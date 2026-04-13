Фанаты заметили интересную деталь в трейлерах Grand Theft Auto 6

Поклонники Grand Theft Auto VI продолжают внимательно изучать опубликованные трейлеры игры и находить в них новые детали. На этот раз один из пользователей Reddit обратил внимание на любопытную особенность, связанную с визуальным оформлением главных героев — Люсии и Джейсона.

По его наблюдениям, в роликах Rockstar Games для каждого персонажа используется своя цветовая гамма. Сцены с Джейсоном чаще всего сопровождаются холодными оттенками синего. Пользователь предположил, что это может быть связано с его образом и образом жизни — персонажа нередко показывают рядом с водой, лодками и побережьем.

Люсия, напротив, чаще появляется на фоне ярких неоновых огней Vice City, где преобладают розовые и пурпурные оттенки. Фанатская теория предполагает, что такая палитра символизирует страсть, эмоции и романтическую линию сюжета. Кроме того, именно розовый цвет ассоциируется с атмосферой ночного города, который играет важную роль в новой игре серии.

Некоторые пользователи поддержали теорию и отметили дополнительные совпадения. Например, первый трейлер сопровождался песней «Love Is a Long Road» Тома Петти, что может намекать на важность отношений между главными героями. Другие фанаты также обратили внимание, что сочетание синего и розового хорошо подчеркивает идею двух протагонистов разного пола — впервые в истории основной серии GTA.

Отмечается, что Rockstar уже использовала подобный подход ранее. В Red Dead Redemption 2 у разных персонажей также прослеживались собственные визуальные цветовые акценты, которые помогали подчеркнуть их характер и роль в истории.

Пока разработчики продолжают держать большинство деталей Grand Theft Auto VI в секрете. Однако игра уже считается одним из самых ожидаемых релизов индустрии. Она два года подряд получала награду Most Anticipated Game на The Game Awards, а трейлеры проекта установили рекорды по просмотрам на YouTube.

Выход GTA 6 на данный момент ожидается в 2026 году, и интерес к игре продолжает расти по мере появления новых теорий, утечек и обсуждений в сообществе.