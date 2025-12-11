Фанаты уверены, что обновление GTA Online скрывает намёк на появление Джимми Де Санты в GTA 6

Свежий апдейт GTA Online под названием A Safehouse in the Hills неожиданно вернул на экран Майкла и Аманду Де Санта — но поклонников серии куда больше заинтересовал другой персонаж. Игроки уверены, что обновление может скрывать первый тонкий намёк на возможное появление Джимми, сына Майкла, в GTA 6.

В новой сюжетной цепочке Аманда в одном из роликов упоминает, что их взрослый сын «наконец-то съезжает из дома». А некоторые игроки сообщают, что получали от Джимми сообщение, в котором он пишет, что «переезжает в другой штат». Реплики то появляются, то исчезают — похоже, Rockstar ещё что-то тестирует.

Этого оказалось достаточно, чтобы фан-сообщество развернуло очередной виток теорий: раз события GTA 6 разворачиваются в Леоне (аналоге Флориды), возможно, именно туда и направляется Джимми. Тем более серия давно известна неожиданными камео второстепенных персонажей.