ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 621 оценка

Фанаты уверены, что обновление GTA Online скрывает намёк на появление Джимми Де Санты в GTA 6

IKarasik IKarasik

Свежий апдейт GTA Online под названием A Safehouse in the Hills неожиданно вернул на экран Майкла и Аманду Де Санта — но поклонников серии куда больше заинтересовал другой персонаж. Игроки уверены, что обновление может скрывать первый тонкий намёк на возможное появление Джимми, сына Майкла, в GTA 6.

В новой сюжетной цепочке Аманда в одном из роликов упоминает, что их взрослый сын «наконец-то съезжает из дома». А некоторые игроки сообщают, что получали от Джимми сообщение, в котором он пишет, что «переезжает в другой штат». Реплики то появляются, то исчезают — похоже, Rockstar ещё что-то тестирует.

"Майкл постарел, а GTA 6 всё нет": возвращение героя в GTA Online стало болезненным напоминанием о долгом ожидании

Этого оказалось достаточно, чтобы фан-сообщество развернуло очередной виток теорий: раз события GTA 6 разворачиваются в Леоне (аналоге Флориды), возможно, именно туда и направляется Джимми. Тем более серия давно известна неожиданными камео второстепенных персонажей.

11
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Egik81

Интересно в подобных вбросах сколько пиарщиков в шкуре фанов как инициаторов события.

Иваныч из Тулы

Фанаты такие: