Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4

Теперь, когда появился второй трейлер GTA 6 и стала известна дата релиза, что делать фанатам, чтобы развлечься в ожидании? Очевидно, изучать каждую деталь видеоигры и искать все возможные скрытые подсказки. Например, некоторые фанаты заметили потенциальную связь между GTA 6 и GTA 4. Точнее, эта гипотетическая связь связана с главной героиней Люсией.

Информация была собрана в списке твитов пользователя GTASixy. Идея заключается в том, что Люсия и персонаж GTA 4 Луис Лопес как-то связаны.

Лопес - второстепенный персонаж расширения GTA 4 The Lost and Damned и главный герой расширения The Ballad of Gay Tony. Фамилии разные, но в данном случае идея состоит в том, что "Каминос" - это вымышленная фамилия: ведь Люсия - преступница. Второй вариант - Люсия взяла фамилию матери.

Что касается подсказок, связывающих двух персонажей, то фанаты отметили, что Люсия выросла в Либерти-Сити, согласно описанию Rockstar Games. Именно этот город является местом действия GTA 4. Кроме того, говорится, что Люсия обучалась боям у своего отца с тех пор, как начала ходить, и у нее на шее ожерелье с драгоценным камнем в форме боксерской перчатки. Лопес также имеет опыт, основанный на боях.

Кроме того, если Луис не отец Люсии, он может быть ее дядей. Люсия может быть дочерью Эрнесто Лопеса, о котором известно, что он покинул Либерти-Сити, чтобы обзавестись семьей.

Наконец, было замечено, что актриса, озвучивающая Люсию, - Манни Перес - подписана в инсте на Марио Д'Леона, который озвучил Луиса. Конечно, все это лишь предположения. Тем не менее, это любопытно, и кто знает, может быть, на этот раз фанаты угадали правильно.