Фанаты уверены: третий трейлер GTA 6 выйдет уже в начале ноября

Обновление официального сайта Rockstar Games вновь взбудоражило фанатов — сообщество уверено, что третий трейлер GTA 6 может выйти буквально со дня на день, возможно, уже в начале ноября. Хотя разработчики традиционно сохраняют молчание, внимательные пользователи заметили на обновлённой странице проекта несколько загадочных деталей, которые, по их мнению, служат намёками.

Главным источником спекуляций стала новая картинка на сайте. Фанат под ником TREVOR4REAL в X (Twitter) предположил, что время на наручных часах Джейсона, одного из главных героев, — 14:42 — может указывать на ноябрь (1+4+4+2=11), а тень статуи на заднем плане напоминает цифру 4, что намекает на 4 ноября.

Это далеко не единственная теория. Ранее другой пользователь связал возможную дату — 8 ноября — с аналогичными подсказками из предыдущих трейлеров и тем, что первый ролик был анонсирован 8 ноября 2023 года.

С точки зрения бизнеса, подобный шаг выглядел бы логичным: у Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, 6 ноября запланирован звонок с инвесторами. Выпуск нового трейлера перед этим событием мог бы идеально подогреть интерес и укрепить уверенность в успехе проекта.

Пока всё это остаётся лишь догадками, но с учётом истории Rockstar прятать подсказки в деталях — фанаты уверены, что новый трейлер GTA 6 действительно не за горами.