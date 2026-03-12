Фанаты уже исследуют мир GTA 6: интерактивная карта позволяет планировать приключения заранее

Хотя до выхода Grand Theft Auto VI остаётся ещё несколько месяцев, поклонники серии уже начали готовиться к путешествию по её миру. В сети появился фанатский проект State of Leonida — интерактивная карта, позволяющая изучать будущие локации игры и даже планировать маршруты заранее.

События новой части разворачиваются в вымышленном штате Леонида — огромном регионе с несколькими округами. Участники сообщества собирают воедино информацию из трейлеров, утечек и официальных материалов, постепенно создавая подробную карту будущего открытого мира.

Проект развивается уже несколько месяцев и продолжает активно обновляться. На карте уже отмечены различные районы, магазины и точки интереса, а также добавлены скриншоты, сопоставленные с предполагаемыми локациями. Разработчики проекта также внедрили ряд удобных функций: выбор цветовой схемы карты, систему обратного отсчёта до релиза, возможность делиться собственными маркерами, ускоренную загрузку страниц, медиапанель со скриншотами и трейлерами, а также инструмент для рисования прямо на карте.

По мере приближения релиза игры 19 ноября проект будет расширяться. Если Rockstar Games представит новые трейлеры или подробности, на карту добавят дополнительные районы и маршруты.

Судя по уже опубликованным материалам, мир GTA 6 может стать одним из самых масштабных в истории серии. Разработчики, вероятно, предложат больше интерактивных зданий, магазинов и персонажей, разбросанных по всему штату. Поэтому фанатская карта может оказаться полезным инструментом для тех, кто хочет заранее подготовиться к исследованию этого огромного открытого мира.