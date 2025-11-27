Фейковые "утечки" по GTA 6 наводнили социальные сети и набирают миллионы просмотров

За последние дни ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 достиг небывалого уровня после того, как в сети появился ролик, выдаваемый за слив важной информации о геймплее. Ролик, выложенный на Zap Actu GTA6, набрал 8 миллионов просмотров всего за 24 часа, прежде чем выяснилось, что все это было сгенерированы нейросетью.

Не остановили просмотры даже признания самого автора «фейкового слива» по GTA 6. Ролик продолжал распространяться, словно он настоящий, что явно отражает глобальный интерес к любой информации, связанной с игрой.

У меня нет никаких реальных утечек из игры. Все видео были сгенерированы искусственным интеллектом. Я просто хотел показать, как легко можно обмануть игроков. Даже не думал, что дело зайдет так далеко. Около 50% поверили в подлинность ролика... и это само по себе показывает масштаб проблемы.

— Zap Actu

Это признание вызвало волну гнева и критики среди подписчиков, в то время как другие выразили удивление реалистичностью видео, отметив, что случаи фальсификации, связанные с GTA 6, отражают более серьезный кризис во всей игровой индустрии.

Ожидание GTA 6, которая, вероятно, станет крупнейшим развлекательным релизом в истории, сделало сообщество игроков идеальной мишенью для тех, кто хочет произвести фурор с помощью ИИ. За последние месяцы появились сотни поддельных роликов, таких как сцены из переработанного города Vice City. Вирусными стали также кадры с участием главной героини игры Люсии в магазине, а также сцены полицейской погони. Все они были созданы с помощью ИИ, но благодаря развитию генеративных видеоинструментов, таких как Sora 2, выглядят довольно реалистично.

Не существует законов, обязывающих платформы помещать метку, указывающую, что ролик был создан или сгенерирован с помощью ИИ, что сбивает с толку многих пользователей. Кроме того, искусственный интеллект стал способен создавать видео с разрешением 1080p и высоким качеством звука, что делает их легкодоступными для просмотра.

Многие анонимные аккаунты начали набирать тысячи подписчиков благодаря фальшивым утечкам. По мере роста общественного интереса и ожидания нового проекта Rockstar, они стали легкой добычей для такого фальшивого контента, и не исключено, что в ближайшие месяцы поток таких видео будет только расти.