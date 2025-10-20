Фанаты GTA 6 нашли подсказку на дату выхода следующего трейлера

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают искать малейшие намёки от Rockstar Games, превращая просмотр каждого кадра в настоящее расследование. На этот раз внимание фанатов привлекла, казалось бы, незначительная деталь — цифровые часы на запястье одного из главных героев, Джейсона. Именно там, по мнению некоторых пользователей, спрятана подсказка о дате выхода следующего трейлера.

Один из известных энтузиастов под ником GTA 6 Countdown выдвинул теорию, что время 11:08, отображающееся на часах персонажа, может быть прямым указанием на 8 ноября. Совпадение выглядит примечательным — именно 8 ноября 2023 года Rockstar впервые объявила о дебютном трейлере GTA 6. Более того, на 6 ноября 2025 года запланирован следующий отчёт компании для инвесторов, что усиливает подозрения: новый ролик могут показать как раз между этими датами.

Подобные поиски скрытых посланий уже стали традицией для сообщества. Ещё после выхода первого трейлера фанаты нашли в нём десятки деталей: от отсылок к Red Dead Redemption 2 и Manhunt до визуальных находок вроде реалистичных пузырьков в пиве и новой системы анимации ткани. Один из игроков даже опубликовал в сети все 5002 кадра трейлера, чтобы сообщество могло изучить каждый из них в поисках секретов.

Некоторые считают теорию о «часах Джейсона» забавным совпадением, другие — настоящим шифром от разработчиков. Впрочем, практика Rockstar оставлять скрытые намёки в своих роликах делает версию не такой уж фантастической.

Напомним, первый трейлер по-прежнему удерживает лидерство по просмотрам, опережая даже второй ролик более чем вдвое.

Официально Grand Theft Auto 6 выйдет в 2026 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.