Фанаты GTA сходят с ума в ожидании шестой части: в GTA Online заметили ассет из GTA VI

Похоже, что от ожидания GTA VI и отсутствия новых новостей об игре фанаты серии начинают потихоньку сходить с ума, а еще и особо внимательные из них, пересмотревшие все трейлеры и скриншоты GTA VI по миллиону раз, стали замечать ассеты GTA VI в GTA Online.

В недавно вышедшем DLC для GTA Online один из фанатов серии заметил, что Rockstar использовали модель полотенца из GTA VI для одного из новых персонажей GTA Online. И, ко всеобщему удивлению, он оказался прав - полотенце абсолютно идентично в обеих играх:

Многие люди в ответ на эту находку пользователя в шутку стали говорить, что от переноса выхода GTA VI фанаты потихоньку начинают терять свой рассудок, и умоляют Rockstar рассказать или показать хоть что-то новое об игре, дабы сгладить ожидание ее выхода.

А если говорить серьезно, то это, скорее всего, не в первый и не в последний раз, когда мы увидим ассеты GTA VI в GTA Online. Вполне возможно, что Rockstar и дальше продолжит их переиспользовать в GTA Online ради сокращения расходов на разработку обновлений. В прошлом Rockstar также использовали растительность из Red Dead Redemption 2 в одном из DLC для GTA Online.

Сама же Grand Thef Auto VI обещает выйти 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. Будем надеяться, что к этому моменту фанаты игры не сойдут с ума окончательно.