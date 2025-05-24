Фанаты GTA 6 нашли связь между Люсией и персонажем из GTA 4

Теперь, когда появился второй трейлер GTA 6 и стала известна дата релиза, что делать фанатам, чтобы развлечься в ожидании? Очевидно, изучать каждую деталь видеоигры и искать все возможные скрытые подсказки. Например, некоторые фанаты заметили потенциальную связь между GTA 6 и GTA 4. Точнее, эта гипотетическая связь связана с главной героиней Люсией.
Информация была собрана в списке твитов пользователя GTASixy. Идея заключается в том, что Люсия и персонаж GTA 4 Луис Лопес как-то связаны.
Лопес - второстепенный персонаж расширения GTA 4 The Lost and Damned и главный герой расширения The Ballad of Gay Tony. Фамилии разные, но в данном случае идея состоит в том, что "Каминос" - это вымышленная фамилия: ведь Люсия - преступница. Второй вариант - Люсия взяла фамилию матери.
Что касается подсказок, связывающих двух персонажей, то фанаты отметили, что Люсия выросла в Либерти-Сити, согласно описанию Rockstar Games. Именно этот город является местом действия GTA 4. Кроме того, говорится, что Люсия обучалась боям у своего отца с тех пор, как начала ходить, и у нее на шее ожерелье с драгоценным камнем в форме боксерской перчатки. Лопес также имеет опыт, основанный на боях.
Кроме того, если Луис не отец Люсии, он может быть ее дядей. Люсия может быть дочерью Эрнесто Лопеса, о котором известно, что он покинул Либерти-Сити, чтобы обзавестись семьей.
Наконец, было замечено, что актриса, озвучивающая Люсию, - Манни Перес - подписана в инсте на Марио Д'Леона, который озвучил Луиса. Конечно, все это лишь предположения. Тем не менее, это любопытно, и кто знает, может быть, на этот раз фанаты угадали правильно.
Новостники PG пьянствуют, что ли? Целых два дня не было высосанных из пальца публикаций о GTA 6.
Да не из пальца. Это же фанаты гта
те самые фанаты халф лайф: подержите наше пиво
Им только дайте повод а фанаты все найдут по одному лишь трейлеру, а правда это будет или нет остаётся все же неизвестно точно
Чет долго не было очередной важной, правдивой, невероятной, умопомрачительной, гениальной, интересной, новости, но вот, свершилось
А сколько в серии было связанных родством гг? Столько же, сколько и извилин у авторов таких предположений.
Люсия обычная воровка и преступница, которая использует Джейсона в своих целях, к концу игры очень вероятно Джейсона обнулят, а Люсия найдет нового любовника, за которого и предстоит играть вместо Джейсона, привет от Артура Моргана вот вам еще теория)
Зачем столько новостей высасывать из одного трейлера?!!!
Смотрел эту шизотеорию на ютубе и там автор в конце такой "я искал какие-нибудь несостыковки в этой теории и вообще ничего не нашел". А то что у нее фамилия другая и что ее дядя с батей на данный момент судя по инфе из гта онлайн, которые он же в ролике и приводил с пруфами, управляют сетью клубов и у них все в шоколаде, соответственно ее как родственницу точно бы пристроили на теплое местечко и ей не было бы нужды заниматься криминалом, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь, это значит не несостыковка по его мнению. Хотя по 2му трейлеру и инфе из сайта игры четко дается понять, что она для того криминалом и занимается, чтобы бабла поднять.
Эх мне бы быть жителем США ,что бы хернёй заниматься живя в достатке и быть фанатом гта.
Рокстар никогда не занимается подобным, никакой связи у них нет, и быть не может, все главные персонажи максимально инертны к прошлым частям.
Сказали же что в другой вселенной ГТА6 находится, какие нахрен связи
4,5 и 6я часть это HD вселенная, а 3я, vice city и san andreas это 3D вселенная. Так что ты чутка не прав.
А мне почему то кажется, что Лусия потомок инкарнации Каталины из HD вселенной )
Короче, слушайте внимательно, я выяснил это из двух трейлеров и постера. Так вот, Люсия это дочь Тревора. Или Майкла. Тут как хотите. Так вот, она выросла, чет росла, росла и влюбилась в папика, а им оказался Томми Версетти (не спрашивайте как). Короче, любовь-морковь, он умирает от старости, а криминальные боссы ее выкидывают, мол, ты нам не чета, ты никто, иди отсюда. Ну и она пытается мстить. И если ты дочитал до сюда, значит ставь сердечко, ведь моя теория лучше чем эта новость.
Что за бред! А если написано что она из Либерти сити, то в реальности как известно Нью-Йорк один из самых больших и густонаселенных городов. Оттуда каждый 3й может быть