ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 592 оценки

Фанаты уверены: третий трейлер GTA 6 выйдет уже в начале ноября

butcher69 butcher69

Обновление официального сайта Rockstar Games вновь взбудоражило фанатов — сообщество уверено, что третий трейлер GTA 6 может выйти буквально со дня на день, возможно, уже в начале ноября. Хотя разработчики традиционно сохраняют молчание, внимательные пользователи заметили на обновлённой странице проекта несколько загадочных деталей, которые, по их мнению, служат намёками.

+ ещё 1 картинка

Главным источником спекуляций стала новая картинка на сайте. Фанат под ником TREVOR4REAL в X (Twitter) предположил, что время на наручных часах Джейсона, одного из главных героев, — 14:42 — может указывать на ноябрь (1+4+4+2=11), а тень статуи на заднем плане напоминает цифру 4, что намекает на 4 ноября.

Это далеко не единственная теория. Ранее другой пользователь связал возможную дату — 8 ноября — с аналогичными подсказками из предыдущих трейлеров и тем, что первый ролик был анонсирован 8 ноября 2023 года.

С точки зрения бизнеса, подобный шаг выглядел бы логичным: у Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, 6 ноября запланирован звонок с инвесторами. Выпуск нового трейлера перед этим событием мог бы идеально подогреть интерес и укрепить уверенность в успехе проекта.

Пока всё это остаётся лишь догадками, но с учётом истории Rockstar прятать подсказки в деталях — фанаты уверены, что новый трейлер GTA 6 действительно не за горами.

22
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
ZAUSA

Не согласен. Если считать волосы на руке персонажа, то...

8
Рам Абалов

)))

1
Brainstoun

Ой блэээть.....

8
ZNGRU

..............

6
Carissa7517
6
Wing42

Лишнее подтверждение тому, что фанбаза ЖТА это прослойка наименее компетентных эспэгээсников.

6
Johnny Rotten

Трусы свои сожрешь если в ноябре трейлер выйдет?

North235

Трейлер может и не за горами, но выискивать дату вот так по микро-пикселям... ох уж эти конспирологи. Им бы на Рен-тв.

3
M0208

Это не те фанаты, которые везде кричали, шо графика на консолях будет, как в трейлере.

3
askazanov

И чё толку от него? Уверены не фанаты, а студия, которая хочет выпустить очередной трейлер)))

2
R01Adil
1
Аристов--Черный

"Фанаты уверены" - типичная аннотация к какой нибудь тупой лабуде. После этих слов серьёзное отношение пропадает начисто:)))

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ