mister_Frowdo нашел два «доказательства» в пользу одной из популярных фанатских теорий о Grand Theft Auto 6. Еще после выхода второго трейлера игры в мае геймеры заподозрили, что нанимателя главного героя Джейсона — криминального дельца Брайана Хеддера — сыграет актер Стивен Рут («Старикам тут не место»): внешность и тембр голоса персонажей похожи. Теперь у Рута нашли косвенную связь с Rockstar Games.

Брайан Хедер в GTA 6 и Стивен Рут

Во-первых, актер сыграл одну из второстепенных ролей в фильме «О, где же ты, брат?», вышедшем в 2000 году. Этой же лентой вдохновлялась Rockstar при разработке Red Dead Redemption 2: в игре есть миссия «О, братишка», а также случайное столкновение с тремя заключенными, которые решают сбежать с принудительных работ.

Кадр из фильма «О, где же ты, брат?» и случайная встреча с заключенными в Red Dead Redemption 2

Во-вторых, Рут также сыграл в трех эпизодах ситкома «Основа для жизни», выходившего в первой половине 00-х. Последний раз актер появился в 25-й серии четвертого сезона, и в ней же внимательные зрители заметили наклейку с логотипом Rockstar Games на холодильнике.

Кадр из 25 эпизода 4 сезона ситкома «Основа для жизни»

Геймеры не впервые пытаются вычислить актеров GTA 6. Ранее фанаты игры отыскали косвенные доказательства, что Лусию Каминос в экшене воплотит Манни Л. Перес, а Джейсона Дюваля — Джейк Сильберманн. Называют и иные версии — Ану Эспозито, Грегори Коннорса, Дилана Рурка и прочих. А грабителя Рауля Баутисту якобы озвучил Оскар Хаэнада.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. ПК-версию пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.